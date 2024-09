Waarom mannen minder zin hebben in seks na hun dertigste

Foto door Bruno Bayley

Toen ik tegen een paar mannelijke vrienden zei dat ik bezig was met een artikel over wat er gebeurt met het mannelijke libido na hun dertigste levensjaar, verzekerden ze me allemaal dat zij nergens last van hadden. Ze hadden zelfs geen idee waar ik het over had. Echt géén idee. Maar hoe langer we erover praatten, hoe duidelijker het werd dat het allemaal wat ingewikkelder lag.

Ik wilde hier in eerste instantie iets over schrijven en met mijn mannelijke heterovrienden over praten, omdat ik een verandering had opgemerkt in de manier waarop ze over seks praten – en ook in hoe en hoe vaak ze het doen. Ik ontdekte dat mannen geleidelijk minder testosteron aanmaken na hun dertigste, wat in extreme gevallen leidt tot een verminderd libido of zelfs impotentie. Natuurlijk zijn er meer factoren die ervoor kunnen zorgen dat het testosteronniveau daalt bij mannen na de dertig – zoals levensstijl, gewicht of geestelijke gezondheid – maar aangezien we een generatie zijn die weigert om op te groeien, vroeg ik me af of een afnemend libido een ding is nu we ouder worden, en hoe we daarmee omgaan. En is het een biologisch ding, of zijn er ook andere, sociologische oorzaken?

Ik sprak met Yvon Dallaire, een psycholoog en auteur die gespecialiseerd is in relatieproblemen. Volgens Dallaire heeft het niet per se alleen maar met testosteron te maken: “Dertig is een beetje jong om over een afnemend libido te spreken. Over het algemeen bereikt het testosteron van de man een piek tussen de veertien jaar en veertig jaar. Daarna begint het gestaag te dalen. Maar mannen die in de dertig zijn, hebben vaak al aardig wat geëxperimenteerd op seksueel gebied, waardoor ze hun libido beter onder controle hebben. Ze zijn er niet zo afhankelijk van.” Kortom: mannen denken minder met hun lul naarmate ze ouder worden.

“Ik was vroeger altijd de persoon in de relatie die constant om seks vroeg, en als ze geen zin had, raakte ik gefrustreerd.”

Julien* is 32. Ik ken hem nog van onze studententijd, wat even lang is als hij met zijn vriendin heeft. “Ik ben oprecht opgelucht dat ik steeds minder met en over mijn lul denk,” zegt hij. “Ik was vroeger altijd de persoon in de relatie die constant om seks vroeg, en als ze geen zin had, raakte ik gefrustreerd. Nu is zij vaak degene die het initiatief neemt en dat bevalt me prima. De puberteit was een behoorlijk lastige periode: ik had soms de hele dag zere ballen, ik voelde constant de behoefte om me af te trekken. Ik mis die tijd totaal niet.”

Die verandering had natuurlijk ook gevolgen voor zijn vriendin Solange. “Ik raakte er echt een beetje in de war van; ik was er zo aan gewend dat hij altijd seks wilde,” zegt ze. “Het is beter op deze manier – het was voor ons allebei ongemakkelijk als ik ‘nee’ moest zeggen omdat ik niet in de stemming was. Een tijdje dacht ik dat hij geen interesse meer in me had, of dat hij vreemdging. Maar dat was niet zo…denk ik.”

Eliot is ook 32 jaar en was vroeger mijn baas. Hij zegt dat hij niet het gevoel heeft dat hij minder zin heeft in seks, maar wijt veranderingen in hoe vaak hij seks heeft aan het feit dat hij “minder tijd” heeft. Hij voegt hier nog aan toe: “Vijftien is de ergste leeftijd. Je hormonen exploderen en de vrouwen die je leuk vindt, zijn alleen maar geïnteresseerd in oudere jongens.” Ik moet lachen om het beeld van mijn baas als een verwarde en hopeloos geile tiener.

Louis is 38, getrouwd en heeft pas geleden zijn eerste kind gekregen. Hij is het eens met Yvon Dallaire. “Ik ben minder geobsedeerd door seks dan ik vroeger was. Het voelt alsof ik genoeg ervaring achter de rug heb om het wat rustiger aan te doen,” vertelt hij me. Vroeger keek hij veel porno maar dat is door de jaren ook heen veranderd. “Ik heb geen zin meer om porno te kijken en heb het ook niet meer nodig. Ik ben ook kieskeuriger geworden; als ik al porno kijk, heb ik het soort porno nodig dat wat meer suggestief is.”

“Ik kijk een stuk minder naar porno dan een paar jaar geleden,” zegt de dertigjarige George. Het meest opmerkelijke aan hem, voor mij in ieder geval, is dat hij altijd een muts draagt die zijn moeder voor hem heeft gebreid. “Vroeger keek ik elke dag naar porno – ik had het gewoon nodig. Ik voelde die drang, maar ik voelde me ook een beetje hopeloos en schuldig erover. Vooral erna voel je je echt een zielenpoot als je daar met je pik in je handen staat en het filmpje dat nog steeds door loopt. Ik kijk nog steeds wel porno, maar slechts twee of drie keer per week. Meestal naar het soort porno waar het lijkt alsof de vrouw ook aan het genieten is.”

Naarmate ze meer seksuele ervaringen hebben, worden vrouwen blijkbaar steeds minder een mysterie voor mannen rond de tijd dat ze hun dertigste levensjaar bereiken, en vice versa. “Na een tijdje worden relaties tussen mannen en vrouwen eerlijker, wat ons seksleven meer open stelt en het ook interessanter maakt,” zegt Elliot.

Foto door Penelope Kolliopoulou, uit de serie When Love Sucks,Why Not Date Yourself?



Een hoop jongens waarmee ik heb gepraat, beamen dat ze een stuk minder egoïstisch zijn dan vroeger – maar als ik eerlijk ben, denk ik dat een paar me voor de gek houden. Vooral omdat een van hen erg dicht bij me stond in een club rond vier uur ’s ochtends en probeerde om verleidelijk in mijn oor te schreeuwen terwijl hij zijn hand op mijn schouder legde. Over het algemeen is het echter logisch: minder drang, minder druk en een betere connectie zouden tot betere seks moeten leiden. De meeste mannen waarmee ik praatte kwamen praktisch tot dezelfde conclusie: “Ik geniet meer van mijn seksleven op mijn 32e dan ik deed op mijn 22e.”

Dat is allemaal heel mooi, maar hoe zit het met de vrouw? De seksualiteit van heteroseksuele vrouwen evolueert op een andere manier: sommigen hebben misschien een tijdje nodig om over hun onzekerheden heen te komen; om te accepteren of in ieder geval te snappen dat ze zich zelf meer storen aan hun slonzige ondergoed of hangbillen dan hun partners dat doen. Zodra ze dit opzij zetten, kunnen er geweldige dingen gebeuren. Zoals Yvon Dallaire tegen me zei: “Voor een groot deel van de vrouwen gaat seks aanvankelijk vooral om de potentie. Zodra een vrouw heeft geleerd wat haar plezier geeft, nemen haar seksuele verlangens toe, totdat ze rond de 45 is. Een vrouw kan rond die leeftijd op de piek van haar vaardigheden zitten.”

Of zoals mijn vriendin Zoé zegt: “Ik heb het idee dat je jaren spendeert aan het kwijtraken van complexen en morele beperkingen totdat je eindelijk gewoon van jezelf kunt genieten.” Dus misschien kunnen we zeggen dat heteroseksuele mannen en vrouwen een ander pad volgen, maar op praktisch dezelfde plek eindigen: minder geobsedeerd met onszelf en meer in staat om te genieten van allerhande seksuele escapades. En is dat niet waar het leven uiteindelijk om draait?

*De namen in dit artikel zijn gefingeerd.