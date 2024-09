Waarom ik niet kan wachten op de Eredivisie voor eSports

De droom om profvoetballer te worden heb ik al jaren geleden opgegeven. Eigenlijk werd na een paar jaar voetballen op amateurniveau al duidelijk dat het hem echt niet ging worden. En dus richtte ik me op een normaal leven. Maar afgelopen weekend kwam ik erachter dat er nog wel een andere jongensdroom uit kan komen, eentje waarvan ik niet eens wist dat ik die had: professioneel FIFA-speler worden.

Ik was namelijk bij een FIFA-toernooi van PSV. Gedurende de dag werden er drie toernooien gespeeld, waar dus drie winnaars uit kwamen. Naast een PSV-shirt en een gouden PlayStation-controller, maakten deze winnaars ook kans op een contract als officiële eSporter van PSV. Als je dit combineert met het plan van de Eredivisie om een eSports-competitie op te zetten, de stijgende populariteit van eSports, en het feit dat Ajax al een eSporter in dienst heeft, lijkt dit een goed moment om er serieus naar te kijken.

Voor sommigen ligt de perfecte baan dus in het verschiet: geld verdienen met het spelen van FIFA. Ook al ben ik – net als veel andere jongeren – opgegroeid met het spel, ben ik ook realistisch genoeg om te zien dat de kans ontzettend klein is dat ik ooit professioneel eSporter word. (Hoewel Feyenoord, mijn favoriete club, nog eSporter heeft). Maar ik houd wel genoeg van FIFA dat ik best naar professionele game-wedstrijden zou willen kijken.

We moeten een Eredivisie voor eSports zien als toevoeging aan het voetbalweekend, niet als vervanging.



Toen ik pas naar de vlog van Koen Weijland keek, ontdekte ik dat het best vermakelijk kan zijn om naar FIFA-wedstrijden te kijken. De ‘grapjes’ eromheen interesseerden me niet zoveel, maar de wedstrijden wel. Het is een beetje hetzelfde als kijken naar Jamie Oliver die een perfecte maaltijd maakt: je kan zelf ook koken, maar als een professional het doet ziet het er gewoon beter uit. Veel jongeren kijken al graag naar eSports, dus er zal ongetwijfeld ook animo zijn voor een eSports-eredivisie.

Natuurlijk is het spel niet hetzelfde als de echte sport, maar juist daarin zit een voordeel. Het gaat vele malen sneller. Een groot deel van echte voetbalwedstrijden is namelijk vrij saai om naar te kijken. Zo sta ik me vaak in het stadion af te vragen waarom ik ook alweer een halve dag heb verspeelt om naar een dertien-in-een-dozijn-wedstrijd te kijken. Dat is bij FIFA een minder groot probleem: een potje gaat veel sneller, er gebeurt veel meer en het hoeft niet je hele middag op te breken. Het is daarom de perfecte toevoeging aan het weekend.

Laat ik wel één ding duidelijk maken: ik wil absoluut niet dat eSports de echte sporten gaan vervangen. Dat is wel het laatste wat ik wil. Want ondanks de saaie wedstrijden, kijk ik het liefst naar mijn favoriete club. De vreugde, beleving, sfeer en het intens meeleven met die elf spelers op het veld zullen nooit worden vervangen door eSports. Maar het is best leuk om naast die ene wedstrijd, elk weekend ook nog naar iets anders uit te kijken. Een extra platform om jouw favoriete club te steunen. Het mooie daarbij is dat een aantal clubs aangeven dat ze alleen iemand met een hart voor de club willen. Zo zei een woordvoerder van Go Ahead Eagles tegen Numrush: “Het is wel een vereiste dat die persoon een hart voor Go Ahead Eagles heeft. Hij vertegenwoordigt immers onze club.” Het is dus niet alleen dat je iemand steunt die toevallig jouw favoriete team bestuurt op een spelletje. De FIFA-speler is net als jij een supporter van de club.



De spelers van FC Barcelona spelen ook FIFA. Beeld: Flickr/Francisco Javier Fernandez



Dat is ook een groot voordeel ten opzichte van de huidige opzet. Er zijn al wereldwijd FIFA-toernooien, maar die worden gespeeld tussen individuen. De eSporters vertegenwoordigen dus nog niet echt een bepaald team. Toeschouwers zullen dan niet echt een duidelijke voorkeur voor de een hebben, en dat kost natuurlijk veel fans. Ik zou bijvoorbeeld ook niet hele toernooien kijken van willekeurige mensen die tegen elkaar spelen. Ik wil iemand zien die mijn favoriete club vertegenwoordigt en hem of haar hierin steunen.

Verder zorgen meer fans ook voor meer geld en dat kunnen de eSporters wel gebruiken. Zo was bij het totale prijzengeld bij het WK 2016 rond de €24.000. Dat is mooi meegenomen, maar niet heel erg veel natuurlijk. De nummer vier van de wereld kreeg zelfs helemaal niks voor zijn prestatie.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat een groep mensen bij de start van de eSports-competitie zal protesteren. Tegen die groep wil ik nu alvast zeggen: we moeten een Eredivisie voor eSports alleen zien als toevoeging aan het voetbalweekend, niet als vervanging. En daarvoor leent het zich prima: de wedstrijden zijn lekker kort en clubs hoeven niet veel geld te investeren. Daarnaast is het ook leuk voor kleinere clubs; wie weet is een hele goede eSporter fan van Roda JC en speelt de club mee in de top van het land. Als er vervolgens zelfs een Europese competitie komt, waar de club dan aan meedoet, krijgt Roda JC toch meer naamsbekendheid.