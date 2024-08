Waarom kan een stukje karton zoveel geld waard zijn?

Dit artikel verscheen eerder op Motherboard

Als je ooit Magic: The Gathering speelde, dan ken je The Black Lotus. Het is de zeldzaamste, duurste en zo’n beetje de beste kaart in het spel. Onlangs werd een Black Lotus-kaart in perfecte staat uit de eerste editie van de kaartenset verkocht voor 87.000 dollar op Ebay. Maar ook varianten uit latere edities die in mindere staat verkeren worden met gemak voor een paar duizend dollar verkocht. Het is het ultieme collector’s item .

Toen ik als kind Magic: The Gathering speelde, kwam ik vaak in de spelletjeswinkel die de kaarten verkocht. Voor een paar piek had je een pakje. Gemiddeld genomen waren de meeste kaarten in zo’n pakje ruk en waardeloos. Toch bleef ik ervoor terugkomen. Waarom? Omdat boven de bak met pakketjes met grote letters stond dat er ook een Black Lotus in kon zitten. Ik heb – veel vaker dan ik zou toegeven – geprobeerd om die heilige nerd-graal te bemachtigen.

Maar waarom, eigenlijk? Wat is de psychologie achter het feit dat mensen voor zaken als Black Lotus en andere collector’s items duizenden, soms zelfs miljoenen euro’s neertellen? Dat is het onderwerp van de nieuwste video van YouTuber Rhystic Studies: ‘The Black Lotus’. In 30 minuten behandelt hij onze vreemde obsessie voor zeldzame objecten.

Hij heeft het daarin niet alleen over Magic. Ook Air Jordans komen aan bod. Basketbalspeler Michael Jordan speelde – op het hoogtepunt van zijn carrière – in 1997 een wedstrijd. Hij was ziek, griep. Na afloop signeerde hij de schoenen die hij tijdens de wedstrijd droeg, en gaf die aan een fan. Jaren later, in 2013, verkocht die fan de schoenen voor ruim 100.000 euro.

Zeldzame stripboeken worden verkocht voor honderdduizenden euro’s, mensen betalen miljoenen voor postzegels en tegenwoordig verdienen mensen bakken met geld met Magic-, Ya Gi Oh- en Pokémon-kaarten.

Het zijn simpele spullen, stukjes plastic en papier, die voor fans zo’n speciale betekenis hebben dat de prijzen omhoog schieten, aldus Rhystic Studies. Natuurlijk speelt zeldzaamheid ook een grote rol. Er is slechts één paar met griep-besmette Air Jordans. Er zijn slechts 1100 exemplaren van de originele Black Lotus-kaarten en meer zullen het er nooit worden – dankzij de zogeheten ‘beperkte lijst’.

Het verhaal achter die lijst is het interessantste stuk uit The Black Lotus-documentaire. Het spel Magic: The Gathering werd in de beginjaren zo goed verkocht dat uitgever Wizards of the Coast haast moest maken om kaarten bij te drukken en aan de grote vraag te kunnen voldoen. Bij iedere nieuwe druk daalden echter de prijzen van de daarvoor gedrukte speelkaarten. De fans raakten geïrriteerd want zij wilden juist kaarten verzamelen die zeldzaam waren. En zo kwam Wizards met het idee van een beperkte lijst :een kaartencollectie die het bedrijf nooit meer zou herdrukken.

Wizards heeft die lijst eenmaal herzien, maar de Black Lotus bleef er altijd op staan. Het is het ultieme collector’s item van Magic: The Gathering, en de kaart wordt alleen maar meer waard.

