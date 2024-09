Waarom India een gat in de markt is voor internetveiligheid

India heeft met zijn enorme aantal inwoners, relatief goede schoolsysteem, en voortdurende technologische ontwikkeling alle voorwaarden om een hack-supermacht te worden. De manier waarop dit land zich de komende jaren ontwikkelt, zal voor een belangrijk deel de internetveiligheid van de hele wereld bepalen.

In deze context vond afgelopen week de jaarlijkse securitybeurs Nullcon plaats in het Indiase Goa. Ook Edwin van Andel, van het Nederlandse ethische hackersplatform Zerocopter, was aanwezig om een presentatie te geven voor het Indiase technologiebedrijf Payatu.

Van Andel houdt zich al sinds 1992 bezig met het begeleiden van jonge hackers en het vertalen tussen hackers, overheid en bedrijven. Antrisksh Shah, oprichter van Pavatu, en de drijvende kracht achter Nullcon, nodigde hem uit om te vertellen over responsible disclosure: het op een verantwoordelijke wijze melden van kwetsbaarheden in informatiesystemen.

