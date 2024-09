Waarom het beter is voor je gezondheid om introvert te zijn

Illustratie door Joel Benjamin.

Het is officieel: we zitten er met z’n allen helemaal doorheen. Totaal gesloopt zijn we, zegt de wetenschap. Tweederde van de volwassenen die door onderzoekers van de Universiteit van Durham ondervraagd werden, zeiden dat ze meer rust nodig hadden. Dit was voor een wereldwijd onderzoek waarin 18.000 mensen werden ondervraagd. De conclusies zijn niet verrassend, aangezien onderzoekers ons al hadden gewaarschuwd voor dat onze werkuren ervoor zorgen dat we chronisch vermoeid zijn.



Wat wel nieuws is, is dat we alleen moeten zijn om écht tot rust te kunnen komen. Lezen en tijd in ons eentje spenderen werden genoemd als de meest rustgevende activiteiten (respectievelijk 58 en 52,1 procent van de ondervraagden zetten dit op hun rustgevende-activiteitenlijst). Dat zou dus goed nieuws betekenen voor mensen met een meer introverte levenshouding, aangezien die dus meer tijd in hun uppie spenderen. Maar, omdat meer dan de helft van de mensen extravert is – mensen die niet graag lange tijd alleen willen spenderen – wilde ik uitzoeken of de populaire wetenschap er niet gewoon hartstikke naast zat, en of het niet zo is dat alleen de introverten onder ons zich zo nu en dan moeten afsluiten van de rest van de wereld.

De onderzoekers van de Universiteit van Durham bepaalden eerst de persoonlijkheden van de deelnemers, en ontdekten dat introverte mensen zich sneller ontspannen voelen wanneer ze alleen zijn, dan extraverte mensen. “Maar ook de extraverte mensen beschouwden solitaire activiteiten als ontspannender dan sociale dingen doen met vrienden,” zegt professor Felicity Callard, die het onderzoek leidde. “Over het algemeen werden activiteiten als tijd spenderen met vrienden en familie, en drinken in een cafeetje, gezien als minder ontspannend. Dit suggereert wel degelijk dat tijd in je eentje doorbrengen voordelen heeft voor iedereen.”

Sanna Balsari-Palsule is als psychologiestudent aan het promoveren op de Universiteit van Cambridge. Ze zegt dat we allemaal tijd nodig hebben om bij te komen en weer op te laden, en dat hoewel we dit op onze eigen manier doen, we meer op elkaar lijken dan we denken. Ze ziet een verschil tussen uitrusten en wat ze “herstellende niches” noemt. Hoewel rust, als een primaire menselijke behoefte, er voor ons allemaal hetzelfde uitziet, zijn herstellende niches de plaatsen, activiteiten en gemoedstoestanden die ertoe leiden dat mensen zich opnieuw kunnen opladen. Tijdens haar onderzoek, ontdekte Balsri-Palsule subtiele verschillen in wat introverten en extraverten beschouwen als herstellende niches.

“Ik ontdekte dat zowel introverten als extraverten vinden dat een lunch met collega’s een herstellende niche is, tijdens een drukke werkdag. Het was pas toen ik ging doorvragen dat ik erachter kwam dat introverten een lunch met één collega als herstellend beschouwen, terwijl extraverten dit hebben bij een lunch van drie of vier collega’s. Ook beschouwden zowel introverten als extraverten hardlopen als een herstellende niche, maar na doorvragen kwam ik er weer achter dat introverten liever alleen lopen, terwijl extraverten liever in een groepje lopen.”

Maar hebben extraverte mensen nou wel of niet baat bij tijd in hun eentje doorbrengen, om te herstellen? Niet per se, volgens Balsari-Palsule. “Voor extraverten die al een groot deel van hun dag introverte taken uitvoeren en dus de hele dag al een soort rol moeten spelen, verwacht ik dat tijd alleen spenderen alleen maar meer stress zal opleveren,” zegt ze. “Aan de andere kant zullen extraverten die bewust tijd alleen spenderen productiever zijn in op hun werkplek. Tijd in je eentje spenderen kan ook betekenen dat je je even afsluit voor afleidingen, waardoor je eindelijk de kans krijgt om even goed introspectief te zijn, en over dingen na te denken – iets wat introverten uit zichzelf al veel vaker doen.”

Het is niet toevallig dat de 34-jarige Rebecca Lynch, de bedenker van “introjis” – zogenaamde emoji’s voor introverten – zichzelf een “super-introvert” noemt. Maar ze is het niet eens met Balsari-Palsule en beweert dat ook extraverten zichzelf zouden moeten dwingen om af en toe tijd in hun eentje door te brengen. “Ik denk dat extreme introverten zich bewuster zijn van het moment waarop ze zichzelf even moeten afsluiten, omdat ze op een gegeven moment simpelweg fysiek vermoeid raken wanneer ze met anderen zijn. “Extraverten kunnen gewoon doorgaan,” zegt ze. “Maar tijd in je eentje doorbrengen is belangrijk voor iedereen; dit zijn de momenten waarop we de diepste gedachten hebben en creatieve ontdekkingen doen. Ik ken creatieve extraverten die hiermee worstelen en zichzelf echt moeten dwingen om soms even een tijdje alleen te zijn.”

De extraverte docent Engels Jack Dobson, van 25, denkt dat het vooral om een goeie balans gaat. “Ik heb een hoop sociale contacten nodig in mijn leven en ik ben nooit bezig met hoeveel tijd ik spendeer in gezelschap van mensen. Dat betekent niet dat een extravert niet kan lijden onder een sociale burnout – het betekent alleen maar dat je veel meer sociale activiteiten kan verdragen voordat je je grens bereikt. Ik denk tegelijkertijd dat we allemaal tijd nodig hebben voor zelfreflectie en om ons eigen ding te doen. Ik hou ervan om tijd in mijn eentje te spenderen, en ik heb ook echt het gevoel dat het me helderheid en welverdiende rust geeft. Aan de andere kant merk ik wel dat alleen zijn ervoor zorgt dat ik naar sociale interactie ga verlangen, en als dat dan vervolgens niet lukt kan ik me daar flink depressief over voelen.”

In onze samenleving wordt extravert gedrag over het algemeen sneller beloond, wanneer je door school, je eerste baantjes en je opleiding banjert. Een tijdje alleen zijn wordt al vaak beschouwd als lui of saai, in plaats van belangrijk voor je mentale gezondheid. Volgens Robert de Vries, lector in kwantitatieve sociologie aan de Universiteit van Kent, zouden we ons meer als extraverten moeten gedragen, en niet als introverten.

Hij analyseerde voorgaande onderzoeken en kwam erachter dat extraverten vaak succesvoller zijn en 25 procent meer kans hebben om goedbetaalde banen te krijgen. “Meerdere studies die we naast elkaar hebben gelegd, volgden mensen door hun tienerjaren tot hun volwassen leven. We kwamen erachter dat extraverte tieners een grotere kans hebben om succesvollere carrières te krijgen,” zegt hij. “Extraverte mensen zijn zekerder, socialer en assertiever. Het is makkelijk om te snappen waarom deze kwaliteiten je kunnen helpen op school en later in je carrière.

De Vries zegt niet dat we allemaal tijd in ons eentje nodig hebben, maar dat het afhangt van de persoon en de omstandigheden. “De meeste academische onderzoeken over tijd in je eentje spenderen, richten zich op de negatieve kanten. Denk aan eenzaamheid of het gebrek aan sociale steun,” zegt hij. “Aan de andere kant zijn er een hoop mensen die juist last hebben van een constante stroom aan sociale interacties.”

Totdat de onderzoekers het met elkaar eens worden, is het aan te raden om het beste uit beide werelden te halen. Er is in elk geval niks mis met idee om af en toe te zeggen: joe, de ballen, ik ga vanavond even lekker in m’n eentje chillen.