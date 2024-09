Waarom je dit jaar toch weer FIFA gaat kopen

Al sinds 1994 presenteert Electronic Arts aan het begin van elk seizoen een nieuwe versie van het spel. Elk jaar ziet het er allemaal weer net wat mooier uit en dus kunnen we elk jaar in iets meer detail de rimpels van Francesco Totti (de enige speler die in elke versie terugkomt) bewonderen.

Op 29 september verschijnt FIFA 17. Nadat we de filosofische inzichten van Evert ten Napel en Youri Mulder hebben uitgeschakeld en vervangen voor het iets minder geestdodende commentaar van de Britten, kunnen we weer een jaartje los. Helaas kan je nog steeds niet met Almere City of Achilles proberen Messi te contracteren en de Champions League winnen. Er is namelijk in plaats van de Jupiler League gekozen voor de hoogste competitie van Japan. Jammer, maar wel een logische keuze. Het is immers de meest populaire competitie van Azië, waar ook net wat meer mensen wonen dan in Almere Buiten.

EA maakte afgelopen maandag bekend gemaak dat er naast een nieuwe Story-modus, ook allerlei nieuwe features worden toegevoegd die de stadionbelevenis nog een tikkeltje realistischer moeten maken. Daaronder was een ietwat verrassende toevoeging: vuurwerk. Op de hoofdpagina van EA Sports werd een lijst gepubliceerdmet nog een aantal andere vernieuwingen:

De uitgang van de spelerstunnel

Sponsorborden voor begroetingsrituelen

Meer baldetails

Vlaggen voor op het veld

Confettikanonnen

Cornervlaggen in het thema van het thuisteam

Doelnetten in de kleuren van het thuisteam

Daarnaast zullen in de nieuwe versie van Fifa de spreekkoren geperfectioneerd zijn. EA Sports kondigde meer dan 500 nieuwe spreekkoren aan, waaronder de IJsland-klap van het EK. Vet. Stiekem hopen we ook dat ‘Will Grigg’s on fire’ in het spel niet ontbreekt.

Uiteindelijk komt het erop neer dat er waarschijnlijk niet heel veel is veranderd, maar dat maakt helemaal niet uit. Je koopt het niet voor Evert en Youri, niet voor FC Tokyo en niet omdat je het echt nodig hebt.

Er is gewoon niks beter dan het inmaken van je vrienden met de nieuwste FIFA, zodat ze woedend hun controller door de kamer gooien. In de negentigste minuut met Zlatan in een shirt van United een halve omhaal maken, dat is pure gelukszaligheid. Vergeet alleen niet om ook vast een stapel controllers in te slaan. Je gaat ze nodig hebben.

