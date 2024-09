Waarom heteroseksuele vrouwen lesbische porno kijken

Foto via Flickr

Het is niet bepaald een geheim dat heteromannen graag lesbische porno kijken.

Maar uit dataonderzoek van pornogigant Pornhub.com van de afgelopen twee jaar naar de meest gebruikte zoektermen, blijkt dat “lesbian” en gerelateerde termen ook het populairst zijn onder vrouwen.

In maart van dit jaar bleek al dat in veel Europese landen – waaronder Nederland – en Noord-Amerika lesbische porno de meest bekeken categorie onder vrouwen is. Uit recenter onderzoek kwam ook nog dat “vrouwen die in Canada en Noord-Amerika wonen 186 procent vaker op zoek zijn naar lesbische porno dan mannen. Nog eens 63 procent van die vrouwen zoekt vaker naar lesbische dan andersoortige porno in vergelijking met andere vrouwen in de wereld.”

Met zulke hoge aantallen kan je ervan uitgaan dat er onder die vrouwen ook veel zijn die zichzelf identificeren als heteroseksueel.

Dr. Meredith Chivers van de Universiteit van Queens is een toonaangevende onderzoeker gespecialiseerd in vrouwelijke seksualiteit. In 2015 publiceerde ze een onderzoek met de titel “Hetero maar wel flexibel: Gendervariatie binnen de genderspecificatie van de seksuele respons van vrouwen” .Uit het onderzoek van Chiver bleek dat wanneer vrouwen expliciete beelden van lesbische erotica te zien krijgen, er een toegenomen fysieke respons is die opwinding suggereert, ondanks dat ze zichzelf als heteroseksueel zien.



“Het is belangrijk om te onthouden dat er verschillende redenen zijn waarom vrouwen lesbische porno kijken,” zei ze.



Ik wilde uitzoeken wat de motivatie was om lesbische porno te kijken, dus maakte ik een online vragenlijstje dat vrouwen anoniem konden invullen. Dat leverde een paar interessante antwoorden op:

“Ik vind het minder intimiderend om te kijken, omdat porno waarin mannen voorkomen vaak nogal grof en ruw overkomt,” aldus een respondent. “Ik vind hoe de man ’typisch’ wordt neergezet niet bepaald sexy, maar een beetje eng en vaak echt tenenkrommend. Ook vind ik borsten en vrouwelijke genitaliën prachtig en kan ik me identificeren met de actrices… Wat het een stuk plezieriger maakt om naar te kijken!”



“Heteroseksuele porno is meestal gericht op het genot van de man,” zei iemand in haar reactie. “Je ziet veel vaker een man die afgetrokken en gepijpt wordt, dan een vrouw die wordt gevingerd en gebeft. Als vrouw zie ik liever dat een andere vrouw plezier heeft omdat ik mezelf in haar situatie kan verplaatsen. Dat gebeurt in lesbische porno.”



“Het is gewoon geil,” zei een andere respondent.



Uit mijn (zeer informele) onderzoekje kwam naar voren dat meer dan de helft van de vrouwen die zichzelf identificeren als heteroseksueel aangaven dat ze lesbische porno kijken. Veel gaven dezelfde redenen waarom: omdat het meer is gericht op het genot van vrouwen en omdat ze zich kunnen inbeelden dat zij het zijn die daar ligt.” Sommigen vertelden dat het gaat om het fantasie-element van met iemand gaan van dezelfde sekse, anderen zeiden dat het vooral over het algemeen minder neerbuigend is dan porno waar mannen in voorkomen.



De in Vancouver gevestigde seksuoloog dr. Renee Lanctot is het eens met Chrivers. “Iedereen zoekt naar porno die een bepaalde behoefte die ze hebben bevredigt.”



“Porno zet vrouwen neer als seksobject,” aldus Lanctot. “Het gaat altijd om kwantiteit: ze moeten grotere penissen handelen, meer penissen, en het langer volhouden terwijl ze van alle kanten geneukt worden. Dat heeft niks te maken met genegenheid.”



Ze legde uit dat het dikwijls de langzame en sensuele opbouw van seks is waar vrouwen zich door aangetrokken voelen bij lesbische porno. Het voorspel is wat vrouwen sensueel en bevredigend vinden, omdat “vrouwen meer mentaal dan lichamelijk opgewonden worden, dus moet je ze mentaal stimuleren om ervoor te zorgen dat er een lichamelijke reactie ontstaat.”



Lanctot schreef dat de meeste heteroseksuele mannen leren over seks en hoe vrouwen te bevredigen door porno te kijken, en omdat de behoeftes van vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in porno, blijven die behoeftes ook in het echte leven vaak onvervuld – een vicieuze cirkel, dus.

Dat is ook wat een van mijn respondent zei: “Porno waar mannen in voorkomt is vanuit de mannelijke visie gemaakt. Er wordt veel gepijpt en als vrouw heb je door wanneer iemand het niet naar z’n zin heeft of aan het faken is. Wat ook veel voorkomt in hetero porno is dat vrouwen gillen als biggetjes die worden gecastreerd. Superirritant. In lesbische porno ligt de focus op genot, en zie je tenminste echte orgasmes.”





Een van de moeilijke dingen waar vrouwen mee om moeten gaan is dat ze vaak niet durven te vertellen aan hun mannelijke partners wat ze nou echt lekker vinden in bed. “Als de vrouw doorgaat met orgasmes faken of de man het idee krijgt dat ze het lekker vindt terwijl dat niet zo is,” zegt Lanctot, “dan zeg je eigenlijk gewoon dat hij goed bezig is, maar leer je hem niet wat hij moet doen om je echt te laten klaarkomen.”



“Als een vrouw nooit zegt: ‘Nee, ik wil liever op een andere manier aangeraakt worden’, of ‘probeer het eens zo’, dan kom je geen stap verder, en leren ze nooit hoe ze een vrouw moeten bevredigen,” aldus Lanctot.



Voor de mannen die dit lezen, zie het als een boodschap van algemeen nut: vrouwen houden er ook van om orale seks te krijgen, en te kijken naar andere vrouwen die dat doen.