Waarom McGregor nu al de winnaar is van het gevecht met Mayweather

a maanden van gepraat heeft Floyd Mayweather toegezegd de ring in te stappen voor een gevecht met Conor McGregor. Mayweather heeft zelfs al een datum geprikt, in juni.

Het gaat nog wel even duren voordat de deal helemaal rond is. UFC-president Dana White heeft gezegd dat de deal nog niet rond is, maar erkent dat er zoveel geld valt te verdienen voor beide partijen dat het gevecht er sowieso wel gaat komen. Hij is in ieder geval niet van plan om McGregor te verbieden tegen Mayweather te vechten.

Iedereen die de carrière van Mayweather de laatste tijd heeft gevolgd weet dat de boel nu nog een tijd gerekt gaat worden, zodat de publieke hype rondom het gevecht steeds groter wordt. Net zolang totdat de financiële voorwaarden en omstandigheden voor het gevecht in het voordeel van Mayweather zijn. Dat zijn we inmiddels wel gewend, maar wat uniek is aan dit gevecht, is de aanwezigheid van McGregor. Dit is niet alleen een gevecht tussen twee mannen die perfect weten hoe ze een hype moeten creëren. Dit is een gevecht tussen de twee grootste vechtsporten van het moment. En er kan maar één de grootste zijn.

Conor McGregor is de blikvanger van de MMA geworden door zijn grote bek, waarmee hij tegenstanders altijd vakkundig weet te vernederen. Maar zijn kwaliteiten als vechter hebben hem naar de top gebracht. Hij is een van de meest ontwikkelde MMA-vechters, door het gebruik van psychologie in zijn trainingsmethodes en zijn fysieke vakmanschap. Zijn lichaam is zo functioneel als een Zwitsers zakmes geworden en zo dodelijk als een AK47.

De opkomst van McGregor onderstreept het beeld dat MMA bezig is boksen van de troon te stoten als de grootste vechtsport ter wereld. Wie er ook wint als McGregor en Mayweather het tegen elkaar opnemen, MMA zal van de twee sporten de gunfactor hebben, omdat McGregor uit zijn comfortzone treedt.

Het gevecht tussen Mayweather en Pacquiao in 2015 werd ook aangekondigd als het Gevecht van de Eeuw. De hype in aanloop naar dat gevecht duurde zes jaar, voordat Mayweather instemde met een gevecht. Pacquiao was tegen die tijd al half met pensioen was en zat in de Filippijnse politiek. Het spektakel werd vakkundig opgebouwd, net als de stapel geld die verdeeld werd. Mayweather won uiteindelijk een slaapverwekkend gevecht op beslissing, terwijl het gevecht kijkcijferrecords brak.

Het gevecht kon uiteindelijk nooit voldoen aan de hype, omdat de opbouw naar het gevecht te lang en heftig was. Mayweather had zijn spelletje in aanloop naar een gevecht geperfectioneerd. Na al die tijd wachten was het gevecht zelf minder belangrijk geworden dan de hype, maar de interesse in het gevecht en de geldbedragen namen ongekende proporties aan. Tegen de tijd dat Floyd en Manny tegenover elkaar stonden in de ring, waren zowel boksvolgers als mensen die niks met vechtsport hebben geïnteresseerd in de uitkomst van de strijd.

Maar hoe goed Mayweather ook is in het manipuleren van de sport om zoveel mogelijk hype te creëren en geld te verdienen, hij heeft geen andere sterren meer om te confronteren in zijn eigen sport. Zo zijn we op het punt beland dat de bokskampioen met McGregor verzeild is geraakt in een serie shoutouts die doet denken aan internetbeef tussen rappers.

Maar vergis je niet. McGregor is een stuk groter dan Mayweather en won op juniorniveau meerdere bokstitels. Het zit er dik in dat Floyd weer terug zal vallen op zijn frustrerende defensieve boksstijl op punten. Maar hoe lang zal hij die linkerhoek van McGregor kunnen ontduiken? In de UFC duren de gevechten drie of vijf rondes, waarin McGregor vaak snel toeslaat. Tegen Mayweather zal hij twaalf rondes moeten vechten.

De vechtsport is niet zo erg overhoop gegooid sinds het begin van de twintigste eeuw. Toen weigerde de witte bokser Jim Jeffries het op te nemen tegen de kopkomende zwarte bokser Jack Johnson, die bekend stond om zijn flamboyante manier van vechten en het uitdagen van zijn tegenstanders. Jeffries ging ongeslagen met pensioen, maar keerde in 1910 toch terug om het op te nemen tegen Johnson in een zogenaamd Gevecht van de Eeuw.

In aanloop naar het gevecht zei Jeffries dat hij vooral had ingestemd omdat hij daartoe aan werd gezet door “het deel van het witte ras dat wil dat ik hun atletische superioriteit verdedig”. Hij wordt nu vooral herinnerd als de man die dat gevecht verloor. Jack Johnson sloeg Jeffries in de veertiende ronde van het gevecht neer. Twee knockdowns later gooide het team van Jeffries de handdoek in de ring.

Diehard fans van het boksen zien Floyd Mayweather nu als de enige echte kampioen van de sport, die de opkomende man met de grote bek de mond zal snoeren, die de superioriteit van hun pure sport zal laten zien. De wedkantoren denken ook dat Mayweather de beste kans heeft om te winnen.

Mayweather staat bekend om zijn ondoordringbare verdediging. Hij sport om te winnen en weet hoe hij punten moet scoren. Maar de klasse van Mayweather laat ook zien waarom boksen steeds minder populair wordt. Zelfs de beste tactici in de bokswereld zien er saai uit vergeleken met het brute geweld en spektakel van de UFC-kooien. McGregor stapt die ring al als winnaar in. De geschiedenis zal dit Gevecht van de Eeuw zien als een overwinning van MMA.

Boksen is slechts een van de vier vechtsporten waaruit MMA bestaat, naast worstelen, kickboksen en jiu jitsu. MMA staat voor de multiculturele globalisatie, of gewoon voor de neiging van millennials om overal een hybride clusterfuck van te maken. MMA voelt modern aan en het gevecht tussen Mayweather en McGregor onderstreept dat.

Je kan niet zeggen dat Mayweather is gevallen voor de avances van MMA. Daarvoor is hij veel te slim. Mayweather ziet gewoon zijn kans om flink te profiteren van de onvermijdelijke wisseling van de wacht in de vechtsport.

