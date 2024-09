Waarom je écht moet gaan stemmen, uitgelegd in een halve minuut

Door IZI Solutions, NJR en Ben & Jerry’s

Veel jonge mensen stemmen niet. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen bleef een derde van de mensen onder de 35 jaar thuis. Dat betekent dat er 1 miljoen (!) stemmen zijn blijven liggen. Een miljoen tickets naar een betere, democratischere wereld, zo hup, door de gootsteen gespoeld.

En het zijn niet alleen de jonge Nederlanders die het vertikken om naar de stembus te gaan: ook bij de laatste verkiezingen in Engeland en de Verenigde Staten kwamen bij het stemlokaal vooral grijze koppies opdraven. Toen ze in Engeland mochten stemmen over de Brexit, bleef ruim twee derde van de Britten tussen de 18 en 24 thuis. En bij de laatste presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten ging slechts de helft van alle jonge mensen naar de stembus.

Dat kunnen wij beter. Laat op 15 maart je stem horen, en laat Den Haag weten wat jij belangrijk vindt. Als je niet naar de stembus gaat, mag je later ook niet klagen dat je niet gehoord wordt door de politiek.

Nog niet overtuigd? Ben en Jerry’s heeft een lespakket gemaakt over het belang van stemmen, dat je kan gebruiken in jouw klas om te praten over de aankomende verkiezingen. Meer informatie vind je hier.