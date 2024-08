Waarom het fantastisch is dat Rihanna’s beautylijn 40 tinten foundation heeft

Een aantal weken geleden was ik in Parijs in een Sephora-winkel toen ik zag dat het merk NARS vier tinten donkere foundation had, tegenover zes voor de witte huid. Net als bij heel veel andere make-upmerken verbleekte (ha!) de variatie van donkere tinten in vergelijking met die van de lichte kleuren.

Diversiteit in de beautyindustrie is altijd een heikel onderwerp, maar afgelopen weekend lanceerde Rihanna haar beautylijn, Fenty Beauty, om daar verandering in te brengen. Naast het feit dat het redelijk revolutionair is dat een zangeres een hele lijn op de markt brengt, bevat deze maar liefst veertig tinten foundation – die ook nog eens rekening houden met een hele rits aan warme en koele ondertonen. Die hoeveelheid aan variatie is een feest voor alle make-up-adorerende mensen met een donkere huid, weet ik uit eigen ervaring. Want zo’n kleurenspectrum is beslist niet vanzelfsprekend.

Een foto van de auteur die laat zien dat haar foundation niet alleen matcht met haar nek, maar ook met haar hand.

Zelf was ik zestien toen ik voor het eerst foundation begon te dragen. Op aanraden van een vriendin kocht ik foundation van het merk Black Opal, in de kleur Heavenly Honey. Dit merk richtte zich specifiek op de donkere huid. Dat ik speciaal naar de toko moest om het te kopen, vond ik niet gek; daar moest ik immers al heen voor mijn haarproducten, want ook die vond ik niet bij de Kruidvat of de Etos.

Pas toen ik het zat was om naar de toko te moeten, kwam ik erachter hoe lastig het is om foundation te vinden die bij mijn huidskleur past. Na een paar jaar wilde ik meedoen aan de hype rondom de make-up van MAC, dus ging ik naar de MAC-winkel in Amstelveen. Iedereen die wel eens in een MAC-winkel is geweest, weet hoe sterk je in je schoenen moet staan om tegen een verkoper in te gaan. Het gevolg hiervan was dat ik na een paar minuten de deur uit liep met een foundation die een veel te gele ondertoon had voor mijn gezicht en niet matchte met mijn huid.

Maar de juiste kleur vinden is voor mij nooit een enorme strijd geweest – ik heb gewoon geleerd dat ik wat extra tijd moet uittrekken om verschillende foundations uit te proberen. Gelukkig zijn er bij de reguliere drogisterijen vaak maar drie tinten voor de donkere huid, dat scheelt weer tijd. Toch gaat het mij niet alleen om de hoeveelheid donkere kleuren foundation tegenover het aantal voor witte mensen – het gaat om het idee erachter. De donkere huid heeft een hele rits aan ondertonen, waar een goede foundation bij aan zou moeten sluiten. En het gaat niet alleen om de kleur van de foundation zelf, maar bijvoorbeeld ook over hoe er (kunstmatig dan wel natuurlijk) licht op valt. Houden grote merken hier genoeg rekening mee? Absoluut niet.

Een make-uplijn die denkt dat witte gezichten veel meer variatie kennen dan een donkere huid. Foto via Pinterest

De reden dat grote make-upmerken niet de moeite nemen om de donkere huid te voorzien van goed passende tinten foundation, heeft onder meer te maken met het feit dat de marketing van de beautyindustrie voornamelijk op witte vrouwen gericht is. Maar donkere mensen die gek zijn op make-up verdienen dezelfde variatie aan keuzes als mensen met een witte huid. Het motto van Rihanna’s Fenty Beauty is dat het make-up is voor mensen met alle ondertonen, en deze vorm van representativiteit en inclusiviteit is precies wat er ontbrak in de beautyindustrie. Het feit dat iemand expliciet zegt dat iets ook voor mij, voor ons donkere vrouwen, is gemaakt, maakt mij intens gelukkig.

Laten we hopen dat de hype die rondom Fenty Beauty is ontstaan andere merken inspireert in het uitbreiden van hun foundationkleuren, inclusief juiste ondertonen. Helaas hebben we in Nederland nog geen fysieke verkooppunten van Rihanna’s make-up, dus zal ik binnenkort weer een tripje naar Parijs moeten maken. Maar voor een foundation met een perfecte ondertoon heb ik zeker een retourticket met de Thalys over.