Waarom groeien er soms extreem dikke haren uit een moedervlek?

Ook al kunnen moedervlekken best schattig zijn, soms zijn het monsterlijke verschijningen. Mijn vriend heeft bijvoorbeeld zo’n gedrocht op zijn schouder: een bolle, bruine vlek waar twee verdwaalde haren uitgroeien, beide zo dik als een schaamhaar. De huid eromheen is verder helemaal niet behaard. Hoe kan dat? Zo’n behaarde moedervlek komt bij veel meer mensen voor, maar toch blijf ik me erover verbazen. Waarom zijn moedervlekharen zo extreem dik en donker?

Toen dermatoloog dr. Marjolein Leenarts mij hier wat meer over vertelde, kwam ik tot het inzicht dat een dikke moedervlekhaar niet alleen in uiterlijke kenmerken overeenkomt met een schaamhaar: beide vallen onder hetzelfde haartype en ontstaan via hetzelfde biologische mechanisme.

