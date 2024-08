Waarom freeflexen veel chiller is dan voor een baas werken

Werken is niet altijd leuk, maar wel belangrijk. Een kamer huren, boodschappen doen, losgaan op festivals en op vakantie gaan is best wel duur. Maar om dit ook te kunnen doen, heb je soms meer vrije tijd nodig dan het volle rooster dat je baas aanbiedt.

Bij Temper is dat anders. Als FreeFlexer bepaal je namelijk zelf wanneer, waar en hoelang je werkt. Je veel leukere privéleven staat volgens dit platform namelijk op één. En omdat je daar als jonge, fitte, kwieke student alles uit wil halen, kan je via de app van Temper er ook nog reteveel mee verdienen.

Videos by VICE

Wij spraken drie jonge mensen die via de site werken, en vroegen naar hun ervaringen en de grootste voordelen van freeflexen.

Sieuwe Sleeswijk (21)

Hey, Sieuwe wat doe jij zoal voor werk? Dat is heel variërend. De ene keer sta ik tien uur lang bier te tappen op een festival, de andere keer sta ik in het spoorwegmuseum, of ik bouw hele evenementen op en af. En dat doe ik nu ongeveer een jaar.

En daarnaast volg je nog een best zware studie, toch? Ja, dat klopt, ik studeer bestuurs -en organisatiewetenschappen. Maar als FreeFlexer zit je nergens aan vast. Je werkt precies wanneer je zelf wil. Als ik een keer een droog maandje heb en binnen twee dagen al door m’n stufi heen zit, besluit ik me meteen voor een paar klussen in te schrijven. Meestal staat het geld dan binnen een week op je rekening! Maar als ik aan de andere kant besluit om een week op vakantie te gaan, kan dat ook zonder problemen.

Dat is wel anders dan werken voor een baas. Ja, het uurtarief is echt een mega verschil. Ik heb een paar vrienden die ook ingeschreven staan bij Temper, maar bijna nooit werken omdat ze nergens op reageren. Zo verdien je natuurlijk niets. Als FreeFlexer is het dus wel belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt en zelf op klussen reageert.

Wat is het meest relaxte aan freeflexen? De vrijheid en het uurtarief! Er zijn klussen waarbij je bier kan tappen voor 22 euro per uur. Dat is echt top. Sinds ik via Temper werk, pak ik geen klussen meer voor minder dan veertien.

Koen Blezer (23)

Hoi Koen, wat voor werk doe jij? Ik werk voornamelijk als FreeFlex bartender en dan vaak bij het Amstel Hotel in Amsterdam. Soms, als er grote partijen zijn voor een feest, loop ik mee in de bediening. Daarnaast werk ik ook vaak bij het Westergasterras en George Marina. Ik werk nu bijna een jaar als FreeFlexer.

Wat vind jij zo chill aan freeflexen? Ik was hiervoor al als freelancer, maar ik merkte dat dat soms hectisch was als je meerdere klussen had. Dat is de reden dat ik als FreeFlexer ben begonnen. Wat ik hier heel leuk aan vind, is dat je op verschillende plekken werkt en echt je eigen krachten leert kennen. En daarnaast is het uurtarief natuurlijk ook een goede reden. Je krijgt veel meer betaald dan in loondienst, zeker in de horeca.

Wat is het grootste verschil met werken voor een baas? Dat je je eigen planning maakt. Ik heb weleens gehad dat mijn baas vroeger foutjes maakte in het rooster, waardoor ik toch moest werken, terwijl ik vrij had gevraagd. Nu heb je dat compleet zelf in de hand. Je bepaalt namelijk zelf wanneer je werkt.

Anne Visser (19)

Hoi Anne! Hoe bevalt voor jou het werken als FreeFlexer? Goed! Ik doe het nu ongeveer een jaar en doe vooral horecawerk. Dus bediening, catering en heel soms afwas. Ik heb in een jaar tijd al bij twintig verschillende opdrachtgevers gewerkt. Dat is leuk, want als je ergens een goede ervaring hebt gehad, kan je daar heel makkelijk terugkomen via een flexpool. Maar er zijn natuurlijk ook plekken die minder leuk zijn, maar dan houd je het lekker bij één keer, dat kan ook.

Wat is het grootste voordeel een freeflexen? Dat je veel meer verdient! En de vrijheid is ook heel chill.

Hoe bedoel je dat, die vrijheid? Naast het freeflexen studeer ik economie en heb ik nog een vaste baan, best druk dus. Als ik tijd over heb, kan ik gewoon een klus doen, wanneer ik maar wil. Uiteraard pak ik dan alleen hele leuke klussen, bijvoorbeeld op een festival of bij een standtent.

Wat is het grootste verschil tussen werken voor een baas en freeflexen? De vrijheid! Je doet lekker wat je zelf wil. Het is heel fijn dat je zelf bepaalt op welke tijden je werkt. En als je een tijdje niet wil werken is dat ook geen probleem.