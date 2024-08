Waarom houden mensen zo van kijken naar puisten die worden uitgedrukt?

Ik geef het toe. Ik ben verslaafd aan het uitdrukken van mee-eters en puisten. Maar echt. Ik maak geen grap. Het is een oncontroleerbare verslaving en, om mezelf een beetje te verdedigen, een verslaving vrij van vooroordelen. Of het nou bij mezelf, familie, vrienden, collega’s of onbekenden is: als je een rood of geel puntje hebt wil ik hem uitknijpen. Het is een dagelijkse strijd tegen mezelf om niet al te veel ongemakkelijke momenten te creëren.

Ik dacht dat ik alleen stond in mijn obsessie en psychiatrische hulp nodig had tot ik op een schitterende dag een wereld vol filmpjes op YouTube vond waarin dokters een variatie aan onfortuinlijke bobbels en narigheden uitknijpen. De prachtig geproduceerde huidexplosies, gefilmd en bewerkt, waren een erg specifieke vorm van pornografie voor mij – en duizenden anderen.

Videos by VICE

Het grootste deel van de videos komt van het kanaal van de Amerikaanse dermatologe Sandra Lee. Ze heeft bijna 300.000 abonnees op YouTube en haar videos worden regelmatig meer 500.000 keer bekeken. Allemaal kijken ze mee hoe mee-eters, puisten en cystes worden verwijderd bij patiënten, in gevarieerde stadia van goorheid en medische expertise. Haar Instagram drpimplepopper is ook een groot succes: 230.000 volgers geven hun mening over de videos en taggen tegelijkertijd hun vrienden in de reacties. Sandra Lee komt de fetisjisten onder haar kijkers – die liefkozend “popaholics” worden genoemd – tegemoet met gedetailleerde videos van de extracties en een goede zoom.

Maar waar komt deze fascinatie vandaan?

Ik besloot uiteraard op onderzoek uit te gaan.

Mijn eerste bevinding was dat academici het fenomeen nog niet veel behandeld hebben. Vooroordelen denk ik. Er zijn echter wat beginnende onderzoekjes, zoals die op de Amerikaanse site Medical Daily, waarin een aantal mogelijkheden voor het ontstaan van het vreemde genot worden genoemd. De eerste theorie is dat we kijken naar het uitdrukken van puisten lekker vinden omdat we blij worden van het zien van vieze dingen die ver van ons af staan en we aangetrokken worden door negatieve gevoelens. Een andere theorie, die wordt ondersteund door onze eigen dokter Lee is dat de videos een Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) genereren. Dat kan je vrij vertalen als een orgasme in je brein.

Een ASMR vertaalt een visuele, auditieve of cognitieve stimulans naar een prettig, tintelend gevoel in je hoofd. De kracht van de impuls varieert van het genot van regen op warm asfalt tot het zien van de penis van Lenny Kravitz die uit zijn broek schiet.

De uitleg, hoewel niet breed gedragen onder wetenschappers, verklaart wel wat van het succes van de videos van Sandra Lee. Ook zegt ze dat sommige volgers haar content bekijken voor het slapen gaan. “Er speelt een gevoel van volmaaktheid mee, de afsluiting van iets zorgt ervoor dat mensen met obsessief-compulsieve gevoelens wat stress kunnen kwijt raken,” vertelt ze aan Motherboard. “Ik ken een hoop mensen met Dermatilomania die door zichzelf gedwongen worden aan hun huid te pulken. Door mijn videos te kijken kunnen ze makkelijker van zichzelf afblijven.”

De drang om pukkels op je huid open te drukken is direct gelinkt aan spanning. Het daadwerkelijk genieten van het kijken is echter een ander verhaal. Geraldo Magela, dermatoloog en adviseur bij het cosmetisch dermatologisch departement van de Braziliaanse Groep voor Dermatologie legt het uit. “De wil om te kijken naar deze filmpjes vloeit voort uit menselijke nieuwsgierigheid, we zijn benieuwd wat er zich kan afspelen in ons lichaam en we willen iets anders dan het gebruikelijke zien.

Maar is het wel allemaal een emotioneel vraagstuk of nieuwsgierigheid. Zit er niet meer achter? Tijdens mijn gesprek met Sandra vertelde ze over een passage in Women van Charles Bukowski, waarin hij zijn relatie met de beeldhouwster Linda King beschrijft. Hoe ze bovenop zijn lichaam klimt en met een groot en onbeschrijflijk genot zijn puisten uitknijpt. “Het was een seksueel ding, min of meer. Het zit in iemands lichaam, dit hele ding.” Zou het zien van het ‘poppen’ op de een of andere manier geil kunnen zijn?

Hmmm. Afbeelding: Dr. Sandra Lee / Instagram.

Sandra Lee is het met een deel van de theorie eens. “Dat kan, maar tot op een bepaald niveau is er een seksuele bevrediging te vinden in de meest gebruikelijke dingen om ons heen zoals tafelpoten, stoelen en zelfs rubberen handschoenen. Alles kan een fetisj worden, maar ik denk niet dat dat het geval is voor het merendeel van mijn volgers. Het is gewoon iets interessants en dat is bevredigend voor de mensen.”

Ook het professionele aspect speelt mee bij het succes van de videos. “Ik denk dat veel mensen mijn filmpjes leuk vinden omdat de behandeling wordt uitgevoerd door een dokter in een steriele ruimte,” zegt ze. “Er is geen trillende cameraman, geen geknijp zonder handschoenen, geen geschreeuw en geen vies gereedschap. Ook is iedereen rustig en zie je bij niemand pijn.”

Ze heeft gelijk. Lee in actie zien is bijna rustgevend en af en toe zelfs erg komisch. Ze vraagt vaak naar het leven van haar patiënten en maakt schattige opmerkingen tussendoor, zelfs tijdens de verwijdering van een gigantische cyste of een oneindige lange wurm. En dat alles met de goedkeuring van haar patiënten.

Sandra Lee met haar gepersonaliseerde mok. Afbeelding: Dr. Sandra Lee / Instagram.

“Mensen begonnen een aantal van mijn patiënten te herkennen en vielen als een blok voor een aantal van hen, zoals Mr. Wilson en Pops. Ik vind het belangrijk om dat te combineren met de verbetering van iemands (huid)gezondheid. Zo leer ik en mijn publiek mijn patiënten beter kennen en zo voelt iedereen zich er meer bij verbonden.”

Maar puistenpassie en fetisjisten daargelaten, zowel Sandra als Geraldo adviseren om thuis geen bobbels uit te drukken. “Het risico is dat je de huid permanent beschadigt, infecteert of abcessen creëert die je alleen nog met antibiotica kunt bestrijden. Je riskeert een retourtje ziekenhuis,” zegt Sandra.

“Behandel je puisten met gezichtsreinigers van de dermatoloog en laat indien nodig een extractie uitvoeren in een goede omgeving door een professional,” adviseert Mangela.

Nu weet je het. Zodra je zenuwen opspelen of je de uitdrukverleiding niet meer kan weerstaan, surf dan even naar het kanaal van Dr. Pimple Popper en ontspan eventjes. Mijn suggestie hieronder is mijn favoriet. Het verwijderen van een pilaarcyste. “De cyste floepte er zo uit en ik wist hem te vangen voor hij de grond raakte,” vertelde ze me. “Het was echt heel leuk!”