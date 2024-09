Waarom Facebook in de toekomst veel kunstmatige intelligentie gaat gebruiken

Facebook geeft binnenkort de controle over welke live video’s je te zien krijgt over aan kunstmatige intelligentie. Dat werd deze week bekend, terwijl het sociale platform een kunstmatige intelligentie campagne lanceerde om klanten te laten zien dat “kunstmatige intelligentie geen magie is.”

Joaquin Candela, de directeur van toegepaste machine learning van het bedrijf, vertelde aan Reuters dat Zuckerberg en consorten het gebruik van AI willen opvoeren om content op Facebook te monitoren en automatisch aanstootgevend materiaal te blokkeren.

Videos by VICE

En dat heeft zeker nut. Er is al een golf van tragische incidenten geweest, waaronder een zelfmoord op Facebook Live (het platform van het bedrijf om live uit te zenden) en AI zou gevoelige content veel sneller kunnen censureren.

Candela vertelde aan Reuters dat de AI voor het monitoren van live video nog onderzocht wordt, en dat er vooralsnog twee uitdagingen zijn. “Ten eerste moet het computervisie-algoritme snel zijn, en ik denk dat we dat wel kunnen. Daarnaast moet je de prioriteiten zo opstellen dat het is alsof een mens ernaar kijkt, een expert die ons beleid begrijpt, en het meteen weg kan halen.”

Het proces staat in contrast met de traditionele methoden van Facebook waarbij ze mensen gebruiken om door content heen bladeren die door Facebookgebruikers is gemarkeerd als ongepast. Dit leunt volledig op de menselijke controle van (volgens Facebook) onwenselijke content.

Deze methode heeft vanzelfsprekend ontzettend gefaald, maar het is de vraag of kunstmatige intelligentie het beter doet. Volgens Candela zal AI “een algoritme gebruiken dat naaktheid, geweld of andere dingen die niet overeenkomen met het beleid van Facebook, kan detecteren.” Motherboard heeft aan Facebook gevraagd om meer informatie met betrekking tot de AI plannen, maar heeft nog geen antwoord gekregen.

Maar om alleen al te beginnen met het identificeren van verboden content in video’s, moet Facebook de kunstmatige intelligentie les geven door de acties van Facebookgebruikers meer te volgen. Facebook moet dus meer informatie van gebruikers verzamelen om kunstmatige intelligentie te trainen. Een fundamenteel onderdeel in ‘deep learning,’ waarin algoritmen in weze een menselijk brein nabootsen, is een gigantische database van voorbeelden. Op die manier kan het de taken die mensen doen overnemen, zoals bijvoorbeeld het herkennen van individuele kenmerken van een vliegtuig, maar ook het herkennen van het vliegtuig als geheel. Dit betekent dat elk woord dat je typt, elke foto die je bekijkt, en elk bericht dat je leest, onder een vergrootglas komt te liggen.

Kunstmatige intelligentie heeft wereld veranderd. Zoals Facebook aanstipt, gebruikt elk Westers mens op een gemiddelde morgen “ontzettend vaak kunstmatige intelligentie” – om wakker te worden, om het plaatselijke weer te zien, om een cadeau te kopen, om het huis te beveiligen, om te zien of er files staan, en zelfs om een onbekend nummer op te slaan.

Maar het lijkt zo dat het terugkerende thema bij Facebook is dat ze om iets te geven, ook iets moeten nemen. Kunstmatige intelligentie is misschien geen magie, maar Facebook kent in de vingervlugheid waarmee ze het publiek af weten te leiden van de hoofdzaak wel een grote overeenkomst met goochelaars. Met de mogelijke beïnvloeding van nepnieuws op de Amerikaanse verkiezingen, en de filterbubbels die miljoenen gebruikers afleiden, moet kunstmatige intelligentie de waarheid brengen op een ingewikkeld en rommelig internet.