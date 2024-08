Waarom kun je je spullen niet verzekeren tegen een terroristische aanslag?

Headerfoto via Pixabay-gebruiker 12019 / 10279 images.

G eld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten. Zelf een domme geldvraag? Mail hem naar dommegeldvragen@gmail.com .

—

Hoi VICE Money,

Een tijdje geleden heb ik een inboedelverzekering afgesloten, zodat mijn spullen verzekerd zijn als ze in de fik vliegen of gejat worden. Bij het uitzoeken van die verzekering viel het me op dat schade als gevolg van terroristische aanslagen niet altijd volledig gedekt is. Nu zijn mijn gitaren en mijn iMac niet mijn eerste zorg bij een bomaanslag, maar is het via een omweg niet alsnog mogelijk om je inboedel tegen terreuraanslagen te verzekeren?

Groetjes,

Ryan

—

Hoi Ryan,

Vroeger werd schade als gevolg van terrorisme meestal meeverzekerd. Je had er zelfs een heerlijk oud-Hollandse benaming voor: klein molest. Schade uit klein molest, bijvoorbeeld een opstootje, mogen verzekeraars vergoeden, in tegenstelling tot groot molest, zoals oorlog. Dit wettelijke verbod is eigenlijk best logisch: de (mogelijke) financiële schade als gevolg van oorlog of een grote overstroming is zo groot dat een verzekeraar failliet zou gaan als hij alle schade moet dekken.



Maar na de aanslagen van 9/11 kregen verzekeraars door dat de schade van een enkele terroristische aanslag ook tientallen miljarden kan bedragen. De kans op een terroristische aanslag mag dan relatief klein zijn, verzekeraars durven er niet op te gokken. Als ze tientallen miljarden moeten uitbetalen, gaan ze failliet.

Als je een inboedelverzekering hebt, betaal je daar hooguit dertig euro per maand voor, en dan heb je een hele dure te pakken. Als alle Nederlandse huishoudens dat bedrag betalen, kom je op ongeveer 2,7 miljard euro per jaar aan premies uit. Dat lijkt veel, maar omdat verzekeraars ook spullen moeten vergoeden die kapot gaan door lekkages of brand, is het lang niet genoeg om ook nog eens miljarden te vergoeden na een grote terroristische aanslag.

Bijverzekeren

Een verzekeraar kan mensen natuurlijk ook de optie geven zich bij te verzekeren voor een paar euro extra per maand, zodat ze alsnog gedekt zijn tegen terrorisme. Als er niks gebeurt, verdienen de verzekeraars geld. Ben je slachtoffer van een terreuraanslag, dan weet je zeker dat alles wordt vergoed.

Toch is er in Nederland geen enkele verzekeraar te vinden die zo’n terrorismedekking aanbiedt. Volgens Niek Bos van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) mogen verzekeraars inderdaad zo’n aanvullende verzekering aanbieden, maar hij denkt dat consumenten tevreden zijn met de huidige situatie. En als er geen vraag is onder consumenten, is er voor verzekeraars geen reden om een extra terrorismeverzekering aan te bieden.

Plan

Toen verzekeraars na 9/11 niet langer het risico wilden lopen op potentiële miljardenschade, besloten ze om terrorisme helemaal niet meer te dekken. Om burgers tegemoet te komen bedachten verzekeraars en de overheid in 2003 een plan. Ze legden geld bij elkaar om de NHT op te richten. Mocht Nederland slachtoffer worden van een terroristische aanslag, dan dekt NHT maximaal één miljard euro per jaar aan schade.

Mocht een terreurorganisatie enthousiast met bommen gaan gooien, dan kan het zijn dat het potje niet je volledige schade dekt. De afspraak is namelijk dat als de totale schadeclaim boven één miljard uitkomt, alle getroffenen een kleinere vergoeding krijgen die is vastgesteld aan de hand van een percentage.



Als je slachtoffer wordt van een terroristische aanslag, moet je het dus doen met het NHT-fonds. Dat kan alleen als jouw verzekeraar lid is van het collectief (check de ledenlijst hier). Als je halve huisraad in puin ligt na een aanslag, kan je verzekeraar kiezen om de schade zelf uit te keren. Verzekeraars deden dat na de MH17-ramp: ze keerden direct uit aan nabestaanden van de slachtoffers. Mocht een verzekeraar deze last niet kunnen of willen dragen, dan kan die contact opnemen met het NHT.



Bos vertelt dat er sinds de oprichting van het NHT, veertien jaar geleden, nog geen enkele uitkering is gedaan. Vergelijkbare fondsen in België en Frankrijk moesten dit wel doen.

Dus Ryan: het is helaas niet mogelijk om je iMac en je gitaren volledig te verzekeren tegen een terroristische aanslag. Maar zoals jezelf al liet doorschemeren, zijn spullen maar een bijzaak in het leven.

—

