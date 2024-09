Waarom je het beste hard to get kan spelen als je iemand in bed wil krijgen

Lydia Faithfull is fulltime sekswerker in een bordeel in Nevada. Ze is gespecialiseerd in dominantie, vernedering en goede gesprekken, en ze zoent niet voor geld. In de brievenrubriek Lieve Lydia beantwoordt ze vragen van lezers.

Lieve Lydia,

Is hard to get spelen echt een goed idee? Ik zit op Tinder en ik ben dol op chatten en kletsen. Ik ben het zo gewend om mezelf te laten zien zoals ik ben – om een miljoen vragen te stellen, om nieuwsgierig, geïnteresseerd en grappig te zijn. Maar een vriend vertelde me dat als ik echt iemand in bed wil krijgen, ik veel terughoudender moet zijn. Kortaf in mijn antwoorden, pas na een paar dagen iets terugsturen, dat soort dingen. Is dat echt hoe het werkt?

Ook al vind ik het vervelend om toe te geven, hard to get spelen kan heel effectief zijn. Maar je moet het wel doen met een positieve instelling. Als je chagrijnig of rancuneus gaat lopen doen, heeft het geen zin. Presenteer je eigen leven als iets waar hij onderdeel van wil uitmaken. Alles loopt op rolletjes, maar je hebt het gewoon druk en mensen rekenen op je. Houd interacties kort en luchtig en gooi je plannen niet om voor hem – aan dat soort onbetrouwbaar gedrag is werkelijk niks aantrekkelijk.

Dat gezegd hebbende, wees niet bang om de eerste stap te zetten en te laten zien dat je geïnteresseerd bent. Gasten hebben de neiging om pas achter je aan te gaan nadat jij hebt laten weten dat er wederzijdse aantrekkingskracht is. Want wie heeft er nou zin om een blauwtje te riskeren?

De snelste manier waarop iemand de toegang tot mijn vagina kwijtraakt, is door pas na drie dagen mijn berichtje te beantwoorden.

Stel je voor dat je een date hebt gehad, dat jullie je samen hebben vermaakt en dat je hem nog eens wil zien. Ga dan niet zitten wachten tot hij een keer een bericht stuurt. Mannen staan bekend om hun slechte sms-gedrag. Helemaal goed is het als je hem de volgende dag gewoon opbelt – één keertje. Als hij niet opneemt en niet terugbelt binnen 24 uur, verwijder dan z’n nummer. Mocht hij je na een week alsnog een bericht sturen, antwoord dan met: ‘Sorry, wie is dit?’. Ga niet weer een heel gesprek met hem aan. Ik weet niet precies wanneer het idee ontstond van ‘wacht drie dagen tot je weer contact opneemt’, maar voor mij is dat de manier waarop iemand de toegang tot mijn vagina het snelst kwijtraakt.

Ik ben nogal recht voor z’n raap en heb helemaal niets met dat soort moderne date-regels, en volgens mij kan je ze ook prima negeren. Ik ben nu 34 en ik doe het allemaal op een stuk rustiger tempo dan toen ik ergens in de twintig was; en players herken ik met gemak, en die vermijd ik tegenwoordig. De mannen die ik leuk vind zijn attent en bedachtzaam. De beste relaties die ik heb ontstaan langzaamaan uit een vriendschap, in een rustige romance. Misschien is dit ook wel een mogelijkheid voor jou.

Lieve Lydia,

Ik ben een jonge, vrijgezelle vrouw die nieuwsgierig is op seksgebied; ik ben momenteel veel aan het experimenteren en voor het eerst casual aan het daten. Wat voor advies zou jij me geven?

In de zomer van 2015 heb ik me een weg door ongeveer heel Portland heen gewerkt, nadat mijn relatie op een vreselijke manier beëindigd was. Ik had maar weinig ervaring met daten zonder onder invloed te zijn en ik heb altijd rebounds gehad nadat mijn relaties waren stukgelopen. Toch heb ik me daar nooit schuldig over gevoeld, want ik doe er altijd alles aan om m’n relaties te redden.

In Portland kwam ik erachter wat mijn grootste afknappers zijn. Ik heb nog nooit zoveel ronddwalende, creatieve figuren ontmoet. Ontelbaar veel getatoeëerde mannen op skateboards, waarvan de meesten ook nog eens werkloos waren en meerdere huisgenoten hadden. Als je geen seks kunt hebben bij iemand thuis, is dat natuurlijk een probleem, net als wanneer iemand niet financieel onafhankelijk is. Bespaar jezelf een hoop moeite door daar van tevoren gewoon naar te vragen. Het is mij twee keer overkomen dat ik m’n zinnen op een man gezet had die later dakloos bleek te zijn. Een van hen kwam aan bij het koffietentje waar we afgesproken hadden met in de ene hand een bos bloemen, en in de andere hand een enorme plunjezak die hij over z’n schouder heen had gegooid. De volgende ochtend vroeg mijn therapeut me heel vriendelijk: “Heb je nou eigenlijk het idee dat die afspraakjes goed gaan?” Ik haalde mijn schouders op, terwijl zij me een sceptische blik toewierp, haar hoofd schudde en zachtjes het woord ‘nee’ articuleerde.

Ga niet op dates met mensen die je een paar uur eerder via Tinder hebt ontmoet. Het feit dat een sexy vreemdeling bij je in de buurt is, hoeft niet per se te betekenen dat jij het moment dan maar moet pakken. Gun jezelf een beetje tijd om de grootste gekken eruit te filteren. Ik heb ooit eens seks gehad met een man die dreigde zelfmoord te plegen als ik zijn sms’jes niet snel genoeg beantwoordde. Toen ik zijn naam intikte op Google, bleek al snel dat zijn huis een jaar eerder op mysterieuze wijze was afgebrand. Hij zou vervolgens onderzocht zijn, omdat men hem van brandstichting verdacht. Natuurlijk heb ik hem meteen geblokkeerd, maar ik raakte in paniek toen ik me realiseerde dat hij wist waar ik werkte. Wees niet bang om bepaalde, persoonlijke informatie achter te houden, tot je je comfortabel genoeg voelt. Hoeveel vrouwen zijn er niet het slachtoffer geworden, omdat ze bang waren om in zulke situaties onbeleefd over te komen?

Toen ik mijn carrière als escort begon, bracht ik altijd een van mijn vrienden op de hoogte wanneer ik een hotelkamer binnen ging. Ik gaf diegene dan, waar de klant bij stond, het adres van het hotel, het kamernummer en het tijdstip waarop onze sessie afgelopen zou zijn. Uiteindelijk begon ik Tinder-afspraakjes op dezelfde manier te benaderen. Als het op mensen die je niet kent aankomt, kun je niet voorzichtig genoeg zijn.