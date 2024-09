Waarom je bier beter niet uit zómaar een glas drinkt

Als je deze zomer ergens bier gaat drinken, heb je vast niet half door hoe belangrijk het is dat dit in het juiste glas geserveerd wordt. Door de gesprekken met je vrienden en zomerse ambiance sta je er soms gewoonweg niet bij stil, maar een bierglas is, net als een goed wijnglas, ontworpen voor optimale smaak. Leffe liet zelfs speciaal een eigen glas ontwerpen met enkele unieke eigenschappen die de kwaliteit en smaakbeleving van hun bier verbeteren.

Om de voordelen aan je bier drinken uit een goed bierglas beter te begrijpen, maakten we een overzicht van de verschillende bierhouders die je deze zomer geheid in handen gedrukt zal krijgen.

De plastic beker

Dit is de standaardhouder voor bier op festivals. Een plastic bekertje is zo licht en buigzaam dat je er makkelijk acht tegelijk in je handen kunt houden terwijl je je een weg door het publiek wurmt tijdens een optreden van Editors. Ook prima geschikt om naar de zangers van Nederlandse gitaarbandjes te gooien zodat ze het moeiteloos kunnen opvangen en een viralvideo’tje kunnen scoren. Een plastic bekertje is het veiligste drinkgereedschap voor vooraan het podium, of voor andere plekken waar op ieder moment een moshpit kan ontstaan. Nadeel is wel dat je bier alle kanten op klotst als je er te hard in knijpt, door je klamme handpalmen snel lauw wordt, en razendsnel dood slaat.

Een pul

Bierpullen zie je het vaakst in Ierse kroegen of op plekken waar mensen aan volksdansen doen. Handig aan zo’n halveliterglas is dat het loodzwaar is, waardoor je de vloeibare boterhammen die je drinkt er meteen weer af traint, simpelweg door het op regelmatige basis naar je mond te heffen. Een pul is ook bijna onverwoestbaar, en door de rijkelijke hoeveelheid vloeistof die erin past hoef je niet al te vaak richting bar te lopen, waardoor je naar hartenlust de Polka kunt blijven dansen. Nadeel is dan weer dat je bier er al schuimloos en verslagen bij ligt voordat je op de helft bent, en net zo doodtriest smaakt.

Fluitje

Het fluitje bevat net ietsje minder bier dan een doorsnee pilsglas, waardoor dit glas zich perfect leent voor een nazit die uit de hand dreigt te lopen. Je kunt op hetzelfde tempo als je collega’s blijven drinken en ‘helemaal bij de groep horen’, zonder dat je zo zat wordt dat morgen iedereen weet dat je in de voorraadkast bent gedoken met de nieuwe barman. De keerzijde van de fluitjesmedaille is dat je hand als een goedpassende sok om het dunne glaasje zit, waardoor de volledige inhoud ervan binnen een ruwe twee minuten lauwwarm is. Ook moet je opletten dat je tijdens het drinken niet al te enthousiast wordt over bijvoorbeeld het recordbedrag fooi dat je die avond hebt binnengesleept. De kans dat je dit fijne glaasje, het lichtgewicht onder de bierglazen, in een golf van bezieling kapot knijpt, is reëel en in de nabijheid van een hoop dronken mensen potentieel gevaarlijk.

Het bierglas dat ontworpen is voor je bier

Bij elk biertje hoort een glas dat speciaal voor dat bier ontworpen werd, en je speciaalbier echt recht doet. Neem het Leffe-glas bijvoorbeeld. De bolle vorm ervan versterkt de aroma’s en zorgt voor de perfecte Leffe-geur, de gegraveerde letter L op de bodem zorgt dat de schuimkraag van het abdijbier mooi is en lang blijft staan, en het reliëf op de steel biedt extra grip, waardoor het bier langer koel blijft. Leffe drinken uit het glas dat ervoor bedoeld is, stelt je in staat om de verhuizing waar je middenin zit even aan de kant te schuiven en een moment tijd te nemen voor jezelf. Om genietend door een doos vol oude kinderfoto’s te bladeren en te lachen om het fluorpakje waar je ouders je vroeger in hesen. Van alle glazen die je deze zomer tegen kunt komen: Leffe drink je beter uit een Leffe-glas.