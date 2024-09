Waarom het terecht is als cheerleaden een olympische sport wordt

Cheerleaden in competitieverband is de moeilijkste en op mentaal en fysiek vlak de meest uitdagende sport die ik ooit heb gedaan. En dat zeg ik als voetballer pur sang. Seksisme heeft ervoor gezorgd dat er lange tijd op werd neergekeken, maar cheerleaden verdient dezelfde erkenning als andere sporten.

Ik vond het dan ook mooi toen afgelopen december bekend werd dat cheerleaden samen met Muay Thai voorlopig een olympische status heeft gekregen.

Ik zag cheerleaden in competitieverband voor het eerst in de film Bring it on uit 2000, met Kirsten Dunst in de hoofdrol. Deze film was in die tijd verrassend progressief. Hij slaagt sowieso voor de Bechdeltest, een test die gebruikt kan worden om fictie te testen op seksisme. Deze film bevat namelijk 1. twee bekende vrouwen die 2. met elkaar praten 3. over iets anders dan mannen. Het idee van ‘cultural appropriation’ wordt ook naar voren geschoven. Routines van het zwarte team, de Clovers, worden gestolen en veranderd door Dunsts team, de Toros, dat voornamelijk uit blanke vrouwen bestaat.



