Waarom mannen sneller verliefd worden dan vrouwen

Het is een vreselijk misverstand dat heterovrouwen altijd de eerste zouden zijn die uit wanhoop mannen de liefde verklaren, omdat ze willen weten “waar ze aan toe zijn”. Volgens verschillende onderzoeken zijn het juist heteroseksuele mannen die veel eerder verliefd worden – of in ieder geval denken dat ze verliefd zijn.

In een van die onderzoeken werden 172 studenten ondervraagd. “Mannen zeiden dat ze eerder verliefd werden en dat aan hun liefje vertelden, dan dat vrouwen dat deden,” staat er in de resultaten. “Dat laat zien dat vrouwen misschien wel helemaal niet zulke bakvissen zijn als de maatschappij ons voorhoudt.”

Deze bevinding was in strijd met de vooroordelen van de studenten, zegt mede-auteur van de studie en psycholoog Marissa Harrison. “Van vrouwen wordt verondersteld dat ze emotioneel zijn; soms zelfs overdreven,” vertelt ze aan Broadly. “Zowel de mannen als de vrouwen in dit onderzoek dachten vooraf dat vrouwen eerder verliefd zouden worden en “ik hou van je” zouden zeggen dan mannen.”

Neil Lamont, een psycholoog uit Londen, denkt dat mensen mannen eerder zien als pragmatisch of zelfs een verbintenis uit de weg gaan. “Maar een betekenisvolle relatie is net zo belangrijk voor mannen als voor vrouwen. En terwijl sociale en culturele normen bepalen dat mannen sterk en flexibel moeten zijn, is het in werkelijkheid zo dat mannen een voldaan gevoel hebben over hun leven wanneer ze diepgaande, liefdevolle relaties in hun leven hebben kunnen opbouwen.

Mannen krijgen eerder gevoelens voor een partner, maar ze zijn ook eerder geneigd om daarna weer verder te kijken.

Als het aankomt op waarom mannen sneller verliefd worden, zegt Marissa dat vrouwen om evolutionaire redenen voorzichtiger zijn. “Ik denk dat vrouwen liefde onbewust meer uitstellen. Ze hebben namelijk veel meer te verliezen op het moment dat ze zich aan de verkeerde man binden. Ze zijn geboren met maar een beperkt aantal eitjes, terwijl mannen dagelijks miljoenen zaadcellen produceren.”

“Als een vrouw zich aan een niet-waardige man bindt, daar zwanger van wordt, maar vervolgens geen hulp van hem krijgt bij de opvoeding van het kind, kost haar dat veel: zowel tijd als eicellen.”

Ingrid Collins is psycholoog bij het London Medical Centre en zij zegt dat het mannelijke gedrag iets natuurlijks is, iets wat je ook terugziet in het dierenrijk. “Het mannetje is meestal de jager en heeft een grotere kans om gelijk bevredigd te worden. Het vrouwtje is meer uit op stabiliteit op de lange termijn,wat beter is voor de opvoeding van het nageslacht.”

Als dat nog geen dooddoener is voor de romantiek – snel “verliefd” worden kan ook een methode zijn om territorium af te bakenen, zegt psycholoog Neil. “Voor mannen komt de motivatie doordat ze zo snel mogelijk de relatie willen veiligstellen, zonder dat ze de druk ervaren dat het gelijk goed moet zijn. Bij vrouwen is de fysieke en emotionele investering groter.”

Als het gaat om het zeggen van “Ik hou van jou,” denkt Neil ook dat mannen dat eerder doen omdat vrouwen minder risico willen nemen: “Ze zullen hun gevoelens pas uiten op het moment dat ze zich veilig genoeg voelen in de relatie om het wel te doen. Aan je wederhelft tonen dat je van diegene houdt is een groot risico, want we weten nooit helemaal zeker of de ander hetzelfde voelt.”

De evolutietheorieën even terzijde, het kan ook gewoon komen doordat mannen wordt aangeleerd om dominant te zijn. “Je zou kunnen stellen dat het een ‘mannelijke eigenschap’ is om assertief te zijn en te leiden, dus die maatschappelijke norm kan ook een rol spelen.”

Maar, alleen omdat een heteroseksuele man denkt dat hij verliefd is, betekent dat nog niet dat die liefde ook lang gaat duren. “Door mijn ervaring als therapeut kan ik zeggen dat mannen eerder gevoelens krijgen voor een partner, maar ze zijn ook eerder geneigd om daarna weer verder te kijken,” zegt Ingrid.

Hoewel Marissa niet onderzocht heeft of heteroseksuele mannen ook sneller niet meer verliefd zijn, denkt ze wel dat ze eerder doorgaan nadat een relatie over is. “Een voorbeeld: een man zou seks kunnen hebben met vijf vrouwen tegelijkertijd en ze kunnen allemaal zwanger worden – als een vrouw seks heeft met vijf mannen tegelijk, kan ze er maar van één zwanger worden,” zegt ze.

Maar ze benadrukt ook dat dit niet betekent dat je ontrouw kan wegzetten als overlevingsdrang of instinct. “Tegenwoordig zou je als man en als vrouw trouw moeten kunnen blijven aan de verbinding die je aangaat, door je moderne frontale cortex.”

Met andere woorden: ‘overlevingsinstinct’ of evolutie is dus geen excuus voor mannen om vreemd te gaan omdat, nou ja, mannen geen holbewoners meer zijn – hun hersenen hebben zich zo ontwikkeld dat ze hun driften kunnen beheersen.

Maar nog steeds is de kans groter dat zij de eerste zijn die “Ik hou van jou” zeggen.

