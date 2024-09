Waarom jouw nieuwe stoel gemaakt gaat worden van paddenstoelen

Ik typ dit verhaal terwijl ik in een standaard stoel van hout en plastic zit, maar toen ik Eben Bayer een paar uur geleden ontmoette, zat ik in een stoel gemaakt van paddenstoelen. En die bleek hij zelf gemaakt te hebben.

“Allereerst vind ik het geweldig dat het paddenstoelennieuws gevolgd wordt,” grapt Bayer in de kelder van de Parsons School of Design in New York, nadat ik hem vertel dat ik naar de Biofabricate biologie en design conferentie ga om verslag te doen over paddenstoelen. “We hebben een lange weg afgelegd om op dit punt te komen.”

Bayer is de directeur van Ecovative, een bedrijf dat natuurlijke materialen zoals hennep en mycelium gebruikt – het vegetatieve deel van fungus – om producten te ontwerpen zoals muurisolatie, verpakkingsmateriaal, en meubels zoals de stoel waar ik op zat. Bayer drukte mij op het hart dat al deze producten tegenwoordig te koop zijn: die stoel heet Stack Stool en die kan je kopen voor €93, terwijl een simpele organizer €11 kost. En mocht je thuis nou druk bezig zijn met het opzetten van een YouTube- of Twitch-productiestudio, kan je een aantal geluiddempende tegels van Ecovative kopen voor €20. Sinterklaas en kerstmis komen er niet voor niets aan.

En omdat paddenstoelen duurzaam zijn en niet schadelijk voor het milieu, kunnen ze een van de belangrijkste composietmaterialen van de toekomst worden.

“Een van de redenen waarom ik biomaterialen zo belangrijk vind is omdat alles dat we [Ecovative] laten groeien in harmonie is met de planeet,” zegt Bayer. “Het maakt niet uit waar het eindigt, het geeft geen giftstoffen af tijdens de levensduur. Dat is wat mensen belangrijk vinden.”

Ecovative is niet het enige indrukwekkende bedrijf in de zogenaamde “paddenstoelenhoek” van Biofabricate. Maurizio Montalti, van Mycoplast, voegde een duidelijk Italiaanse flair toe aan de zaak, tijdens zijn toespraak over de mogelijke maatschappelijke voordelen van materialen van schimmels (waaronder de belofte om ruimtekolonies te maken). Verder sprak Ginger Kreig Dosier over het doel van haar bedrijf bioMASON om zoveel mogelijk beton te vervangen door stenen gemaakt van schimmels. En dan was er nog Phill Ross, van Mycoworks, die sprak over zijn idee om paddenstoelen te gebruiken voor het produceren van leer, dat weer kan worden gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld handtasjes – wat bijna net zo cool is als een surfplank van paddenstoelen.

Maar handtasjes en bakstenen zijn niet het eindpunt. Bayer denkt dat materialen van paddenstoelen binnenkort ook te vinden zijn in bijvoorbeeld de auto-industrie – leren stoelen van paddenstoelen – en in de spaanplaten in huis. Veelbelovende dingen, en als het aan mensen zoals Bayer en Ross ligt, zal je in de toekomst een volledige eetkamer gemaakt van paddenstoelen tegenkomen in Ikea. Daarnaast pas deze ontwikkeling sowieso in een trend waarbij schimmel wordt gebruikt voor het maken van producten. Zo was hier op Motherboard een documentaire over schimmels als het plastic van de toekomst.

“Laten we eens mooie producten maken die mensen ook echt kunnen kopen,” zegt Bayer. “Het is ons doel om de wereld te veranderen, en als consumenten dit met ons mee kunnen ervaren zal dat ons alleen maar helpen.”

