Waarom je vlak voor je ongesteld wordt zulke wilde dromen hebt

Ik droomde ooit dat ik bij in een busongeluk betrokken was. Ik kan me ieder detail van die droom nog herinneren: de rode dubbeldekker en de grijze stoelen vlogen door de lucht heen, en mijn grootste zorg was dat ik te laat zou komen voor mijn volgende les. ’s Ochtends checkte ik mijn menstruatie-app, en zag ik dat ik over anderhalve week ongesteld moest worden.



Als onze schommelende hormoonhuishouding dingen doet met ons hoofd als we wakker zijn – zoals ervoor zorgen dat ik in huilen uitbarst zodra ik eraan denk dat George Michael overleden is –, heeft het waarschijnlijk ook de nodige invloed op onze slaap. Er is zelfs een topic gestart op Reddit, waarin mensen hun ‘ongesteldheidsdromen’ delen die ze vlak voor of middenin hun menstruatie krijgen. “Ik heb last van PMS en had vannacht een vreselijke droom,” schrijft een één gebruiker. “Het gebeurt niet iedere keer voor ik ongesteld ga worden, maar soms heb ik bizarre (niet per se nare) dromen, ongeveer drie tot vier nachten voor het begint.”



Dr. Irshaad Ebrahim, van het London Sleep Centre, legt uit dat dromen vooral voorkomen tijdens de remslaap (rem staat voor ‘rapid eye movement’). Meestal gebeurt dit ongeveer negentig minuten nadat je in slaap bent gevallen, en wanneer je hersenen het meest actief zijn tijdens het wegdoezelen. “Vrouwen ervaren meer slaapverstoringen in de periode vlak voor en tijdens hun maandelijkse menstruatie,” zegt hij, “Als je wakker wordt tijdens de remslaap, herinner je je dromen vaak beter.”



“In de luteale fase – de week voordat je menstruatie begint – krijg je minder remslaap,” zegt Ebrahim. “De theorie hierachter is als volgt: hoe hoger de hoeveelheid progesteron, hoe lager de hoeveelheid remslaap.” Misschien droom je eigenlijk minder, voegt hij eraan toe, maar de verstoringen in je slaap verhogen de kans dat je wakker wordt tijdens de remslaap, waardoor je je dromen dus beter onthoudt.



Na de ovulatie wordt progesteron geproduceerd en vrijgegeven door het corpus luteum, een tijdelijke endocriene structuur die hormonen afgeeft, legt gynaecoloog dr. Christiane Northrup uit. Het helpt je lichaam voor te bereiden op het ontvangen en voeden van een bevruchte eicel. Als een eitje onbevrucht blijft, neemt de hoeveelheid progesteron af en begint je menstruatie. Een bijwerking hiervan is dat je lichaamstemperatuur stijgt, wat ertoe kan leiden dat je slaapritme wordt verstoord. “De dag voor je menstruatie zit je in een hormonale stroom. Je slaapritme kan onregelmatig zijn door die verandering,” legt ze uit.



“Wanneer we in slaap vallen, hebben we de neiging te dromen over dingen die iets zeggen over wat er gebeurt in onze specifieke cyclus,” voegt Northrup toe. Ze gelooft dat “de dromen een prachtige manier zijn om erachter te komen waar je je op hormonaal vlak bevindt, om zo je leven sturing te geven.” Voordat haar cliënten ongesteld worden, zegt ze, beschrijven ze vaak dromen waarin modder, badkamers en dingen die stuk gaan voorkomen. (En als je je bedenkt dat je baarmoeder op het punt staat uit je te vallen, is dat ook best begrijpelijk.)



Hoewel dr. Northrup denkt dat hormonen een rol spelen in het soort type dromen dat we hebben, denkt ze dat het belangrijk is om “biologisch reductionisme” te vermijden, door naar het grotere geheel te kijken.



“We willen niet dat vrouwen het gevoel krijgen dat ze slachtoffer zijn van hun eigen biologie. Dat is een discours dat we hebben geërfd van 5000 jaar aan patriarchaat,” legt ze uit.



Dus als je je weer eens een wilde droom herinnert, hoef je niet te googelen naar wat het betekent wanneer je droomt dat je naakt rondzwemt in een modderpoel. Misschien moet je de voorraad tampons in je tas gewoon eens aanvullen.