Waarom het superslim is om nu al over je wintersport na te denken

Er bestaat een heel grote kans dat je zwembroek nog niet droog is van veertien dagen bruinbakken aan de een of andere Costa. Het regent namelijk de godganse zomer in Nederland, dus het is helemaal niet verkeerd om met een groep vrienden alvast plannen te smeden om dit zeiknatte kikkerlandje weer te verlaten, bijvoorbeeld voor een skivakantie.

Hartstikke slim, maar er bestaat óók een heel grote kans dat in deze klamme en vochtige nazomer helemaal nog niet moet denken aan skipassen, skiliften en skibrillen. Het lijkt allemaal nog heel ver weg, en dat is het eigenlijk ook. Toch is het ontzettend slim om nu alvast na te denken welk skioord jij en je vrienden deze winter gaan aandoen, want hoe eerder je boekt, hoe voordeliger dat is – zeker als je boekt bij Husk. Zomer wordt het ook niet meer, maar waarom moet je dan nu vast je pijlen op de winter richten?

Videos by VICE

Alle opties zijn nog helemaal open

Als je op het laatste moment boekt, zitten alle hotels, hostels en skiliften propvol. Maar als je op tijd bent heb je alle keus. Neem nou bijvoorbeeld Frankrijk. Frankrijk is een ontzettend veelzijdig land, en zodra Koning Winter op zijn lange latten la douce France binnen komt gegleden, biedt dat land verrassend veel wintersportgelegenheden. Je kunt ervoor kiezen om naar een populaire wintersportbestemming te gaan, maar het is ook wel het overwegen waard om eens de biezen te pakken richting een minder voor de hand liggende bestemming. Je zult versteld staan van de ruimte die je op de pistes hebt, en je moet eerder oppassen dat je niet een wilde marmot of een zeldzame lynx omver skiet, dan een andere sneeuwtoerist.

De keuze is er reuze

Als je vroeg boekt heb je dus ook binnen Frankrijk alle keus: Val Thorens, Les Deux Alpes, Alpe d’Huez, Superdévoluy, La Joue du Loup, St. Sorlin d’Arves, La Plagne, Les Orres, St. Francois Longchamp, Risoul, Avoriaz of Valmenier. Oftewel een rits aan Franse bestemmingen waar zelfs Mart Smeets een beetje bescheiden van zou worden. Zowel voor de doorgewinterde skifanaat als de lauwwarme snowboarder. Vergeet je wollen trui niet.

Het is extra voordelig

Als je vroeg boekt scheelt dat je veel geld. Dat zal niet helemaal uit de lucht komen vallen; zo werkt het nou eenmaal in de grote toerisme-industrie. Weten zij ook ruim op tijd waar ze aan toe zijn. Het klinkt misschien alsof je moeder of je leraar tegen je praat, maar doe het eens een niet last-minute, en je zult zien dat het een hoop extra kosten, extra tijd en extra gedoe spaart. Kun je des te eerder beginnen met de voorpret, en vast uitkijken naar de après-ski.

Après-ski

Zo’n après-ski, of een après-après-ski wordt dus ineens nóg interessanter met het uitzicht op flink wat extra duiten in je skibroek. Met al dat extra tegoed heb je al gauw een paar meter bier, of een batterij Flügels waar de Fransman ‘vous’ tegen zegt. Aan de bar waan je je Frank Rijkaard en maak je al veel nieuwe vrienden omdat je niet kijkt op een kruidenbittertje meer of minder. Après-ski is ook niet voor niets een Frans woord, dus drink als een God in Frankrijk.

Geen rompslomp

De voorpret begint al bij het boeken, en die voorpret stapelt zich dus alleen maar op als het eerste traject van een leien dakje gaat. Zo zijn er sites waar je in een paar simpele stappen je reis kan boeken, maar ook vast je skipas aanvragen en meteen zorgen voor de gear die je nodig hebt. Scheelt weer gedoe op de piste, en zo heb je dus tijd over om die lift een paar keer extra naar boven te nemen. Bij Husk zit je ski-pas altijd in je reispakket inbegrepen, dus hoef je er niet ter plekke eentje te regelen. Dat scheelt gedoe én geld.

Klinkt dit allemaal als een Franse Alpenmelodie in de oren? Kijk dan gauw op husk.nl om al die voordelen van vroeg boeken vandaag nog mee te pakken. Als je voor 1 oktober je wintersportvakantie naar Frankrijk boekt ontvang je namelijk 25 euro aan party-budget voor elke persoon die meegaat op je wintersportvakantie. Die 25 piek kun je weer uitgeven in een bar op je bestemming, dus met dat eerste rondje zit het sowieso al goed.

Check Husk.nl, Facebook of Instagram voor de voorwaarden, en laat de voorpret maar beginnen. Vive-va-cance!