Waarom kon ik vanochtend de maan zien? Zou die niet eigenlijk alleen ’s nachts te zien moeten zijn? Net als de tattoo die m’n vriendin liet zetten. Een maan overdag voelt toch een beetje als ananas op je pizza. Het kan wel, maar waarom zou je het moeten doe ?

Gelukkig is het antwoord niet bijster ingewikkeld. ‘Normaal’ is de zon het meest lichtgevende object dat we overdag zien. ’s Nachts zien we de zon niet, maar wel de reflectie van zonlicht op de maan. Een beetje zoals je oude glow-in-the-darkstickers: glow in the dark schijnt ook als je het licht aan hebt, maar dan zie je het niet.

Dit gebeurt er dus tijdens een maancyclus. Bron

Naast dat de maan dus sowieso licht ‘geeft’ omdat deze het zonlicht weerkaatst, zorgt ook de stand van de maan ten opzichte van de aarde en zon ervoor dat je hem soms wel, en soms niet ziet.

De maan doet er ongeveer 29,5 dag over om in dezelfde maanstand terug te komen, en gedurende die periode bereikt je favoriete, meest bijzijnde object in de ruimte, zo’n acht fases. Omdat altijd dezelfde kant van de maan naar de aarde wijst, is er een moment dat we de maan niet kunnen zien, en dat is als de zon er recht achter staat.



Dat moment noemen wij Nieuwe maan. Vanaf dan doet de maan er weer 29,5 dagen over om van niet zichtbaar over te gaan naar banaanfase, naar sinaasappelpartjesfase, naar volle appelfase en weer terug.

Tijdens de Nieuwe maanfase staat de maan dichter bij de zon (tussen de zon en de aarde in). ’s Nachts wordt dan dus de andere kant van de maan belicht, maar overdag is de reflectie van de zon, omdat de maan dichterbij staat, nog net iets sterker dan normaal. En dat zie je!