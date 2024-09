Waarom je zulke pijnlijke borsten hebt vlak voordat je ongesteld wordt

Een waargebeurd verhaal: iedere maand, net voordat ik ongesteld word, sleep ik mezelf midden in de nacht uit bed en sluit ik mijn borsten op in de vertrouwde bh die ik al draag sinds mijn veertiende (ja, mijn tieten zijn sinds die tijd niet gegroeid).

Veel vrouwen hebben hetzelfde probleem. Als je door willekeurige online gezondheidsfora scrollt, vind je veel klaagberichten over premenstruele borstgevoeligheid (die vaak verergerd wordt door onnozele partners die er nog steeds aan willen zitten). “Het is een schreeuwende pijn van mijn tot onder mijn oksels, waardoor ik ’s nachts niet eens meer mijn bh uit durf te doen,” schrijft een vrouw.

De meeste mensen zijn het erover eens dat de borstgevoeligheid vlak voordat je ongesteld wordt op zijn hoogtepunt is, maar hoe verontrustend is die pijn? “Ik zou zeggen dat dit bij vrouwen een natuurlijk en veel voorkomend fenomeen is,” legt Dr. Channa Jayasena uit. Dr. Jayasena verklaart dat het te wijten is aan de manier waarop de hormonen van vrouwen vrijkomen.

Bij mannen komt het geslachtshormoon – testosteron – doorlopend vrij, maar bij vrouwen loopt de afgifte van hormonen tijdens de menstruatiecyclus volgens een strak gereguleerd patroon. In de eerste helft van de cyclus, legt Dr. Jayasena uit, komt er oestrogeen vrij. Dit stimuleert de groei van het borstweefsel, vooral van de melkkanalen (die moedermelk produceren). In de tweede helft van de cyclus maak je het hormoon progesteron aan. Progesteron heeft een ander effect op de borst, namelijk het aanmoedigen van de borst om melk aan te maken (hoewel je ook andere hormonen nodig hebt om daadwerkelijk melk te produceren).

“Beide hormonen hebben verschillende uitwerkingen op de borst,” legt Dr. Jayasena uit, “en omdat ze elkaar iedere paar weken afwisselen in dominantie, zijn er cyclische veranderingen in hoe de borst aanvoelt. Dit kan de gevoeligheid veroorzaken.”

Ik vraag Dr. Jayasena waarom mijn borsten iedere maand op hetzelfde tijdstip ongelooflijk pijnlijk zijn, terwijl ik vijf jaar geleden ongeveer net zo veel fysieke pijn ervaarde als een platgespoten vrouw van een republikeinse politicus.

“Er is nog steeds zoveel dat we niet weten,” zegt Dr Jayasena. “Vrouwen reageren op verschillende manieren op hormonen, en alles in het leven – of het nu lichaamsgewicht, leeftijd, psychologische stress is – al deze dingen hebben invloed op onze hormonen en wat je voelt.” Vooral als je schommelt met je lichaamsgewicht, je algemene gezondheid, of gewoon als je ouder wordt en meer vervallen raakt, kan dat allemaal van invloed zijn op hoe pijnlijk je borsten aanvoelen.

De oplossing? “Doe een goed passende en ondersteunende bh aan en neem, als het niet anders kan, pijnstillers,” adviseert Dr Jayasena. In nog extremere gevallen kan je ervoor kiezen om de pil te slikken om je hormonen te reguleren. “Dit kan helpen op korte termijn, tot alles een beetje tot rust komt,” zegt hij. Als je tepels van kleur veranderen, bobbelig worden of een bruinachtige afscheiding produceren – ga dan zo snel mogelijk naar de huisarts, vooral als maar één borst deze symptomen vertoont.

Ik heb ook een gratis tip voor je die voor mij altijd uitstekend werkt: doe een bh aan als je gaat slapen.

