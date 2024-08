Waarom gebruiken allemaal volwassen mensen in hemelsnaam geen condooms?

Vorige zomer ontmoette ik een basisschoolleraar in een bar in New York. Ik hoorde zijn Slavische accent en besloot dat ik seks met hem wilde. Even later lagen we te flikflooien in zijn bed – of nou ja, eigenlijk op de slaapbank van zijn broer. (We zaten allebei een moeilijke, onrustige tijd.)



Ik vroeg hem of hij een condoom had, en hij haalde zijn schouders op en zei van niet. “Oké, dan gaan we geen seks hebben,” zei ik. Hij vroeg of ik aan de pil was en ik zei: “Jawel, maar ik ken jouw pik niet.” In de daaropvolgende vijf minuten bleef hij maar volhouden dat hij geen ziektes had. Toen hij eindelijk besefte dat ik meende wat ik zei – aangezien je als vrouw nooit gewoon iets in één keer duidelijk kunt maken – zei hij: “Ik heb toch wel een condoom. Ik zal ‘m even pakken.”

Deze man probeerde mij erin te luizen, wat ik zo verachtelijk vond dat ik de avond beëindigde. Helaas is dit niet de enige keer dat dit mij is gebeurd. Hoewel een condoom voor beide partijen een goed idee is, ben ik erachter gekomen dat ik degene ben die er altijd op moet letten. Natuurlijk voelt seks zonder condoom beter, maar tegen welke prijs? Condooms werken als barrières om je te beschermen tegen infecties die worden overgedragen via vaginaal vocht, sperma en voorvocht, plus een groot aantal huid-op-huid-soorten. En voor het zingen de kerk uit biedt geen enkele bescherming tegen de soa’s die je kunt krijgen van pre-ejuculatievloeistoffen. Een soa is lang niet het einde van de wereld, maar leuk is het niet.

Ik denk dat de meeste mensen dit wel weten. Daarom waren de resultaten van een onderzoek over onbeschermde seks, dat eerder dit jaar onder leiding van de Britse apotheekketen Superdrug werd afgenomen, verrassend: van de duizend ondervraagde Amerikanen gaf 65,5 procent aan dat ze weleens onbeschermde seks hebben – en 29,1 procent van die mensen gaf aan dat ze altijd onbeschermde seks hebben (vrouwen gaven dit antwoord overigens meer dan mannen).

Maar hier schrok ik nog meer van: uit een enquête onder 2000 mensen bleek dat 68,4 procent nooit aan hun partners vraagt of ze op ziektes zijn getest, voordat ze met hen naar bed gaan. Natuurlijk weet je nooit of iemand een eerlijk antwoord geeft, maar wil je wel naar bed met iemand bij wie je je niet eens comfortabel genoeg voelt om deze enigszins ongemakkelijke vraag te stellen?

Een mannelijke vriend die toegaf dat hij recentelijk seks had gehad zonder condoom, probeerde me uit te leggen waarom mensen deze conversatie vermijden.

“Zoals je van mij en waarschijnlijk ook van andere mannen weet, is het heel moeilijk om klaar te komen als je alcohol gedronken hebt. Doe daar een condoom bij en het is vrijwel onmogelijk,” vertelde hij. “Ik geef toe: toen ik jong was, begon ik gewoon met voorspel, en als het meisje niets vroeg of zei, ging ik er gewoon voor – maar ik haalde nooit gluiperige trucjes uit. Het was altijd met wederzijdse toestemming. Sommige meisjes haten condooms ook, dus het was een wederzijds vertrouwen in elkaar.”

Veel mensen willen het voorspel niet onderbreken om de heel persoonlijke vraag “heb je ooit een ziekte gekregen van neuken?” te stellen, en zijn daarom terughoudend, ook al zou het net zo casual moeten zijn als de seks die je hebt.

Andere mensen die ik sprak vertelden me dat ze hun partner in alle opwinding niet willen vragen om een condoom te pakken. Zoals uit eigen ervaring blijkt, doen mannen er alles aan om je te laten zeggen: “Ugh, oké, prima.” Dat vond ik nog wel het ergste aan mijn scharrel uit de bar – hij hoopte dat ik te verlegen, moe, of dronken was om bij mijn standpunt te blijven. Sommige mannen oefenen druk uit op vrouwen om geen condoom te hoeven gebruiken.

“Ik begrijp absoluut dat ik in alle opwinding werd meegesleept, maar ik herinner me dat ik een paar jaar geleden door een onenightstand in feite onder druk werd gezet om geen condoom te gebruiken,” vertelde een vriendin me. “Ik was dronken, maar ik ben er vrij zeker van dat ik hem vroeg of hij op dat moment ziektevrij was. Na het hele gebeuren, vroeg ik aan een wederzijdse vriend of het verstandig was om me alsnog te laten testen.”

Voor veel vrouwen varieert het condoomprotocol op basis van hoe serieus de relatie is. Langdurige casual seks kan overgaan in een situatie waarin je regelmatig onbeschermde seks hebt met elkaar, als beide partijen zich hebben laten testen. Maar soms wordt er al na een paar keer zonder condoom gesekst.

“Toen ik casual seks had, gebruikte ik de eerste twee of drie keer een condoom en daarna niet meer – een beetje alsof ik een vrijbrief voor onbeschermde seks had gekregen, door de eerste paar keer verantwoordelijk te zijn geweest,” vertelde iemand me. “Dat kwam gedeeltelijk omdat ik geen zin had om het gesprek aan te gaan met die jongen, omdat ik wist dat al onze afspraakjes vrijblijvend waren en ik dat zo wilde houden. Zo’n jongen verdiende het niet, of was de moeite en tijd niet waard om een persoonlijk gesprek mee te hebben over iets waar ik me ongemakkelijk bij voelde. Ik wilde gewoon seks hebben die goed voelde.”

Een vriendin vertelt me dat ze te onzeker was om ernaar te vragen, toen ze net begon met seks hebben. Dus volgde ze het voorbeeld van de jongen met wie ze was. (Er werd niet vaak een condoom gebruikt.)

“Toen ik begon met seks, had ik heel weinig zelfvertrouwen en kon ik eigenlijk gewoon niet geloven dat jongens met me naar bed wilden, dus volgde ik gewoon hun voorbeeld en deed ik wat ik dacht dat sexy en cool was,” zegt ze. “Ik liet het wel uit mijn hoofd om het te verpesten door ze te vragen om een condoom te gebruiken, omdat ik dacht dat ze me dan niet meer sexy zouden vinden. Dus als zij het wilden, wilde ik het, en als ze het niet wilden, vroeg ik er niet naar. Ik maakte me er ook niet te veel zorgen om, omdat het altijd mensen waren die ik best goed kende en leuk vond en ik niet dacht dat ze misschien een soa zouden hebben.”

Een andere vriendin, Clare, is gefrustreerd over het feit dat maar een paar mannen met wie ze naar bed is geweest het voortouw namen om een condoom te gebruiken. “Als ik aan al die momenten denk dat het tijd was voor de jongen om het condoom om te doen, kan ik niet anders dan met mijn hoofd schudden. Ze zeiden vaak iets van: ‘Je slikt de pil, toch?’” vertelt ze me. “Dat is niet relevant schattebout, doe gewoon een condoom om.”



“Jongens proberen zeker de grens te verleggen, en ze wachten tot ik het zelf ter sprake breng,” zegt weer een andere vriendin. “Ik heb nooit begrepen waarom – ze weten toch niet of ik iets heb? Ze lijken altijd alleen maar gericht op de vraag of ik een anticonceptiemiddel gebruik, alsof zwangerschap het enige risico is.” (Hoewel het Superdrug-onderzoek ook aantoonde dat van de deelnemers die zeiden dat ze “het vreselijk zouden vinden” als zij of hun partner zwanger zouden raken, zei slechts 14,8 procent dat ze nooit onbeschermde seks hadden gehad.)

Ik ben volgens onze nationale normen een promiscue vrouw, en ik sta positief tegenover seks. Ik heb voorbehoedsmiddelen altijd als net zo belangrijk voor mijn gezondheid beschouwd als mijn kinderloze levensstijl.

Een goede manier om een gesprek over condooms te beginnen – ook als je net lekker bezig bent – is om het gewoon te doen. Je moet weten dat de mensen die zich hiertegen verzetten of je proberen te manipuleren, grof en dom zijn. Ze zijn het niet waard om met je naar bed te mogen.