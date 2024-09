Waarom iedereen een complotdenker is en niet alleen aluhoedjes

Eén van de beste vrienden van professor Jan-Willem van Prooijen is een complotdenker. Hij wijst de officiële lezing over 9/11 af, en denkt dat er rond Hillary Clinton zaken in de doofpot zijn gestopt. Daar gaan ze over in discussie. “Die discussies vind ik wel leuk en interessant. Hijzelf trouwens ook: veel mensen in zijn omgeving halen hun schouders op, maar ik geef hem tegenspraak.”

Het is indirect een soort veldwerk: Van Prooijen doet als sociaal psycholoog namelijk onderzoek naar complotdenkers. Over de discussies met zijn vriend vertelt hij aanvankelijk met een grijns. Maar dan plooit zijn gezicht in een ernstige trek. “In de eerste plaats ben ik wetenschapper, en de waarheid is niet onderhandelbaar. Het risico is dat kennis gaat ver democratiseren. Al gelooft op een gegeven moment meer dan de helft van de mensen dat vaccins schade berokkenen, dan is het nog niet de waarheid.”

