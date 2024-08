Waarom het Amsterdam Museum de iconische foto van de vader van Nouri aankocht

Tussen duizenden mensen maakte Stanley Gontha een foto van de vader van Abdelhak Nouri. De mensenmassa had zich afgelopen vrijdag voor het huis van Nouri verzameld om steun aan hem en zijn familie te betuigen, vanwege de ernstige hersenschade die de jonge voetballer van Ajax heeft opgelopen. De iconische foto ging al snel het internet over, omdat het beeld de heftigheid van de bijeenkomst voor Appie bijzonder goed samenvat. Je ziet het verdriet van de familie, maar ook de enorme steun van iedereen die naar het plein was gekomen. De foto stond de volgende dag op de voorpagina van Het Parool en is zo iconisch dat het inmiddels zelfs al een museumstuk is.

We spraken Tom van der Molen, conservator bij het Amsterdam Museum, die de foto van de vader van Nouri heeft aangekocht. Eigenlijk is hij gespecialiseerd in 17e-eeuwse schilderkunst, maar als supporter van Ajax wordt hij ook ingezet op dingen die met voetbal te maken hebben.

CREATORS: Ha Tom, waarom raakt deze foto jou persoonlijk zo?

Tom van der Molen: Het is natuurlijk een ontzettend verdrietig beeld. Toch zie je ook dat als er iets gebeurt dat iedereen als mens raakt, allerlei scheidslijnen er plotseling niet meer toe doen: je culturele achtergrond, religie of voor welke voetbalclub je bent. Op zo’n moment ben je gewoon mens, en is het gewoon ontzettend tragisch dat een twintigjarige jongen in zo’n situatie terecht komt.

Je ziet ook bijna iedereen met een mobieltje of camera – en dat is heel kenmerkend voor onze tijd. Iedereen daar beseft dat dit een bijzonder moment is, zo bijzonder dat ze het vast willen leggen. Als museum is het onze taak om dit soort bijzondere momenten voor heel Amsterdam vast te leggen.

Wanneer wist je dat deze foto absoluut in het Amsterdam Museum moest hangen?

Direct toen ik hem zag. Ik heb het hele gebeuren vrijdag via een stream gevolgd. Toen ik het moment zag, vond ik het al erg bijzonder. Dezelfde avond ging de foto rond op social media en ik dacht: wow, dit is wel echt een hele sterke afbeelding. Qua compositie, maar ook om wat er gebeurt. Er gebeurt erg veel op die foto en het heeft alles met Amsterdam te maken. Ik vond dat we er als museum serieus over moesten nadenken om het in de collectie op te nemen.

Stelde je dat maandag meteen voor toen je op kantoor kwam?

Ja. Net als overal in Amsterdam was iedereen in het museum geraakt door de situatie. Mensen begrepen dus meteen dat we dit wel moesten doen, ik hoefde niemand te overtuigen. Het was meteen: ga maar kijken of dit lukt. En het is dus gelukt.

Tom van der Molen

Wat zegt de foto precies over Amsterdam?

Dat het een enorm diverse stad is. Je ziet jong, oud, vrouw, man, buurtgenoten van Appie, mensen van Marokkaanse komaf, een hoop F-Siders. Ik vind het een heel treurig maar ook bijzonder moment voor Amsterdam, want je ziet ook dat het toch één stad is. Een speler van één voetbalclub weet de hele stad te verbinden.

Ik vind het persoonlijk heel mooi om te zien dat allemaal dingen met een imagoprobleem – Nieuw-West, voetbalsupporters en misschien ook smartphones – zich van hun beste kant laten zien. Zie je dat ook?

Ja. Die elementen zitten eigenlijk in een heel klassieke compositie. Nu komt mijn kennis van de 17e eeuw even bovendrijven, maar het is gewoon bijna een religieus ritueel. En daardoor zie je de afzonderlijke delen in een heel ander licht.

Je ziet eigenlijk een heel nieuw ritueel ontstaan. Het is ook heel moeilijk wat je hier nou precies mee moet. Nouri is – gelukkig – niet overleden, maar hij gaat ook nooit meer voetballen. En omdat we geen bestaand ritueel voor zo’n situatie hebben, zie je iets nieuws ontstaan waarin allerlei elementen van bestaande rituelen zitten. Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat er islamitische gebeden waren, maar daarnaast was er ook het vuurwerk van de F-Side.

Hoe komt de foto straks in het museum te hangen?

De foto komt te hangen bij onze vaste tentoonstelling die we Amsterdam DNA noemen. Dat is een korte tour door de geschiedenis van de stad, rond de vragen: ‘wat is Amsterdam?’ en ‘wat is kenmerkend voor Amsterdammers?’ Zowel vanuit het verleden als vandaag de dag. Daar past de foto natuurlijk perfect bij.

En wanneer kunnen we hem in het groot gaan bekijken?

Het liefst vandaag of morgen al, maar we willen eerst contact hebben met de familie. Als zij het nog liever niet willen, dan gaan we de foto ook niet ophangen. We hebben hele legitieme redenen om de foto op te hangen, maar er staat wel iemand op in volle rouw. En die heeft daar zeker wat over te zeggen.