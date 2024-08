Waarom ligt de stad elke zomer in vredesnaam vol dode duiven?

Eén van onze lezers vraagt zich af waarom hij in de zomermaanden meer platgereden duiven tegenkomt. Is daar wat aan, of komt deze lezer alleen in de zomer z’n huis uit?

De bewuste vraag

Het belangrijkste broedseizoen van duiven in de stad, laten we ze stadsduiven noemen, is tussen maart en juli. Na 20 dagen verschijnen de jonge stadsduifjes als kleine Calimero’s uit hun eitjes. Nog eens 40 dagen later trekken ze hun stoute schoenen aan en vliegen ze de straat op, op zoek naar hun eerste zelfgevangen broodkruimels. Dat gebeurt dus vooral in de zomermaanden.

“Ik kan me voorstellen dat die jonge vogels veel meer moeite hebben om de snelheid van auto’s goed in te schatten. Dat kan een reden zijn dat er in die maanden meer duiven worden aangereden,” vertelt Gerald Derksen, teamhoofd van het servicecentrum Vogelbescherming. Albert de Jong, woordvoerder van Sovon Vogelonderzoek Nederland, bevestigt dat: “In die maanden zijn er sowieso meer jonge duiven, omdat het net na het broedseizoen is. En van jonge vogels is in het algemeen bekend dat ze minder ervaren zijn, en dus sneller ten prooi vallen aan roofvogels of auto’s.” Al nuanceert hij: “Voor stadsduiven hebben we dat niet specifiek onderzocht in Nederland. Het is dus niet keihard aangetoond, maar het kan een verklaring zijn. Je ziet hetzelfde bij jonge ganzen bijvoorbeeld, waarvan er nu best wel wat dood langs de weg te vinden zijn, omdat het gewoon onervaren vogels zijn.”

De stadsduiven die onder het wiel komen, zijn dus grotendeels onervaren rookies. Die hebben geen flauw idee wat dat lawaaierige grote ding is dat op hen afkomt, en dan hebben ze al snel voor het laatst geroekoed.

Betekent dat dan dat in de zomer de meeste duiven sterven? Zo simpel is het niet. Het totaal aantal duiven is het laagst net na de winter, en het hoogst in de zomer, net na het broedseizoen. De meeste duiven sterven dus ergens tussen de zomer en de volgende lente, maar exacte sterftecijfers zijn even ver te zoeken als stadspleinen zonder duiven.

Dode duiven kan je niet zomaar tellen. Of toch zeker niet álle dode duiven. De gemiddelde werkdag van een duiventeller bestaat uit 6 uur zigzaggen door straten en over pleinen, met verrekijker in de aanslag. En maar duiven turven. Onmogelijk om vast te stellen hoeveel duiven door een roofvogel gegrepen worden. Duiven die slachtoffer worden van auto’s, zijn door de reinigingsdiensten snel weer weggeveegd. Bye bye evidence. En als een duif al het geluk heeft om te sterven van ouderdom (de rakkers kunnen maar liefst 15 jaar oud worden), kiest hij een afgelegen plek zoals een zolder of leeg balkon als sterfbed.

Wonder boven wonder: bij Sovon Vogelonderzoek Nederland vond Motherboard toch een (gecrowdsourcete) dataset met sterftecijfers van stadsduiven. Al mag je niet te veel waarde hechten aan de resultaten: over de laatste 15 jaar werden maar 200 overlijdens gemeld. Ter vergelijking: uit een onderzoek van 2001 bleek dat enkel in Amsterdam zo’n 10.056 duiven leefden. “Het hangt er gewoon vanaf of iemand zin en tijd heeft om een gestorven dier dat hij tegenkomt ook te melden bij ons. De cijfers zijn dus niet gebaseerd op systematische tellingen,” zegt Albert de Jong, woordvoerder van Sovon. Toch delen we je met plezier de deze intrigerende resultaten:

Credit: Sovos Vogelonderzoek Nederland

De meeste dode stadsduiven werden in de zomer gemeld. Ook al is dit resultaat statistisch irrelevant, onze lezer mag zich gelukkig prijzen: in de zomer zien wij mensen inderdaad de meeste dode duiven. Zolang gps-zenders geen rage worden onder duiven, de stadsbeesten zo net zoals wij vrijwillig hun permanente locatie onthullen, en we uit langdurige inactiviteit enkel hun dood kunnen afleiden, blijven de dodelijkste duivenmaanden een mysterie.