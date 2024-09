Waarom Hillary juist wel een sterke vrouw is

Zelfs de meest beroemde leugen ooit was geen reden om iemands politieke carrière om zeep te helpen. En nu zou een longontsteking dat wel zijn?

Nadat Hillary zondag op het zeer ongelukkige moment van een 9/11-herdenking afgevoerd moest worden omdat ze niet op haar benen kon blijven staan, is het voor Amerikaanse media duidelijk: hierdoor verliest ze het presidentschap. De hashtag #hillaryshealth teisterde Twitter urenlang, Fox News maakte een filmpje met de beelden van het in elkaar zakken minstens tien keer achter elkaar gemonteerd, en Market Watch concludeerde meteen dat ‘Hillary’s health scare’ de hele financiële markt om zeep zou helpen.

De gezondheid van Hillary wordt in rechtse kringen al langer tegen haar gebruikt – een hersenschudding van een paar jaar terug en het slikken van bloedverdunners zijn voor het Trump-kamp genoeg om het hele mens Hillary weg te zetten als iemand die het presidentschap niet aankan. Vooral dutjes doen is iets waar Donald zelf niks van moet hebben: “No naps for Trump.”

De vraag of iemand fysiek sterk genoeg is om president te zijn lijkt me in principe gegrond, maar het vreemde, of vervelende, is dat Hillary’s oververhitting die eigenlijk een longontsteking is, direct wordt bestempeld als ‘zwak’. Het zou ook anders kunnen: wat een kracht om, terwijl je dik aan de antibiotica zit, toch naar allerlei verplichtingen te gaan.

Daarnaast wordt het niet direct prijsgeven van de diagnose ‘longontsteking’ gezien als misdaad: ze heeft gelogen. Is iets verzwijgen inderdaad hetzelfde als liegen? Is Mark Rutte een liegbeest als uiteindelijk blijkt dat hij er homoseksuele dan wel biseksuele relaties op nahoudt, omdat hij ons dat niet heeft verteld en het in romantische zin altijd heeft gehad over vrouwen?

Misschien is het verschil tussen de Amerikaanse politiek en de Nederlandse cultuur te groot om hier iets definitiefs over te zeggen. Maar ik denk dat Amerikanen net als wij wel precies weten wat liegen is: met opzet onwaarheden vertellen. Laat me je een voorbeeld geven:

Ziek zijn, een longontsteking hebben, is niet per se een zwakte. Het is een tijdelijke fysieke aandoening waar je waarschijnlijk meer kans op maakt als je wat ouder bent, en misschien ook als je het onmenselijk druk hebt; zoals bijvoorbeeld tijdens de verkiezingscampagne om de eerste vrouwelijke president van Amerika te worden. Zoals een longarts vertelde aan onze Amerikaanse collega’s van VICE, je kan prima herstellen van een longontsteking, en het hoeft helemaal geen gevolgen te hebben voor de toekomst.

Hillary neemt zelfs het krachtige besluit om uiteindelijk alsnog op het doktersadvies in te gaan en rust te nemen, en haar campagne te onderbreken. Ze maakt een dappere beslissing voor iets waar ze zelf niets aan kan doen; ervan uitgaande dat ze zo ongeveer eet en traint als een topsporter.

Net als je geslacht, heb je het wat gezondheid betreft niet (echt) voor het zeggen.

Laten we het nog even hebben over iets waar je wel zelf wat aan kan doen, vreemdgaan bijvoorbeeld: iets waar je compleet eigen verantwoordelijk voor draagt. Hoeveel er ook voor je georganiseerd wordt als je de president van Amerika bent, je moet nog altijd zelf de sigaar uit de doos halen om ‘m in een doosje te stoppen. Een veelgehoord excuus van vreemdgangers is het van oorsprong Bijbelse gezegde ‘het vlees is zwak’. Klopt, en of je daar iets mis mee vindt is weer een tweede, maar het is zeker een vorm van geestelijke kwetsbaarheid.

Gelukkig was Bills moment van zwakte voor het Amerikaanse publiek en zijn politieke collega’s geen reden om hem daadwerkelijk te onttronen – hij werd wel op het matje geroepen, de Republikeinen probeerden het, maar hij mocht uiteindelijk blijven zitten als president.

Meer Amerikaanse presidenten werden ziek tijdens hun ambt – hoe onmenselijk de baan ook lijkt, het zijn uiteindelijk mensen, ik bedoel mannen die het doen. In dit artikel lees je over Bush senior die de schoot van de premier van Japan onderkotste, hoe zijn zoon flauwviel toen hij bijna stikte in een pretzel, en hoe de kettingrokende Roosevelt een hele waslijst had van kwaaltjes, waaronder hoge bloeddruk en hartfalen. Andere tijden natuurlijk, maar geen reden om hem af te zetten als president, of zelfs maar uit te maken voor zwakkeling.

Het niet-inhoudelijke argument van Trump over Clintons zogenaamd zwakke en niet-energieke natuur, haar gebrek aan uithoudingsvermogen, is een perfect uitgevoerd maar niet erg origineel staaltje seksisme: de vrouw, het zwakkere geslacht. Het is vervelend voor Hillary dat Trumps aanval nu een schot voor open doel lijkt geworden, maar het is nog veel treuriger dat media hierin meegaan.

Dat Trump niet klaar is om een vrouw te zien als daadwerkelijke kandidaat voor het presidentschap is immers weinig verrassend – en puur een zwaktebod.

