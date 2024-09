Waarom mensen flippen als ze een tijdje geen seks hebben

Ik sprak mijn vriendin Erin* laatst en zij vertelde dat ze ongerust wordt als ze een paar dagen geen seks heeft gehad met haar vriend. “Ik voel me geweldig tijdens en na de seks met mijn lief,” zegt ze. “Als er daarna drie of vier dagen voorbijgaan zonder dat we met elkaar naar bed gaan, begin ik me zorgen te maken. Omdat we tegenovergestelde werktijden hebben, worden we op verschillende tijdstippen moe en dat zorgt er soms voor dat we in slaap vallen zonder te seksen. Dat is prima, maar ik krijg dan het zeurderige gevoel dat het hem dwarszit, al heeft hij me ervan verzekerd dat het niet zo is.” Ze voegt hieraan toe: “Als we dan weer een succesvolle vrijpartij achter de rug hebben, beginnen we met een schone lei.”

Recent onderzoek kan verklaren waarom: eerder al is aangetoond dat seks een belangrijke rol speelt in de band tussen partners en de tevredenheid over de relatie. Maar volgens Andrea Meltzer, onderzoeker aan de Florida State University, wordt in die onderzoeken niet beschreven hoe stellen “in de periodes tussen de vrijpartijen verbonden blijven”. In een nieuw onderzoek, gepubliceerd in de Association for Psychological Science, legt ze die band uit met de term ‘afterglow’. Volgens meltzer kunnen de effecten van seks ongeveer 48 uur blijven nagloeien.

De wetenschappers gingen data na van twee langlopende onderzoeken – eentje met 96 echtparen en een met 118 echtparen – waarin de pasgetrouwden gevraagd werd om dagelijks een individueel seksdagboek bij te houden met wanneer ze seks hadden, hoeveel voldoening ze daaruit haalden en hoe tevreden ze waren over hun relatie. Meltzer merkte op dat koppels een verhoogde seksuele bevrediging ervaren tot twee dagen na de seks. “Deelnemers die een hoger gehalte afterglow voelden, meldden vier tot zes maanden later een hogere mate van relatietevredenheid,” zegt ze in een interview met Broadly.

“Dit onderzoek is belangrijk, omdat het aansluit bij een ander onderzoek dat suggereert dat seks ertoe dient om stellen met elkaar verbonden te houden,” voegt Melzer toe. Ze zegt dat vanuit evolutionair perspectief bekeken, het afterglow-fenomeen verklaart kan worden door de nadelen van seks: vaak en veel geslachtsgemeenschap kost tijd en energie, en kan het aantal zaadcellen verminderen.

Meltzer wil de mogelijkheid van een seksuele afterglow-periode onderzoeken, omdat er aanwijzingen zijn dat dit fenomeen vaak voorkomt. En inderdaad, toen ik ernaar vroeg zeiden veel mensen een vrij duidelijk verschil op te merken tussen het leven tijdens de afterglow en daarbuiten. De aanwijzingen komen dus overeen met de bevindingen van Meltzer. Volgens haar hebben “geslacht en leeftijd, frequentie, persoonlijke eigenschappen, duur van de relatie en andere factoren geen enkele invloed” op de afterglow.