We krijgen in de toekomst allemaal hooikoorts

Deze lente kreeg ik, voor het eerst in mijn 28-jarige bestaan, last van seizoensgebonden allergieën, zoals hooikoorts en grasallergie. En dat gaat veel verder dan een paar keer niezen. Iedereen ervaart allergieën anders, maar voor mij is het een onplezierige mix van een verstopte neus, een kriebelende keel, en postnasale drip (wat nog viezer is dan je nu denkt).



Maar waarom word ik opeens hierdoor geteisterd, terwijl ik bijna drie decennia genoot van een allergievrij bestaan? Het lijkt weer eens de schuld te zijn van onze bekende vijand, klimaatverandering, en een microbioom – de unieke bacteriekolonie die in en op jouw lichaam leeft – dat je niet kan beschermen tegen deze eeuwige hel.

We weten al een tijdje

dat klimaatverandering het allergieseizoen erger maakt voor mensen die er last van hebben, maar het heeft mogelijk ook een secundair effect: het verandert mensen die niet allergisch zijn zoals ik, in niezende slijmbakken met traanogen.

“Het pollenseizoen wordt langer en heftiger als de Aarde opwarmt,” legt Dr. Mitchell Grayson, een allergoloog aan de Nationwide Children’s Hospital en onderzoekers aan Ohio State University uit. “We weten ook dat allergische ziekten zijn toegenomen. We kunnen klimaatverandering niet direct aanwijzen als oorzaak. We weten alleen dat deze twee dingen op dezelfde tijdschaal plaatsvinden.”

Klimaatverandering kan seizoensgebonden allergieën op verschillende manieren beïnvloeden. Zo betekenen hogere temperaturen dat bomen en grassoorten, die de irritante allergene pollen produceren, langer bestuiven. Verder heeft onderzoek aangetoond dat als het niveau van kooldioxide in de lucht toeneemt, het aantal en de sterkte van de pollen van deze planten ook toeneemt.

Steden, zoals degene waar ik woon, zijn nog eens extra gevuld met CO2. Dus ook al zijn er minder planten, dan nog zorgen die paar die er wel zijn voor ontzettend veel pollen.

Langere seizoenen met meer pollen zijn een verklaring voor dat mensen die er al hun leven lang last van hebben ergere symptomen krijgen. Maar het kan ook verklaren waarom sommige mensen deze symptomen nu voor het eerst krijgen. Grayson legt uit dat mensen die gevoelig zijn voor een specifiek allergeen, niet altijd de symptomen merken totdat ze een bepaalde drempel van blootstelling zijn gepasseerd.

“Als je denkt aan een emmer, en elke keer dat je wordt blootgesteld aan een allergeen doe je wat water in deze emmer,” zegt Grayson. “Maar je hebt geen last van symptomen totdat de emmer overloopt. Je kunt er al van kinds af aan gevoelig voor zijn, maar de emmer overstroomde tot nu toe nog niet.”

Grayson kon niet met zekerheid zeggen dat klimaatverandering ervoor zorgt dat meer mensen last hebben van allergiesymptomen, deels omdat we niet helemaal begrijpen waarom sommige volwassen opeens een allergie ontwikkelen. Er is een genetische aanleg voor allergieën, maar wat je precies over het randje duwt, is nog onduidelijk.

Er is ook overtuigend bewijs dat jouw microbioom een rol speelt, maar nog niet hoe dat werkt. Kinderen die op een boerderij opgroeien, op een natuurlijke manier zijn geboren, borstvoeding kregen of geen antibiotica nodig hadden in het eerste levensjaar, hebben een kleinere kans op allergieën tijdens hun jeugd, aldus Marie-Claire Arrieta, een onderzoeker aan de University of Calgary, en co-auteur van Let Them Eat Dirt: Saving Your Child from an Oversanitized World.

Maar als dat allemaal klopt, waarom heb ik er dan zo’n last van?

“Het gaat om kansen bij allergieën,” zegt Arrieta. “Sommige factoren vergroten je kansen om een bepaalde ziekte te ontwikkelen, maar dat betekent niet dat die factoren nodig zijn om iemand die ziekte te laten krijgen.”

Het kan betekenen dat iedereen gevaar loopt, vooral als klimaatverandering ervoor zorgt dat het pollenseizoen langer en intenser wordt. Dus als je je goed voelt over het feit dat je gespaard bent gebleven, neem dan van een recente bekeerling aan: het is klote, en je goede leven kan zomaar voorbij zijn – wie weet ben jij namelijk de volgende.