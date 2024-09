Waarom houden Fransen zoveel van Canadees eten?

Ik loop langs de kade van de rivier de Isère en kom tot mijn grote verbazing een Canadees restaurant tegen, waar ze gerechten uit mijn vaderland serveren.

Canada staat niet bekend om haar culinaire hoogstandjes, maar Frankrijk – het land waarvan de keuken immaterieel cultureel erfgoed is – houdt van Canadese specialiteiten.

Het Franse koppel Soraya en Georges Ayad, eigenaren van restaurant Ontario Salmon, werden verliefd op Canada terwijl ze door Ontario en Quebec reisden.

“We houden van de uitgestrekte landschappen, de blokhutten en vriendelijke mensen in Canada, dus we dachten: waarom brengen we deze sfeer niet naar Grenoble?”, vertelt Soraya, terwijl we praten over hun reis.

Hier werden Georges en Soraya verliefd op ( foto door de auteur)

Ze bouwden hun chalet-restaurant in het hart van Grenoble, dichtbij de Franse Alpen, met veertien ton massief hout. De muren hangen vol met oud sportmateriaal, reclames, nummerborden en andere odes aan alles wat Canadees is.

Terwijl we het uitgebreide zalmmenu bespreken, komt Georges, die ook chef-kok is, de keuken uit gelopen.

Georges Ayad poseert met een verse zalm uit Schotland (foto door de auteur)

Het restaurant verkoopt meer dan drie ton zalm per jaar en heeft twaalf verschillende soorten, waaronder carpaccio, gerookte en gegrilde zalm en een zalmburger. Een van de specialiteiten is een zalmtartaartje: een Canadese twist op de Franse versie met rauw rundvlees. De vis komt twee keer per week binnen vanuit Schotland.

Rauwe zalm bij restaurant Ontario Salmon ( foto door Adrien Le Coärer)

Het restaurant serveert ook poutine, burgers en vleesgerechten als bizon, lam en varkensrib.

“Franse klanten zijn veeleisend. We laten ons inspireren door de Canadese keuken en passen het aan op de Franse smaak,” zegt Soraya. Ondanks hun meesterschap in de Canadese keuken, blijft hun kookfilosofie Frans.

The dining room at Restaurant Ontatio. Photo by Adrien la Coärer.

“Zonder verse ingrediënten van hoge kwaliteit kan je geen goed voedsel maken,” zegt Georges. Als ik vraag waarom er vrij on-Canadese dingen als kangoeroe en struisvogel op het menu staan, geeft Georges toe dat het lastig is om verse Canadese ingrediënten te vinden. Hij wil graag rendier en bever op het menu, maar dat vlees wordt alleen ingevroren geleverd.

“We gebruiken geen ingevroren ingrediënten, dus kozen we voor andere vleessoorten,” vertelt hij mij. “Al heb ik net wel vers Canadees vlees gevonden dat de kangoeroe zal vervangen op het menu.”

Hoewel het restaurant populair is bij de internationale bewoners van Grenoble, zijn de meeste klanten Frans, waarvan sommigen nog nooit Canadees hebben gegeten.

Een Franse versie van een zalmburger ( foto door Adrien Le Coärer)

“Ik denk dat de meeste klanten hier komen uit nieuwsgierigheid,” zegt Soraya. “Veel Fransen associëren Canada met kou.” De twee willen gasten een authentieke Canadese ervaring geven. “Voor mij staat de Canadese keuken symbool voor familie.”

The Moose Bar manager Monica Kroesen mixt een cocktail met ahornsiroop (foto door de auteur)

In Parijs zijn Canadese sportkroegjes het populaire alternatief voor de traditionele brasseries. The Moose, in een smal straatje in het zesde arrondissement, is daar een van. Eenmaal binnen zie je alle stereotypen van Canada voorbijkomen, inclusief hockeysticks die dienen als voetsteuntjes aan een bar gemaakt van boomstammen.

“Ons doel is om een sfeer te creëren die zowel locals als expats aanspreekt,” vertelt Michael Kennedy, de eigenaar van de bar. “Een hoop Engelstalige gasten voelen zich thuis in The Moose.” Canadese kroeghapjes zijn vergelijkbaar met die van hun Amerikaanse buren: vooral burgers, kipvleugeltjes en nacho’s. Maar dankzij Quebec kan je nog een bijzonder gerecht toevoegen aan de Canadese snackkeuken: poutine.

Het is het populairste gerecht in de bar: een mix van verse friet met een soort Canadese kwark en overgoten met jus.

Hockeysticks als voetsteuntjes bij The Moose (foto door de auteur)

“Poutine hoort bij Canada,” zegt manager Monica Kroesen uit Toronto. De bar serveert daarnaast een hoop Canadese biertjes en sterke drank. Ze maken zelfs een cocktail met ahornsiroop.

Moose Bar-eigenaar Michael Kennedy (foto door de auteur)

Xavier Martin is vaste klant bij de bar. Hij heeft tien jaar in Noord-Amerika gewoond en houdt ervan om dit stukje Canada in Parijs op te zoeken. “Ik vind het fijn dat het geen typisch Frans barretje is. Het herinnert mij aan mijn tijd in het buitenland,” zegt hij. Xavier vertelt dat de Fransen zo lovend over Canada zijn door het positieve beeld van het land in de media.

In de buurt van metrostation Saint Michel kunnen bezoekers zich vergapen aan het uitzicht op de Notre-Dame vanaf het terras van The Great Canadian Pub.

“Voor de Fransen is een Canadese sportkroeg exotisch,” vertelt eigenaar Mark Berry uit Ottowa.

Naast borrelhapjes serveert de bar ook macaroni met kaas. Gemaakt met hapklare pasta, room en een mix van cheddar en emmenthaler, het gerecht is een gruwel voor de Franse klanten, maar voor de Canadezen het ultieme troostvoedsel.

Macaroni en kaas, een Canadese favoriet (foto door Adrien le Coärer)

“Alle Canadezen eten mac & cheese,” zegt Berry. “Ze hebben altijd wel een pak kant-en-klare macaroni met kaas in huis.“

Het inhuren van Canadese werknemers speelt volgens Berry een grote rol in de populariteit van The Great Canadian.

“Als het kan, proberen we Canadezen in te huren, want als je de medewerkers goed uitzoekt, maken zij de sfeer in het restaurant,” vertelt hij.

Helaas kon ik nergens een Caesar krijgen, de nationale cocktail van Canada. Waarschijnlijk is de basis van clamato – tomatensap met mosselsmaak – nog net iets te vreemd voor Frankrijk.