Waarom is het belangrijk om mee te lopen in een mars tegen homogeweld?

Het geweldsincident tegen het homostel van afgelopen zaterdag in Arnhem werd, zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, uitgebreid in de media besproken. Er werd over gepraat aan de praattafels, geschreven in de kranten, en iemand schreef er een column over die je nog niet eens een drol zou mogen noemen (uit respect voor poep). Barbara Barend riep bovendien iedereen op om met een persoon van hetzelfde geslacht hand in hand te lopen, en dat gebeurde in groten getale.

Politieke jongerenorganisatie JOVD (VVD) organiseerde gisteren een hand-in-hand-mars en de jongerenorganisaties JS (PvdA), DWARS (GroenLinks), de JD (D66) en het CDJA (CDA) liepen mee. Honderden mensen – volgens nu.nl zelfs duizenden – liepen om 19.00 uur vanaf de Dam in Amsterdam naar het homomonument op de Westermarkt, om te laten zien dat hand in hand lopen met wie je maar wil de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn.

We liepen mee en vroegen de mensen waarom ze het belangrijk vonden aan de mars deel te nemen, en hoe ze denken dat we ervoor kunnen zorgen dat homogeweld eindelijk eens een keer stopt met bestaan.



Bram, 36, zorgcoördinator

VICE: Hoi. Waarom vind je het belangrijk om deel te nemen aan deze mars?

Bram: Om het signaal af te geven dat het niet normaal is wat er is gebeurt en dat dit niet geaccepteerd wordt. Er gebeuren natuurlijk heel veel dingen omtrent geweld en ongelijkheid die niet oké zijn, en negen van de tien keer denk je: tja, het is nou eenmaal zo. Maar ik vond dit dichtbij komen en ik hoop dat er, mede door deze optocht, meer aandacht voor komt en dat er meer over gesproken wordt.

Wat moet er nog meer gebeuren om homogeweld in Nederland te stoppen?

Ik denk dat er nog eerder voorlichting moet worden geven, en dat er meer over moet worden gepraat. In de Verenigde Staten lezen drag queens verhaaltjes voor aan kinderen. Dat werkt als een tiet, want als die diversiteit zo dichtbij komt en met iets positiefs wordt geassocieerd, is het ook niet eng of bedreigend.

En wat te doen met de gestoorde mensen die homo’s in mekaar meppen?

Heel veel mensen denken dat strenger straffen werkt, maar volgens mij heeft onderzoek uitgewezen dat straffen over het algemeen helemaal niet zo goed werkt. Ik denk niet dat dat de manier is. Ik geloof vooral in voorlichting, en in creatieve, grappige manieren om het gesprek hierover op gang te brengen.

Juist.

Ik denk ook dat heteroman zich meer hard moet maken voor de homoman, want er zijn nog te veel kringen waarin je als heteroman al gauw voor homo wordt uitgemaakt, als je iets zegt of doet dat niet stoer genoeg is. Niet alleen in machokringen of voetbalteams, maar binnen een heleboel sociale contexten is hetero de norm, en homo iets grappigs of afwijkends. Zo van ‘We accepteren het, maar we maken er wel constant grappen over want dat moet natuurlijk kunnen.’

En als je er als heteroman wat van zegt, is dat al snel verdacht, of krijg je ook een paar grappen naar je hoofd. Dat is ook iets wat doorbroken moet worden, om homogeweld te verminderen.



Sven, 28, medewerker creatief bureau

VICE: Waarom vind je het belangrijk om deel te nemen aan deze mars?

Sven: Ik hoop dat mensen dit zien, en dat het daardoor misschien iets normaler wordt gevonden dat mannen met mannen, of vrouwen met vrouwen, hand in hand lopen. Als we hier een steentje bij kunnen dragen, waarom niet?

Wat denken je dat er in Nederland specifiek gedaan moet worden om homogeweld terug te dringen?

Er moet meer aandacht in de media komen voor dit soort dingen, alhoewel dat volgens mij al best goed gaat. En wellicht moeten we wat meer aandacht besteden aan veiligheid in het algemeen.

Oke, bedankt!

Paolo, 48 jaar, lichtontwerper

VICE: Waarom vind je het belangrijk om mee te lopen met deze mars?

Paolo: Omdat je altijd moet kunnen zijn wie je bent, en je niet zou moeten verschuilen voor je omgeving.

Wat denk je dat zo’n protestmars precies kan bewerkstelligen?

Nou ja, het komt erop neer dat tijd wordt dat hetero’s gaan beseffen dat het niet normaal is dat je moet verbergen wie je bent, of in bepaalde situaties een andere houding aan moeten nemen.

Wat vind je van de kritiek dat mensen die een foto op social media plaatsen waarop ze hand in hand lopen dat alleen maar doen om te laten zien hoe tolerant ze zijn, in plaats van echt actie te gaan voeren?

Daar ben ik het wel deels mee eens. Ik vind het altijd een beetje gratuit als er ergens een aanslag is om meteen een vlaggetje over je profielfoto heen te doen. Dus ja, daar kom ik op zich wel in. Het is te makkelijk: één klik en je support een zaak – en het zegt helemaal niks over wat je daadwerkelijk van plan bent om te doen. Het is niet per se slecht maar het voegt ook niet heel veel toe, denk ik.

Daan, 31 jaar, theatermaker

VICE: Er is naast veel steun ook kritiek geweest op de actie #allemannenhandinhand – dat het een loos gebaar is. Wat vind jij daarvan?

Daan: Ik heb sowieso – ook met die Ice Bucket Challenge bijvoorbeeld – dat ik wel snap dat het belangrijk is en dat er zo in ieder geval over wordt gesproken, maar het is niet genoeg. Want vaak blijft het ook bij een like of het veranderen van je profielfoto. Ik twijfelde ook of ik hier wel naartoe wilde gaan. Het voelt bijna als een soort commercieel ‘we doen eventjes hand-in-hand mee en that’s it’. Veel vrienden van mij zijn niet gekomen, en ik snap ook wel waarom.

Wat voor redenen gaven zij om niet te komen?

Nou, het feit dat het was georganiseerd door verschillende politieke jongerenpartijen die op andere momenten toch andere meningen hebben geuit. Het ‘normaal doen’ als homo. Prima als je hand in hand loopt, maar niet als je alleen maar een jockstrap aanhebt.

Wat denk je dat er in Nederland specifiek gedaan moet worden om het homogeweld terug te dringen?

Dat we serieus worden genomen. En ik denk dat er ook meer geld naar scholing moet gaan. Dat er al op jongere leeftijd over wordt gepraat, en ook op plekken waar homoseksualiteit misschien iets minder makkelijk te bespreken valt.

Paul, 26 jaar, creatieve

VICE: Waarom vind je het belangrijk om deel te nemen aan deze mars?

Paul: Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat we de vrijheid hebben om hand in hand te lopen. Ik denk dat het in die zin een belangrijk sociaal protest is, maar ook gewoon een uitdrukking van liefde voor elkaar. Ik vind het moeilijk te begrijpen dat het in 2017 nog steeds een issue is. Ik hoop dat het niet gewoon hierbij blijft, maar dat het mensen ook inspireert om in het dagelijks leven hand in hand te lopen met hun partner.

Wat denk je dat er in Nederland specifiek gedaan kan worden om het homogeweld terug te dringen?

Ik denk dat het bij onszelf begint, want wij als homo’s moeten ook gewoon moedig genoeg zijn om elkaars hand in het openbaar vast te houden. Dat is voor iedereen een ding om aan bij te dragen.