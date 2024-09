Image: Ethereum/YouTube

Ethereum is overal de laatste tijd. De abrupt superpopulaire cryptocurrency is meer dan 4000 procent meer waard als aan het begin van dit jaar. Het is nu de meest populaire cryptocurrency na bitcoin, met een totale marktwaarde die in de miljarden echte, keiharde euro’s loopt.

Videos by VICE

In deze video legt onze Canadese collega Jordan Pearson de basics uit. Heb je nog niet genoeg, check dat ook onze beginnersgids.