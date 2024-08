Prachtige foto’s van een genaaide generatie in opstand

Woensdag kwamen honderden studenten en oud-studenten bij elkaar in Den Haag om te protesteren tegen de rentestijging op de studieschuld, die vanaf volgend jaar in één klap vijf keer zo hoog wordt. Dat betekent dat er jaarlijks ineens honderden of zelfs duizenden euro’s meer moeten worden terugbetaald.

Vooral voor de mensen die zonder basisbeurs moesten studeren en in plaats daarvan aangemoedigd werden honderden euro’s per maand te lenen, is dat een behoorlijke financiële dreun. Ze voelen zich dan ook flink genaaid (een sentiment dat eerder in Groningen elegant werd verbeeld door dildo’s met zuignappen die aan het raam van het hoofdkantoor van DUO bleven kleven).

“Er is destijds aan 17- en 18-jarige studenten, die meestal nog niet veel verstand hadden van de economie, voorgespiegeld dat ze gunstig konden lenen, en dat ze zich geen leenangst moesten laten aanpraten,” zegt Elisa Weehuizen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). “En nu blijkt dat er geen enkele controle zit op hoeveel de rente kan stijgen.”

De LSVb maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van studeren. Dat zit ‘m niet alleen in de rentestijging (waarvan sommigen zeggen dat het effect uiteindelijk wel meevalt, omdat de schuld door inflatie ook minder waard wordt), maar ook in bijvoorbeeld de wooncrisis, waardoor op kamers gaan zo goed als onbetaalbaar is geworden. Ruim de helft van de studenten blijft inmiddels thuis wonen – maar dat is natuurlijk niet voor iedereen een optie.

Het protest (en het gezwaai met dildo’s) lijkt effect te hebben: waarschijnlijk zal een meerderheid van de Tweede Kamer instemmen met een voorstel om de rente op de studieschuld voor de leenstelselgeneratie te verlagen. Door hoogopgeleide expats minder korting op hun belastingen te geven, zouden er miljoenen vrij moeten komen om dit plan uit te voeren. Maar met hoeveel procent de rente dan omlaag gaat, en wanneer de (oud-)studenten er iets van merken, dat is allemaal nog vaag. Een motie van D66 en de SP om de rente simpelweg op 0 te zetten, heeft het ondertussen niet gehaald.

Fotograaf Siem Salaboem was erbij om foto’s te maken van een genaaide generatie in opstand.