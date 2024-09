Waarom Kamp Seedorf zojuist een enorme bak kibbeling in Amsterdam plakte

Wie vanochtend door de Wibautstraat fietste, heeft het gevaarte al gezien: in het begin van de straat, in de buurt van het Amstelstation, hangt een bak kibbeling ter grootte van Thierry Baudets ego. Het werk van niemand minder dan Clyde, Eus en Mike, pseudoniemen voor de jongens uit Almere die samen street art-collectief Kamp Seedorf vormen. Ik belde hen op (of beter: ik liet mij door hun privénummer opbellen) om te weten te komen waarom dit keer geen voetballer of rapper, maar een knots van een bak gefrituurde vis.

Foto via Noisey

MUNCHIES: Ha jongens, vanwaar die kibbeling in de Wibautstraat?

Eus: Het was een verrassing voor een van de jongens in onze groep. Clyde, Mike en ik zijn de harde kern van Kampie, maar we hebben ook helpers. Bas (ook een pseudoniem) is daar een van en hij is echt kibbelingverslaafd. Hij woog vroeger 191 kilo en at elke dag een bakje kibbeling, hij was er serieus van overtuigd dat het gezond voor hem was en kwam altijd met een verhaal over omega-3. Op een gegeven moment ging hij echt niet meer lekker. Ik zei: “Je moet er echt mee stoppen man, je kan niet elke dag een bakkie kibbeling eten. Ga gewoon elke dag een komkommer eten of zo.”

Videos by VICE

Tegenwoordig eet hij nog steeds geen komkommer – groente gaan er bij hem niet in, behalve als het in saus verwerkt zit of zo – maar hij eet nog maar één bakje kibbeling per week. Hij is rustig aan het afkicken, zeg maar. En hij is al zeventig kilo afgevallen. Dat is een mijlpaal. Om te vieren dat hij het zo goed heeft gedaan de laatste tijd, wilden we gaan uit eten. Maar dan dachten we: fuck it, zonder dat hij het weet maken we een gigantische bak kibbeling. Om hem te verrassen!

Passant wisselt gefascineerde blik uit met Seedorf-kunstwerk ‘bakje kibbeling met knoflooksaus’. Foto via Kamp Seedorf

Hoe reageerde hij?

Het werk bestaat uit zes stukken of zo, dus terwijl je aan het plakken bent zie je nog niet zo goed wat het is. Na drie stukken merkte hij op dat het een bakje was. Hij zei: “Wat is dit, een kroket of zo?” Op een gegeven moment ging hij helemaal stuk: “Is dat nou een bakje kibbeling? Met knoflooksaus????” Toen gingen wij ook stuk natuurlijk. Kijk, ik ben zelf ook verslaafd aan kibbeling, we gaan met z’n allen elke week een bakje halen, maar je moet echt niet elke dag gefrituurde vis in je mond stoppen.

Dus achter het stencil schuilt eigenlijk ook een gezondheidsvisie.

Ja man. Ik denk dat we in de toekomst meer etensdingen gaan doen. We plakten eerder een speculaaskroket om de hoek van het Amstelstation, maar die heeft het maar een dag volgehouden. Volgens mij vonden mensen ‘m niet zo lekker en dachten ze: “Ik trek ‘m van de muur af.” En drie jaar geleden plakten we de klassieke burger van de FEBO, die we nu ook op een shirt hebben geknald. Misschien gaan we bij ons volgende project voor een gezondere keuze. We gaan geen avocado op een muur knallen of zo, daar beginnen we niet aan, maar misschien een biologische komkommer van vijf meter. Om sommige mensen aan te sporen om niet alleen gefrituurde dingen te eten.

Foto via Kamp Seedorf

Welke reacties kreeg je al op de kibbeling?

Fucking veel! Een gast zei dat zijn fitnessschool daar vlak naast zit. Zo van shit, nu moet ik elke keer aan kibbeling denken als ik er langsloop. Iemand anders kwam met het idee van die grote komkommer. Veel mensen willen ook dat die kibbeling op een shirtje komt. Ik zou ‘m zelf niet rocken, maar als veel mensen erom vragen moet het wel. Misschien dat we in de toekomst een kibbelinshirt maken.

Waar moeten we zijn voor de beste kibbeling van Almere?

Om de hoek van ons atelier zit een hele goeie vishandel waar ze de gruwelijkste kibbeling en een vreselijk lekkere garnalenwrap hebben. Ik kan niet precies zeggen waar, want er zijn niet veel kibbelingspots in Almere. Dan weten mensen ons te vinden.

Wat is jullie lievelingsnachtvoer, wanneer jullie op stencil-boevenpad gaan?

Sowieso een FEBO’tje: lekker snel en altijd lekker. En veel bier; dat is ook een bruine boterham met kaas, toch!

Gaan jullie ook ergens een bruine boterham met kaas plakken? Een ode aan onze bammetjescultuur?

We willen niet aankondigen wat we nog gaan doen zodat mensen blijven denken: “waar komen ze nu weer mee.” Snap je? Maar de mogelijkheden zijn oneindig, je kan het je zo gek niet bedenken.

Ik kan je wel iets anders tofs vertellen: binnen een paar maanden komt er een nieuwe snacksaus op de markt, een soort van geheime saus die vrienden van ons hebben gemaakt. Daar hebben wij het label van ontworpen, een hele vette die ook echt in de winkels gaat komen te liggen.

Ik ben benieuwd. In de tussentijd trekken we met z’n allen naar de Wibautstraat.

Ja, ik ga er vanavond ook even langs om te kijken of mensen er al aan hebben zitten pulken. Misschien dat mensen er een hapje van willen nemen, ik weet het niet.