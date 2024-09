Waarom genetisch gemodificeerd voedsel zo slecht niet is

Er zijn maar weinig dingen waarbij de meningen zo verdeeld zijn als genetisch gemodificeerd voedsel. Terwijl veel mensen het zien als rommel, wijst recent onderzoek aan dat het eten van genetisch gemodificeerde groente en fruit geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Er zijn ook een hoop pro-GMO schrijvers en activisten die de voordelen verdedigen, zoals allergievrije pinda’s, appels die niet bruin worden en uien waar je niet van hoeft te huilen.

Kavin Senapathy schrijft regelmatig voor Forbes en is medeoprichter van de website March Against Myths about Modification. Ze is ook een voorstander van GMO’s. Senapathy vormde haar mening nadat ze een artikel schreef voor Grounded Parents en zich realiseerde dat de negatieve marketing rondom GMO’s vaak gericht zijn aan ouders. Ze besloot om haar leerproces over genetische modificering en voedsel te documenteren.

Videos by VICE

MUNCHIES sprak met haar over fabeltjes, leugens van groene bewegingen en avocado’s die niet bruin worden.

MUNCHIES: Hoi Kavin, hoe kwam je erbij om actie te ondernemen? Kavin Senapathy: March Against Myths is een organisatie die ik heb opgericht samen met geneticus Dr. Karl Haro von Mogel en David Sutherland, een veganistische dierenrechtenactivist. Ons eerste jaarlijkse internationale evenement vond plaats in mei 2015, toen we protesteerden tegen anti-Monsanto bijeenkomsten en wetenschappelijk onderbouwde borden bij ons hadden en toespraken hielden die op de wetenschap gebaseerd waren. Sindsdien ondernemen we ook op andere manieren actie tegen mensen die leugens over GMO’s verspreiden. Zo hebben we ooit alle mythes die anti-GMO wetenschapper Thierry Vrain vertelde tijdens een toespraak live getweet en online gezet.

Velen zijn of voorstander van GMO’s, of tegenstanders die denken dat Monsanto een kwaadaardig bedrijf is. Hoe zijn we hier beland? De overvloed aan informatie op internet groeit zo snel dat we er niet kritisch over na kunnen denken. De onzekerheid en verwarring die deze overvloed veroorzaakt wordt misbruikt. De waarheid is dat de dingen die het meest gehaat worden aan Monsanto gebaseerd zijn op fabels en verkeerd geïnterpreteerde informatie door partijen die er een financieel belang bij hebben. Het gaat over de landbouw, de aarde en sociale rechtvaardigheid.

Kavin Sanapathy (foto met dank aan Kavin Sanapathy/Patricia LaPointe)

Vertel eens wat fabeltjes over GMO’s. Er zijn er zoveel! Ik zal je een paar voorbeelden geven:

– Dat GMO’s de enige onnatuurlijke genetisch gemanipuleerde organismen zijn. Bijna al het voedsel dat we eten, inclusief organisch voedsel, is op onnatuurlijke wijze aangepast, zowel in het veld als in het laboratorium, door technieken die in de natuur niet voorkomen.

– Dat GMO’s niet getest en onveilig zijn, dat ze allergieën en gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is ook onwetenschappelijk en willekeurig om strengere regelgeving te vereisen voor GMO’s, terwijl dat bij soortgelijke technieken niet wordt gedaan. Planten die gecreëerd zijn door blootstelling aan mutagene chemicaliën of radiatie, zoals producten die op tarwe gebaseerd zijn, zijn niet onderworpen aan dezelfde controle die GMO’s ontvangen, hoewel er niet meer of minder risico’s aan GMO-technieken verbonden zit dan vergeleken met andere technieken.

– Dat het aanmoedigen van genetische technieken gelijkstaat aan een zakelijk belang erbij hebben. Ik heb dat zelf ook niet, ik wil alleen de waarheid boven tafel halen voor mezelf en anderen.

– Dat het lobbyen en protesteren tegen GMO’s en andere landbouwtechnieken een manier is om Monsanto en andere grote agrarische bedrijven dwars te zitten. De meeste mensen realiseren zich niet dat de anti-GMO bewegingen eigenlijk grote bedrijven als Monsanto helpen. De negatieve aandacht maakt het duur en moeilijk voor kleinere bedrijven om deel te nemen aan de GMO’s.

Je bent kritisch over de biologische voedselindustrie, omdat ze verkeerde informatie geven. Kan je daar een voorbeeld van geven? Een veelvoorkomende misvatting is dat organische landbouw geen pesticiden gebruikt. Dat is niet waar. Biologische landbouw maakt wel gebruik van pesticiden, alleen zijn ze anders dan in de reguliere landbouw. De meeste zijn natuurlijk in plaats van synthetisch, maar dat maakt niks uit qua giftigheid. De biologische sector prijst haar producten aan als beter voor het milieu, boeren en de gezondheid. Bovendien zou het natuurlijker zijn. Veel van hun misleidende teksten zijn opzettelijk, en beïnvloedt het koopgedrag van de consument op een succesvolle manier.

Waarom is het in stand houden van fabels over modificatie een maatschappelijk probleem? Genetische technieken kunnen een hoop problemen in de wereld oplossen. Eten kan voedzamer worden en oogsten hoeven niet meer te mislukken. Iedereen profiteert: boeren, consumenten en het milieu.

Maar is biologische voeding niet gezonder? ‘Gezond’ is een populaire, maar vage term als het op voeding aankomt. Wat belangrijker is: dragen de calorieën die je binnenkrijgt bij aan je gezondheid. Vitaminen, vezels, eiwitten en relatief lage hoeveelheden suiker, zout en vetten. Of iets biologisch is of niet heeft daar geen invloed op.

Wat wil je nog als laatste meegeven over gmo’s? Boeren worden neergezet als slachtoffers van GMO’s. Boeren zijn helemaal geen slachtoffers, ze maken goed doordachte beslissingen over hun werk. Als je twijfelt, vraag het aan een boer! Die zitten ook gewoon op Facebook.

Bedankt, Kavin.