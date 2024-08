Waarom er zo vaak vechtpartijen uitbreken in fastfoodrestaurants

Als je ooit ’s avonds een fastfoodrestaurant binnen bent gestapt voor een levensreddende dosis cheddar, heb je misschien wel eens een zekere spanning gevoeld.

En als je ooit op de verkeerde plek op de verkeerde tijd bent geweest, weet je dat die spanning uiteindelijk kan ontaarden in een enorme ruzie – waar mogelijk een wasbeer, een verdwaalde tijdreiziger, brandwonden van gesmolten kaas, aanvallen met brandblussers, of ingeslagen ruiten door een stel olijke klanten bij betrokken waren.

Een uitzonderlijk onrustige McDonald’s in Schotland, waar de politie maar liefst 200 keer moest komen opdraven in 14 maanden tijd, heeft onlangs besloten klassieke muziek te gaan draaien om de gemoederen onder de nachtelijke eters een beetje zen te houden. Deze subtiele methode, om gasten enigszins onder controle te houden, werd later opgepikt door andere McDonald’s-locaties in Engeland en Australië. Vorig jaar heeft een filiaal van Burger King met succes dezelfde techniek toegepast om hangjongeren tegen te gaan.

