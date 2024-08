Waarom je in dit Gentse café pas bier krijgt als je je schoenen inlevert

België is een bedevaartsoort voor bierkenners met een hopverslaving. En met een goede reden: het is een van beste bierbrouwende landen ter wereld.Toch is bierend België de laatste tijd een wat aparte koers ingeslagen. Het gaat mensen niet alleen meer om het vloeibare goud, maar ze hebben hun zinnen ook op de glazen gezet. Deze souvenirjacht (ehm, diefstal) is nu al een tijdje bezig en café-eigenaren zijn er klaar mee. Sommige kroegbazen hebben intussen al maatregelen genomen om hun glazen die soms wel 50 euro per stuk kosten te beschermen.

“Al onze bierglazen zijn beschermd tegen diefstal,” vertelt Philip Maes, eigenaar van 2be Bruges. Op elk glas hebben ze namelijk een elektronische antidiefstalsticker geplakt. “Sommige van onze glazen zijn uniek omdat ze handgemaakt zijn. Veel toeristen weten dit en stoppen ze gewoon in hun tas als aandenken of trofee.”

https://www.instagram.com/p/BgZIOEhjd_p/?hl=en&taken-at=219175481

Volgens Maes is diefstal altijd wel een probleem geweest. Gelukkig helpen de antidiefstalstickers wel een beetje. “We bellen eigenlijk nooit de politie. De enorme schaamte bij mensen als het alarm bij de deur afgaat is meestal genoeg. Het gaat er meer om dat het mensen afschrikt om een glas te jatten. We merken dat ongeveer 80 procent hierdoor ontmoedigd wordt. En de overige 20 procent? Zij proberen het toch wel.”

Het Gentse café Dulle Griet heeft een andere oplossingen gevonden voor dit bijzondere probleem.

Als je een biertje bestelt, moet je je schoen aan de bar afgeven. Wat? Wees niet bang, je krijgt ‘m gewoon weer terug als je je glas teruggeeft. Net als bij Assepoester word je aan het einde van de avond weer herenigd met je Balenciaga’s.

Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die zonder schoenen – maar met een bierglas – de bar uit lopen. Maar niemand is nog zo ‘slim’ geweest om zonder schoenen het café binnen te stappen. Bij de Dulle Griet discrimineren ze niet als het op schoenen aankomt. “We accepteren eigenlijk alle soorten schoenen, maar we hebben wel gemerkt dat de waarde van een slipper voor gasten totaal niet overeenkomt met de waarde van een bierglas.” Vertelt eigenaar Alex De Vriendt.

De schoenen die gasten als onderpand gebruiken, worden in een mand die bungelt aan plafond gestopt. Je schoen inruilen klinkt raar, maar geef toe, er zijn gênantere kledingstukken om af te geven. Wat je allemaal wel niet over hebt voor een biertje.

https://www.instagram.com/p/Bd5aCtwHvrg/?taken-at=603708

Als ik naar de glazen van Dulle Griet kijk – met hun handgemaakte houten voet waar ze op steun – begint de slechte gedachte om er een in m’n tas te stoppen mij ook te bekruipen. Maar even serieus, stelen is niet oké. Een glas is geen gratis aandenken, waar je tot in het einde der dagen naar kunt staren. Betaal het biertje gewoon, drink het op en ga weer weg. Zonder glas. En vergeet je schoenen niet.