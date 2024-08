Waarom je wel degelijk een fuck moet geven om de Europese verkiezingen

Komende donderdag mag je stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen – als je ouder bent dan achttien tenminste. Nou kan het zo zijn dat je al weken naar dit moment uitkijkt, en haast niet kunt slapen van spanning omdat je eindelijk het stempotlood weer ter hand mag nemen. Maar het kan ook heel goed dat je denkt: lazer lekker op, ik heb laatst ook al gestemd en ik begrijp toch geen zak van die hele Europese politiek, dus waarom zou ik een fuck geven om deze verkiezingen?



Als je wel wil stemmen, maar je hebt geen idee op wie, dan kan je de stemwijzer doen. als je nog twijfelt, of als je meer wil weten over de fucks die je wel degelijk moet geven om de verkiezingen voor het Europees Parlement, hebben we hieronder een paar redenen voor je op een rijtje gezet om donderdag toch even langs een stemlokaal te fietsen, en mee te beslissen over best wel belangrijke dingen.

Videos by VICE

De Europese Unie geeft jouw geld uit

Gemiddeld betaalt elke Nederlander ongeveer vierhonderd euro per jaar aan de Europese Unie. Voordat je hier woedend over wordt: het grootste deel van dat geld komt weer terug naar Nederland in de vorm van allerlei subsidies. Maar waar dat geld precies aan wordt uitgegeven, dat wordt onder meer bepaald in het Europees Parlement. Het is toch prettig om mee te beslissen over waar jouw geld aan wordt besteed. Mocht je bijvoorbeeld – om welke reden dan ook ­– een grafhekel hebben aan de agrarische sector in het algemeen of boeren in het bijzonder, dan kun je door te stemmen op een partij die voor het verlagen van de landbouwsubsidies is ervoor zorgen dat die rotboeren minder geld krijgen. (Dit is slechts een voorbeeld, er zijn niet per se specifieke redenen om een hekel aan de agrarische sector te hebben.)

Europarlementariërs zijn oud. Dat kan jij veranderen

De gemiddelde leeftijd in het Europees Parlement is momenteel rond de 54 jaar oud. Zoals je misschien weet zijn oude mensen saai en stiff, en je was er misschien ook van op de hoogte dat de jeugd de toekomst heeft. Daarom is het misschien een goed idee om die gemiddelde leeftijd wat naar beneden te brengen. Nou was Nederland al best aardig op weg (de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse Europarlementariërs is 49), maar het kan altijd jonger. De jongste Nederlandse kandidaat voor de verkiezingen is bijvoorbeeld Bibi Wielinga, 17 jaar oud.

In het Europees Parlement zijn ze best wel bezig met het klimaat

Belangrijke Europese wetgeving, bijvoorbeeld over de hoeveelheid CO2 die landen mogen uitstoten, en over de manier waarop die uitstoot verminderd kan worden, moeten goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Als je wil dat er meer wordt gedaan tegen klimaatverandering, is het dus belangrijk om op partijen te stemmen die zich daarvoor inzetten. Als je vindt dat het met die klimaatverandering allemaal wel meevalt, is het raadzaam je eens in de feiten te verdiepen. Mocht je daarna nog steeds niet overtuigd zijn van het belang van maatregelen om de klimaatproblematiek in te dammen, dan zou je op een partij kunnen stemmen die zich over dit onderwerp minder druk maakt.

Wetten en regels over immigratie in de EU gaan via het Europees Parlement

Immigratie is een belangrijk thema. Vind je dat de EU meer vluchtelingen en andere asielzoekers moet opvangen, of juist minder? En mogen schepen in de Middellandse Zee de levens van bootvluchtelingen proberen te redden, of ben je daar tegen? En hoe zit het met immigranten die hier uiteindelijk terechtkomen, moeten die eerlijk over alle EU-landen verdeeld worden, of moeten alle asielzoekers volgens jou opgevangen worden in het land waar ze aankomen. Dit zijn allerlei vraagstukken waar het Europees Parlement – en jij dus ook – een stem in heeft.

Dit is het moment om een tegengeluid te laten horen

Hoe vaak overkomt het je niet dat je iets leest of hoort wat een politicus zegt, en jij denkt: wat zit jij enorm uit je nek te lullen. Het mooie van verkiezingen is dat dit het moment is om met zulke mensen af te rekenen. Als je vindt dat de partij van een vent die het niet zo heeft op abortus en werkende vrouwen niet de grootste moet worden, of als je eindelijk eens af wil rekenen met dat verschrikkelijke partijkartel, dan is dit het moment. Ga er namelijk van uit dat alle fans en voorstanders van die partij die jij zo haat donderdag wel naar de stembus gaan. Jouw tegenstem is hard nodig.

Je hebt geen excuus om niet te stemmen

Er zijn bijna tienduizend stembureaus in Nederland, die open zijn van half acht ’s ochtends tot negen uur ’s avonds. Stemmen duurt hooguit een kwartiertje. Er is letterlijk niemand in Nederland die echt geen tijd heeft om te stemmen, jij dus ook niet. Fiets dus even langs het stembureau en vul dat formulier gewoon in. En als je dat gaat doen, vergeet dan niet je stempas en id mee te nemen.