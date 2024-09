Waarom er een stichting voor vrouwelijke surfers is opgericht

Op die manier kunnen ze hun reizen naar wedstrijden bekostigen. VICE Sports sprak met Alana en ze heeft duidelijk grootse plannen met haar nieuwe stichting.

VICE Sports: Hey Alana, hoe gaat het de laatste tijd ?

Alana Blanchard: Het gaat goed. Ik ben een beetje aan het rondvaren. Nu zit ik met mijn vriend Jack op Oahu, voor hij vertrekt naar Fiji.

Videos by VICE

Het gaat lekker dus. Hoe lang ben je op Oahu ?

Ik ben hier voor vier dagen. We hangen een beetje rond en hoppen van eiland naar eiland. Op dit moment zit ik op het strand, bij een lekker briesje.



Je hebt net de Alana Blanchard Foundation opgericht. Kan je ons daar iets over vertellen ?

Jazeker. Ik wilde dit al een tijdje heel graag doen, maar zocht nog de juiste partner om het mee op te zetten. Ik kwam uit bij de organisatie van Los Cabos Open of Surf. We helpen meiden die graag mee willen doen aan wedstrijden door ze te helpen met financiën en andere zaken. Dat is de basis van de stichting, maar ik wil nog verder uitbreiden.

Gaat het om vrouwen over de hele wereld ? En van welke leeftijd ?

Leeftijd en nationaliteit doen er niet toe; we sluiten niemand uit. Onze lancering is tijdens de Los Cabos Open of Surf. Daar helpen we vier vrouwen om mee te doen aan het evenement. Ze komen uit Australië, Mexico, Hawaii en de Verenigde Staten. De surfers hebben geen grote sponsoren en proberen al een tijdje mee te doen aan toernooien. Ze willen gewoon heel graag. Dat is eigenlijk ons enige criterium voor de keuze van de deelnemers.



Wat was de aanleiding om de stichting op te richten ?

Ik kreeg als jong meisje veel steun, daarom houd ik zo van deze sport. Maar nog liever had ik gerichtere hulp gekregen. Ik wil er nu voor zorgen dat de volgende generatie vrouwelijke surfers dat wel krijgt.

Was het voor jou ook beter geweest als er tijdens je jeugd zo’n stichting was ?

Voor mij was het probleem dat ik niet wist waar ik als meisje om hulp kon vragen. Dat kan echt lastig zijn. Zelfs als alles heel lekker gaat, vraag je je af… Doe ik dit wel goed? Omdat het een heel competitieve sport is voelde ik me een tijdlang heel onzeker. Deze nieuwe lichting surfers moet onvoorwaardelijke steun krijgen, en de vrijheid om vragen te stellen.

Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan, en om de vrouwen te ontmoeten die contact met ons opnemen. We staan voor iedereen open. Niet alleen voor competitieve surfers, maar ook voor de vrouwen die nieuw zijn in de sport. We willen voorkomen dat nieuwelingen denken dat ze geen surfplank kunnen krijgen, dat ze het water niet in kunnen. Al komen ze alleen maar voor advies.

Denk je dat de stichting op een dag surfsters gaat sponsoren ?

Zeker weten. Daar willen we absoluut naartoe. Het hangt natuurlijk van veel dingen af, maar het is het hoofddoel om uiteindelijk meiden voor een langere periode te helpen.

Op dit moment heb je het volgens mij heel druk. Hoe krijg je alles nog voor elkaar ?

Ik krijg gewoon heel veel steun van mijn familie en andere mensen uit mijn omgeving. Vooral van mijn vader. Hij doet zoveel papierwerk voor mij. Daarnaast krijg ik heel veel energie van mijn werk voor de stichting. Ik krijg veel positieve feedback, dat is heel erg tof. Daardoor ga ik er steeds meer in geloven dat we veel meiden kunnen helpen.

En wat is je plan voor de rest van het jaar ?

Ik ga heel veel reizen met Jack en werken aan dingen buiten de stichting om. Ik help met de wedstrijd in Cabo San Lucas en ga al mijn energie daarin stoppen, al doe ik zelf niet mee. Daar ben ik mee gestopt, omdat ik een soort sponsor ben.



Geniet van het evenement en succes met de stichting.

Dankje. Het is enorm snel gegaan met de stichting, en omdat hij nog spiksplinternieuw is, is advies altijd welkom.



—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.