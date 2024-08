Waarom je over zou moeten stappen op bankieren via een app

Waar je ouders misschien nog avondenlang met girobiljetten in de weer waren, is het bankieren voor de moderne mens op vandaag een stuk gemakkelijker. Je hoeft geen rekening meer te houden met iets primitiefs als “de openingstijd van een bankfiliaal”, en niemand weet meer hoe het principe van een cheque schrijven precies in zijn werk gaat. Dat is maar goed ook, lang leve de moderne tijd.

Sinds een aantal jaar kun je ook internetbankieren via de app van je bank. Ook dat is geen geheim. Maar wat zijn nou echt de voordelen van dit sensationele stukje software? Wanneer redden de eentjes en de nulletjes jou nou eens? Wanneer kan je een nul voor de komma bijschrijven, en hoe gaat het precies in zijn werk? Hier een aantal toepassingen die het verschil maken.

Videos by VICE

De situatie: Het is zaterdag, laat in de middag. Je gaat met een groep vrienden even een kop koffie drinken om de voorgaande nacht nog eens tot in detail door te nemen. De koffie maakt al gauw plaats voor een schotel met Spa Goud, en voor je het weet ben jij aan de beurt om een rondje te geven. In een tamelijk joviale bui bestel je er ook een schaal bitterballen bij, want de kater laat zich namelijk het best verdrijven door een mandje vol bruin fruit. Tot je schrik ontdek je dat er niet op rekening is betaald, en dat het dus jouw beurt is om het volledige aantal af te tikken. Ga je het redden?

De Applossing: Je kijkt natuurlijk van tevoren of dit mogelijk is door vliegensvlug even een saldocheck te doen op de app. Het kan! Je gaat door langs START en ontvangt een zeven pils en een schaal vol bitterballen!

De situatie. De godganse week worstel je je door to do-lijsten heen. Op je werk zet je zelfgenoegzaam streepjes door dingen als “storyboard maken”, “agenda bijwerken” en “to do-lijst maken”, tot het neurotische aan toe. De boodschappen doen, het schoonmaakrooster afvinken, noem het maar op. Dan breekt de vrijdagmiddag aan en ontvouwt zich het weekend aan je als één grote to don’t-list. Heerlijk, effe helemaal niks. Je wil niet langer met je to do’s bezig zijn, en eigenlijk al helemaal niet met je geldzaken. Je hebt niet eens zin om te gaan shoppen, het is pokkenweer dus je besluit het vanuit je luie stoel te doen. Als je na een uurtje ineens op je winkelmandje klikt, en ziet dat je totale bedrag flink omhoog is geschoten.

De Applossing: Met de app kun je snel en makkelijk met een QR-code betalen. Dit wil zeggen dat je geen 20 toetsaanslagen niet hoeft uit te voeren, en met het scannen van één QR-code alweer klaar bent met je administratie voor de rest van het weekend. Dat scheelt.

De situatie: Na een lange dag overwerken ontploft de groepschat van je vriendengroep. Het is de eerste donderdag van de maand, en dat betekent dat er een stuk of zes knorrende magen een zwijgen opgelegd moet gaan worden, en wel in jouw keuken. Dat was je natuurlijk helemaal vergeten, en ze staan binnen twintig minuten al voor jouw deur. Alleen jij kent de ideale samenstelling van jouw fenomenale champignon-peren-risotto, dus je moet gauw nog even boodschappen doen. Maar is je loon nou al gestort of niet? Een snelle blik in de app biedt antwoord. NEE! Met het kleingeld dat je in je zakken hebt rondslingeren kun je net een zak rucola met 35% korting kopen, en je vreest dat je je vrienden moet teleurstellen…

De Applossing: Je stuurt je vrienden een betaalverzoekje. Niks geen geld lenen, of moeilijke constructies met moeders en vaders, of gebedel via whatsapp: gewoon simpel een betaalverzoekje sturen. Het staat meteen op je bankrekening. Tegen de tijd dat je vrienden aan de deurbel staan te rammelen is de pasta al al dente, en de wijn van een aangename drinktemperatuur.

De situatie: Je gaat met een vriend naar een enorme meubelbeurs. Al een tijd lang wil hij zijn muffe slaapbank bij het grof vuil zetten, om plaats te maken voor een moderner en vooral hygiënischer slaapmeubel. Na een paar uur struinen is het dan eindelijk zover: jullie staan oog in oog met een hoekbank die perfect zou passen in zijn kleine studentenwoning, en bovendien niet rattenbruin van kleur is. De pinautomaat is om de hoek, maar door een nogal ongunstige belastingaanslag zou het zomaar kunnen dat je vriend deze vooruitgang in wooncomfort aan zich voorbij moet laten gaan.

De Applossing: Met de app maak je razendsnel het geld over naar de verkoper. Die kan meteen controleren of het geld is aangekomen. Zo spaar je tijd, en doe je je vriend een enorme lol. Dat gaat hij wel nodig hebben als hij dat gevaarte naar 3 hoog moet tillen.

De situatie: Je ligt nog lekker te tukken, maar je wordt wakker gebeld door een goede vriendin van je. Je allerlievelingste dj van de hele wereld komt naar de stad toe op jouw verjaardag, en de kaartverkoop is net online gegaan. Je moet en zult hier tickets voor halen, en beseft dat je geen moment te verliezen hebt. Nog voor ze haar zin afgemaakt heeft hang je de telefoon op, tot je beseft dat je laptop nog op je stage ligt. Je ziet jezelf al schooien op Ticketswap en wanhopig gênante oproepen op je Facebook posten. Tot je bedenkt dat je ook gewoon met je telefoon kunt betalen, en wel razendsnel.

De Applossing: Met vingerafdrukherkenning en spraakbesturing ben je vele malen sneller dan de rest, en zijn ook iDeal-betalingen een peulenschil. Met kop en schouders versla je de online betaalconcurrente omdat je niet eerst 10 minuten het rommellaatje ondersteboven moet zetten op zoek naar een prehistorisch inlog-apparaat, waarvan de batterij ook nog hoogstwaarschijnlijk leeg is. In no time zit je in het menu en reken je de tickets gewoon af, dankzij je vingerafdruk.

Voor meer ins en outs over de ING Online Bankieren App klik je hier