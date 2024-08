Er is eindelijk onderzocht waarom mannen ongevraagd dickpics sturen

Ongevraagd een dickpic sturen is het digitale equivalent van met je pik zwaaien in het openbaar. Het enige verschil is dat je door een foto te sturen ook nog eens concreet bewijs achterlaat van wat een smeerpijp je bent. Hoe kan het dat mannen dit blijven doen?

Dat is de vraag die de onderzoekers achter het eerste empirische onderzoek naar ongevraagde pikkenfoto’s probeerden te beantwoorden: “I’ll Show You Mine so You’ll Show Me Yours: Motivations and Personality Variables in Photographic Exhibitionism”. 1307 mannen vulden een enquête in over hun eigen dickpic-gedrag, en een vragenlijst waarmee karaktertrekken zoals narcisme en seksisme werden gepeild.

Videos by VICE

Dr. Cory Pedersen van de Kwantlen Polytechnic University in Canada leidde het onderzoeksteam. “We kwamen erachter dat er verschillende redenen zijn waarom mannen dit doen, maar de meest voorkomende en erkende reden was wat we een ‘transactionele mindset’ noemen,” vertelt ze over de telefoon. “Ze sturen de foto’s in de hoop dat ze iets vergelijkbaars terugkrijgen.”

“De op een na meest gehoorde reden was een versierpoging,” vertelde Dr Pedersen. “We kregen veel antwoorden in de trant van ‘zo maak ik duidelijk dat ik geïnteresseerd ben’ of ‘dit is een normale vorm van flirten’”. Het is lastig om niet te lachen, als je even vergeet hoe turbodeprimerend dit is.

De 22-jarige student Sophia vertelt me dat ze vijf ongevraagde dickpics heeft ontvangen via Snapchat. “Het zijn vaak wat jongere jongens, viel me op. Ze vragen je tijdens het uitgaan om je Snapchat, of gewoon op straat. En dan komen ze ineens uit het niets met hun pik aanzetten. Enerzijds denk ik fuck you, maar aan de andere kant voel ik ook wel medelijden met ze, omdat ze blijkbaar een enorm dringende behoefte hebben om foto’s van hun pik rond te sturen.”

Ed, een 27-jarige bankmedewerker zegt dat hij “een flink aantal” dickpics heeft verstuurd ­­– ruim over de honderd, schat hij. “Ik heb er nog nooit een volledig uit het niets gestuurd, maar wel wat riskante. Als het gesprek een beetje vunzig werd ging ik er gewoon voor.” Ik vraag hem wat voor reacties hij zoal heeft gekregen. “Wel wat negatieve reacties, waarbij het gesprek direct eindigde en ik geblokt werd. Eén meisje werd extreem kwaad. Ik dacht dat het gesprek een bepaalde kant op ging, dus toen ging ik ervoor, maar ze dreigde om mijn foto op social media te zetten.”

De 32-jarige Dan, die liever niet wil vertellen wat voor werk hij doet, vertelt dat hij in totaal “een stuk of 30” ongevraagde dickpics­ heeft verstuurd, en toen ineens besefte hoe tragisch, intimiderend en potentieel schadelijk het kan zijn voor de ontvanger. Het klinkt alsof hij zijn eigen problemen op anderen projecteerde.

“Ik denk dat het veel met mijn gebrek aan eigenwaarde te maken had,” zegt hij. “Vrouwen die nog met me wilde praten na een ongevraagde foto zullen zelf ook weinig respect voor zichzelf hebben, dacht ik. Ik redeneerde dat we dan misschien wel bij elkaar zouden passen. Vrouwen die genoeg waardigheid hadden om te zeggen dat ik op moest rotten zouden me waarschijnlijk niet zien zitten. Zo zag ik het.”

Ana, een 40-jarige klinisch psycholoog in opleiding, gaf de man die haar ongevraagd een dickpic stuurde aan bij de politie. “Ik kende hem van een datingsite, en toen hebben we een keer geluncht,” herinnert ze zich. “Hij was erg charmant, maar er was niet echt een klik.” Zes maanden later kreeg ze ineens een foto van zijn pik. “Ik belde de politie ­– niet het alarmnummer – en zei dat ik wist dat ze vast betere dingen te doen hadden, maar dat ik toch vond dat ze op de hoogte moesten zijn van deze vent.”

De politie was respectvol en behandelde het als een vorm van huiselijk geweld, maar Anna voelde zich alsnog kwaad en aangetast. “Misbruikt is een te sterk woord, maar het scheelt niet veel,” vertelt ze. “Het is een inbreuk op je veiligheidsgevoel.”

Om erachter te komen wat voor soort mannen het oké vinden om vrouwen lastig te vallen met hun pikkenfoto’s, kregen alle participanten van het onderzoek vragen voorgelegd waarmee narcistische trekken en twee subsoorten seksisme gemeten werd: ‘vijandig seksisme’ (met openlijk negatieve denkbeelden) en ‘goedbedoeld seksisme’ (de ‘vrouwen moeten beschermd worden door mannen’-variant).

“De mannen die dickpics sturen scoorden hoger op zowel narcistische trekken als beide vormen van seksisme,” vertelt Pedersen. “Sommige resultaten waren wel verrassend. Er wordt vaak gesuggereerd dat mannen deze foto’s sturen omdat ze vrouwen haten, en in sommige feministische kringen wordt het gezien als strategie om het patriarchaat te handhaven. Uit ons onderzoek bleek dus dat mannen die dickpics sturen inderdaad hoger scoren op vijandig én goedbedoeld seksisme, maar als je ze expliciet vraagt waarom ze deze foto’s sturen, hoor je weinig seksistische redenaties.”

Het onderzoeksteam concludeerde dat veel van de pikkenfotografen niet zozeer hatelijk zijn, maar eerder denkfouten maken: slechts 6 procent van de respondenten gaf een misogyne verklaring voor hun gedrag.

“Verder is het prima als je gewoon toestemming hebt,” zegt Pedersen aan het eind van ons gesprek. “Als een vrouw echt een foto van je pik wil, dan laat ze dat heus wel weten.”