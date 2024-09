Waarom het congres voor LHBT-voetbalsupporters naar Nederland wil komen

De Queer Football Fanclubs (QFF) beslissen komende maand in Berlijn waar het QFF-congres van 2018 plaats zal vinden. Naar die bijeenkomst komen altijd tientallen LHBT-fanclubs vanuit heel Europa. De kans is groot dat het evenement naar Nederland gaat komen, ook al hebben we hier maar één LHBT-supportersgroep: de Roze Règâhs van ADO Den Haag.

Die ene supportersgroep is de laatste tijd flink aan de weg aan het timmeren, maar het gaat ze nog niet snel genoeg. Een van hun dromen is het organiseren van een QFF-congres in Den Haag, in het Kyocera-stadion waar ADO Den Haag ook speelt. Daarom hebben ze een voorstel ingediend bij de QFF. VICE Sports sprak met Sven Kistner, bestuurslid en woordvoerder van QFF, over de Roze Règâhs, hun strijd en het congres.

VICE Sports: Hallo Sven, hoe vind je dat de Roze Règâhs het doen tot nu toe?

Sven Kistner: Ze doen hard hun best om te integreren in de supporterswereld van ADO Den Haag. Ze gaan het gesprek aan met medesupporters en dat gaat zijn vruchten afwerpen, dat weet ik zeker. Dat verdienen ze ook, want tot nu toe was het niet makkelijk. Ze hebben een meevaller nodig.

Wat voor meevaller zou dat op korte termijn moeten zijn?

Het kan in een keer openbreken als ze nog zichtbaarder worden in het stadion, of als er meerdere LHBT-supportersgroepen ontstaan in Nederland.

Waarom zijn er zo weinig LHBT-supportersgroepen in Nederland?

Dat kan verschillende redenen hebben. We merken dat de ontvangst bij ADO Den Haag niet meteen heel enthousiast is geweest door andere supporters, waardoor het misschien moeilijk is voor andere supportersgroepen om die stap te zetten. Een paar initiatieven bij andere Nederlandse clubs zijn daarom niet van de grond gekomen. Maar het kan ook zo zijn dat veel homoseksuele voetbalsupporters al gewoon naar het stadion gaan in Nederland en de nood niet zo voelen om ergens voor te strijden in een LHBT-supportersgroep.

Bedoel je dat de rebelse drang hier ontbreekt?

Dat zou kunnen. Hier in Duitsland is meer om voor te strijden, dus is het ook logischer om dat georganiseerd te doen. In Nederland is de wet al beter, jullie hebben bijvoorbeeld het homohuwelijk. Daardoor kan het zo zijn dat sommigen het niet nodig vinden om zich bij een LHBT-supportersgroep aan te sluiten. Ik ben het daar overigens niet mee eens, er is ook in Nederland nog veel om voor te strijden.

Waarom zijn er tientallen LHBT-supportersgroepen in Duitsland?

We hebben hier wat mazzel gehad. Een of twee clubs begonnen ermee en de toenmalig directeur van de Duitse voetbalbond was er heel enthousiast over. Door die steun verspreidde het snel naar meerdere clubs. Maar ook hier is het niet altijd makkelijk gegaan. Er zijn nog clubs, zoals Hannover, zonder LHBT-supportersgroep. En bij andere clubs hebben LHBT-supporters soms helaas nog steeds last van homofobie van medesupporters.

Wat is precies het doel van LHBT-supportersgroepen? De strijd tegen homofobie?

LHBT-supportersgroepen strijden tegen alle vormen van discriminatie. Daar valt homofobie natuurlijk onder, maar je kan natuurlijk niet zeggen dat de ene vorm van discriminatie belangrijker is dan de andere. Maar het is begonnen met de strijd tegen homofobie en dat is ook nog steeds de grootste focus.

Hebben Duitse LHBT-supportersgroepen ook leden die niet LHBT zijn, maar de strijd tegen discriminatie steunen?

Zeker, elke LHBT-supportersgroep heeft leden die niet LHBT zijn. Laatst heeft een supportersgroep van FSV Frankfurt zich bij ons aangesloten. Zij hebben daarbij aangegeven dat ze niet LHBT zijn, maar de strijd tegen discriminatie gewoon steunen. Dat zie je dus ook en is natuurlijk helemaal goed.

De Roze Règâhs willen de QFF-conferentie van 2018 naar Den Haag halen. Wat vind je daarvan?

Geweldig. Twee jaar geleden is het evenement aangekondigd aan de QFF-leden en tot nu toe zijn de Roze Règâhs, samen met de Monaco Queers uit München, de leden die zich aangemeld hebben in de strijd om het evenement, dus het ziet er goed uit voor de Hagenaars. In oktober beslissen we in Berlijn over de toewijzing. Daarna kunnen ze dan gaan plannen.

Denk je dat zo’n conferentie de boel in Nederland een beetje open kan breken?

Jazeker, misschien dat de Roze Règâhs dan wel meer zusterclubs krijgen in Nederland. Dat willen ze zo graag en dat hebben ze ook verdiend door al het werk dat ze er in hebben gestoken.

Heb je nog wat advies voor de Roze Règâhs ?

Ze moeten vooral blijven praten met medesupporters. De harde kern staat er misschien niet meteen voor open, maar het gaat vooral om de andere, meer liberale supporters. Die moeten het concept van een LHBT-supportersgroep leren kennen. De Roze Règâhswillen ontzettend veel, en ze willen het nu direct. Maar ze moeten geduld hebben. Dit is niet iets wat in een paar dagen of maanden gebeurt. Maar uiteindelijk komen ze er wel.

