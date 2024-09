Waarom je altijd slijm in je keel krijgt als je coke snuift

Als er in films coke wordt gesnoven, zie je meestal vooral dat de snuiver in kwestie er daarna weer helemaal tegenaan kan. Maar een van de meest voorkomende effecten krijgt eigenlijk nauwelijks aandacht: de coke drip. Oftewel: dat chemische, slijmerige goedje dat via je keel naar beneden sijpelt nadat je een lijntje of twee via je neus naar binnen hebt gewerkt.

VICE vroeg een stel drugsdeskundigen waarom dit precies gebeurt, en wat je ertegen kunt doen. Ten eerste is het goed om te weten hoe drugs snuiven überhaupt werkt. En het wordt niet vanuit je neus rechtstreeks in je hersenschors gedumpt als een vuilniszak, mocht je je dat afvragen.

Een van de snelste manieren om geestverruimende chemicaliën in je hersenen te krijgen, is door ze via een lichaamsdeel aan te brengen met veel bloedvaten, vertelt Chloe Sakal, een psychiater van de NHS die zich bezighoudt met drugsmisbruik. “Er is een vrij hoge bloedtoevoer naar je neus, en het membraan is vrij dun,” zegt ze. “Daarom gebruiken mensen het vaak voor drugs. Het is eigenlijk vergelijkbaar met je anus of vagina – maar we gebruiken gewoon liever onze neus.”

“De drug wordt door je lichaam geabsorbeerd, het komt via het membraan in je hersenen terecht,” voegt Harry Shapiro toe, de directeur van DrugWise, een groep die evidence-based informatie over drugs en andere recreatieve middelen aanbiedt. “Het is een vrij eenvoudig biologisch proces, maar zodra het in je bloedbaan komt kan het grote feest beginnen.”

Hier wordt het wat ingewikkelder. “Als je iets via je neus opneemt, ongeacht wat het is, produceert het membraan slijm om alles weg te halen. Het vangt alles op in het slijm en spoelt het naar de maag, waar het vernietigd kan worden. Dat is vooral bedoeld om dingen als pollen of insecten uit de luchtwegen te houden.”

Dus of je nu cocaïne, ketamine, mdma of poedersuiker opsnuift – er ontstaat een beschermend laagje van slijm. “Met drugs gaat het precies hetzelfde,” zegt Sakal. “Zodra het in je neus komt maakt je membraan slijm aan om het op te vangen, en vervolgens naar je maag te leiden.”

Het is dus eigenlijk een vrij normale lichamelijke reactie, maar prettig is het misschien niet. Valt er ook iets tegen te doen? Zoals een woordvoerder zegt van PillReports, een platform dat drugs test: “Het is de vraag of je dat moet willen, want het heeft de functie om je neusholte vrij te maken. Daar wil je de volgende ochtend geen drugs hebben zitten, want als je ademt gaan die gewoon zo je longen in. Dat kan tot ernstige problemen leiden, zoals een infectie.”

Oké, fair enough. Het is iets goeds en we hebben het nodig. Maar is een manier om dan iets chiller te maken? “Snuif kleinere lijntjes,” zegt Sakal. “En zorg ervoor dat het goed versneden is. Je kunt het ook zeven, en coke kun je ook in de magnetron doen zodat het water absorbeert, waardoor je het fijner kunt maken.”

Het helpt volgens Sakal ook om drugs te gebruiken die zo puur mogelijk zijn. “Als het versneden is met grotere deeltjes of klonterig is, gaat het irriteren.”

Alle deskundigen die VICE sprak raden ook aan om regelmatig je neusholte te reinigen met een zoutoplossing, om te voorkomen dat er restjes achterblijven die heibel veroorzaken. Dus kun je een coke drip voorkomen? Nee, en het is eigenlijk gewoon hartstikke fijn dat-ie er is. Bedankt, coke drip!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.

