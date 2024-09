De reden waarom elke superheldenfilm inmiddels hetzelfde klinkt

Het begin van de nieuwste video van filmessayist Tony Zhou, The Marvel Symphonic Universe, voelt als een gemene grap. Hij vraagt willekeurige voorbijgangers op straat om de deuntjes van bekend films als Star Wars, James Bond en Harry Potter na te neuriën. Het lukt iedereen meteen. Dan vraagt Zhou om het deuntje van Marvel na te doen. Wat volgt: oorverdovende stilte.

Toch ligt het niet aan deze voorbijgangers, of jij of ik, legt Zhou al snel uit. Want hoewel Marvel inmiddels de best verdienende filmreeks ooit is, heeft het in tegenstelling tot de eerdergenoemde franchises helemaal geen kenmerkende soundtrack. Hoe kan dat?

De reden hiervoor is dat (achtergrond)muziek steeds meer een noodzakelijk kwaad is geworden in dit soort actiefilms. De legendarische componist Danny Elfman noemde de moderne soundtrack al eens “het vergif van mijn bestaan.” In zijn filmessay ontleedt Zhou hoe filmmakers vaak een bestaande moderne soundtrack gebruiken om het tempo en ritme van een montage op te baseren, en vervolgens vragen ze de componist om die muzikale momenten simpelweg in te kleuren met opvulgeluiden. En omdat die oorspronkelijke soundtrack vaak ook nog eens van een andere superheldenfilm afkomstig is, klinken ze na verloop van tijd allemaal hetzelfde.

Zhou wijst nog een aantal andere reden aan voor het onopvallende Marvel-geluid, zoals een relatief veelvuldig gebruik van dialoog en de tendens om muziek te gebruiken die precies hetzelfde zegt als het beeld. Dit is niet per se een kenmerk van een slechte filmmaker, zegt hij, maar simpelweg van een veilige filmmaker. Het feit dat Marvel in dit soort dingen weinig experimenteert is een van de reden waarom Marvel zo succesvol is. Maar het zorgt ook voor de vele vragende gezichten in de eerste minuten van de video. Bekijk ‘m hieronder en hoor hoe zoveel grote films precies hetzelfde klinken.