Waarom er nog altijd meer begrip nodig is voor depressieve gevoelens

Veel mensen krijgen ooit in hun leven last van een depressie. Toch voelt zo’n depressieve periode nooit als de normaalste zaak van de wereld. Depressieve gevoelens gaan eerder gepaard met schaamte of zelfs ontkenning, want toegeven dat je een depressie hebt is niet makkelijk.

Schuldgevoelens spelen daarbij een belangrijke rol. Van een gebroken teen zul je jezelf niet snel de schuld geven, tenzij je de dag ervoor expres tegen een losliggende stoeptegel hebt geschopt. Maar bij een depressie voelt het soms alsof die negatieve gedachten en gevoelens allemaal je eigen schuld zijn, wat het moeilijker maakt om er eerlijk over te zijn. Daarom is het des te belangrijker dat er meer begrip komt voor depressieve gevoelens.

Videos by VICE

In samenwerking met Anderzorg vroegen we psycholoog Najla Edriouch hoe normaal het eigenlijk is om zulke depressieve gevoelens te hebben, welke misvattingen over depressie nog steeds bestaan en hoe je iemand die depressief is kunt helpen. Bekijk hierboven de video.