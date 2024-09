Waarom kijken we neer op popsterren die hun nummers niet zelf schrijven?

In het maken van een album zit veel meer werk dan alleen het schrijven, opnemen en verpakken van een paar liedjes zodat ze op Spotify gegooid kunnen worden. Voordat je een plaat uitbrengt moet je met labels vergaderen over marketingbudgetten, socialmedia-strategieën en andere dingen die niet per se met muziek te maken hebben. Daarnaast moeten je singles meteen succesvol genoeg zijn zodat het label je niet al meteen laat gaan. Eigenlijk zou de kwaliteit van de muziek het belangrijkste moeten zijn in dit proces, maar dat wordt onderweg vaak vergeten.



Als je kijkt naar de kleine lettertjes op bijna elk album van de laatste twintig jaar, zie je een hele zooi songwriters en producers staan bij elk afzonderlijk nummer. Want dat is hoe muziek meestal wordt gemaakt: samen. Vreemd genoeg zijn er puristen die dat geen echte muziek vinden. Mensen zetten al jaren vraagtekens bij het talent van artiesten die misschien niet al hun nummers zelf hebben geschreven.

