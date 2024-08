Waarom je soms kotsmisselijk wordt van een joint

‘Daarvan word je zo high als een Vlaamse papegaai’, zong Joost Belinfante met de band Doe Maar – RIP Henny Vrienten – in de klassieker ‘Nederwiet’. Maar soms wordt je niet alleen high, maar ook strontmisselijk van die mooie wiettoppen. Bijna een kwart van de volwassen Nederlanders gebruikt wel eens cannabis, en dat gaat meestal goed. Waarom ga je dan toch wel eens over je nek van een joint, of kunnen sommige mensen zelfs nooit rustig blowen, zonder dat hun maag er van omdraait?

VICE sprak een aantal experts om te begrijpen wat die slechte high veroorzaakt en hoe je ‘m kunt voorkomen. Daarvoor moeten we eerst begrijpen wat cannabis in het lichaam doet.

Hoe cannabis je high maakt

De eerste die we spreken is de Britse Mikael Sodergren, hoofd van de Imperial College Medical Cannabis Research Group en directeur van Sapphire Medical Clinics.

“De euforie die mensen voelen bij het inhaleren of roken van cannabis wordt veroorzaakt doordat THC (de belangrijkste psychoactieve stof in wiet) in je bloedbaan terecht komt. Het breekt door de bloed-hersenbarrière heen en bindt zich dan aan bepaalde cannabinoïde receptoren in je hersenen,” legt hij uit.

“Wanneer de THC zich bindt aan deze receptoren, veroorzaken ze een cascade – we noemen het een signaalroute. Die cascade zorgt ervoor dat er chemicaliën vrijkomen in bepaalde gebieden van de hersenen waar euforie ontstaat.”

Deze receptoren maken deel uit van wat bekend staat als je endocannabinoïde systeem. Dit is een complex celsignaleringsnetwerk dat door het menselijk lichaam loopt en helpt bij het reguleren van essentiële lichamelijke functies zoals eetlust, pijnbeheersing en, jawel, misselijkheid en overgeven.

Wat betekent het als je ‘wit wegtrekt’ of misselijk bent na een joint?

Wit wegtrekken of misselijkheid meemaken is in wezen te wijten aan een “overstimulatie van het endocannabinoïde systeem”, zegt Sodergren. “De chemicaliën die vrijkomen in de hersenen om misselijkheid te verlichten, veroorzaken nu juist het tegenovergestelde effect.”

Dus wit wegtrekken wordt veroorzaakt door een overdosis THC? “Je kunt overal een overdosis van krijgen als je het in voldoende grote hoeveelheden inneemt, zelfs van water,” zegt Sodergren. “Overdoses door cannabis met fatale afloop komen vrijwel niet voor.”

Soms kan de duizeligheid die veroorzaakt wordt als je grote hoeveelheden THC neemt, ervoor zorgen dat je je brak voelt. Net als bij chocolade of alcohol kan te veel van het goede je eventjes ziek maken – maar dat is geen echte overdosis. In 2019 stelde een lijkschouwer in zijn uitspraak dat een vrouw in New Orleans was overleden aan een overdosis THC. Dit werd met scepsis ontvangen door drugsexperts.

Sommige media, waaronder de jongerenorganisatie The Mix, beweren dat het roken van wiet een lage bloeddruk veroorzaakt waardoor je kunt flauwvallen. Sodergren is het hier niet mee eens: “de relatie tussen cannabis en bloeddruk is niet goed gedefinieerd. Sommige cannabinoïden kunnen juist bijdragen tot een verhoging van de bloeddruk”.

“Cannabis werkt eigenlijk heel goed tegen misselijkheid,” merkt Peter Grinspoon op, een medicinale-cannabis-specialist aan het Massachusetts General Hospital en een leraar aan de Harvard Medical School. Hij wijst op de positieve effecten die cannabis heeft op patiënten die chemotherapie ondergaan en daardoor vaak last hebben van misselijkheid. “Het werkt in op de capsaïcine-receptor in de hersenen – capsaïcine is het spul dat pepers heet maakt – en helpt misselijkheid en braken te onderdrukken. Het werkt ook op het centrale braakcentrum in je hersenen wat misselijkheid en de drang tot overgeven vermindert.”

“Soms kunnen mensen echter een paradoxale reactie op een medicijn ontwikkelen,” stelt Grinspoon. Hij verwijst naar de wetenschappelijke term voor wanneer je het tegenovergestelde effect ervaart van wat een chemische stof (bijvoorbeeld een medicijn) normaal teweegbrengt. “Als je die capsaïcine-receptor chronisch overstimuleert, kan hij een tegenovergestelde reactie gaan vertonen en meer misselijkheid en braken veroorzaken in plaats van minder.”

Er is zelfs een zeldzame aandoening die in verband wordt gebracht met het regelmatige en langdurige gebruik van wiet: cannabis hyperemesis syndroom. Dit syndroom wordt gekenmerkt door buikpijn, terugkerende misselijkheid en herhaalde braakneigingen. “Mensen kunnen wiet gebruiken tegen misselijkheid en braken, maar er vervolgens echt misselijk van worden en echt ziek zijn,” zegt Grinspoon. “Ik heb mensen urenlang zien overgeven – het is echt verschrikkelijk.”

Als je niet vaak wit wegtrekt, behoor je waarschijnlijk niet tot de mensen die dit syndroom hebben. Maar je kunt wel een aantal dingen doen om je rookervaring aangenamer te maken.

Hoe voorkom je dat je gaat kotsen na een joint?

Ten eerste: Meng je wiet niet met tabak en drink geen alcohol met je joint. “Het mixen van drugs in hoge doses vergroot de kans op nadelige effecten. Als je één soort drug neemt, is de kans op nadelige effecten minder groot,” zegt Sodergren.

Hij voegt eraan toe dat hoe je je wiet tot je neemt, er niet veel toe doet: “Wanneer je een bepaalde concentratie in het bloed bereikt, zal het je ziek doen voelen, of je het nu eet, rookt of vapet” – maar als je het rookt wordt het wel sneller opgenomen in het bloed, dan wanneer je bijvoorbeeld edibles neemt. Daardoor kun je je sneller ziek voelen na een joint.

Grinspoon eindigt met een wijze raad over de beste manier om misselijkheid te voorkomen: “Houd de doses laag en ken jezelf. Als het je overkomt, probeer dan uit te zoeken wat de oorzaak kan zijn, bijvoorbeeld: ‘Was er alcohol in het spel? Was er nicotine in het spel? Was ik oververmoeid? Heb ik vijf trekjes genomen terwijl ik normaal twee trekjes neem?’”

Dus als je een joint gaat roken – vooral als je dat al een tijdje niet meer hebt gedaan – neem de tijd en wees lief voor jezelf.