Waarom Millwall worstelt met de huizenmarkt van Londen

Het is zeker de moeite waard om je te verdiepen in het soms gewelddadige verleden van de club, maar toch is het nu veel relevanter om het te hebben over de toekomst van Millwall.



De club ligt namelijk in een vergeten deel van Londen en heeft het moeilijk. Millwall wordt – net als veel andere kleine Londense profclubs – steeds meer geïsoleerd van het Londense voetballandschap. Het lukt de club niet goed om in de schaduw van grootmachten als Chelsea en Arsenal nieuwe fans aan te trekken. Hun twijfelachtige reputatie helpt natuurlijk niet mee.

Voor de club is het bijna onmogelijk die reputatie achter zich te laten. Ook bij de fans zorgt dat voor weerstand. Het is natuurlijk niet voor niets dat ‘No one likes us, we don’t care’ een veelgehoord supporterslied is op de tribunes van Millwall. Ik ken toevallig een paar Millwall-fans en die zijn eigenlijk heel warm en open naar nieuwkomers toe, maar het imago van de club zorgt ervoor dat er bijna geen nieuwe aanwas te verwelkomen is.



“De pers zorgt er nog steeds voor dat Millwall een slechte reputatie heeft. Hierdoor is het lastig om fans met verschillende achtergronden en etniciteiten bij de club te betrekken. Maar als we nieuwe mensen naar The Den brengen, hebben ze altijd een mooie dag,” vertelt supporter en bestuurslid Pete Garston mij. Bij veel mensen heerst nog het idee dat er bij Millwall sinds de wilde jaren zeventig niets veranderd is. Ze denken dat geweld en racisme nog steeds de boventoon voeren op de tribunes. Toch behoort Millwall tot de ‘Hall of Fame’ van de organisatie Show Racism the Red Card.



Het imago van Millwall is alleen lang niet de enige reden dat de club moeite heeft om fans aan te trekken. In Londen staat vooral de Premier League de andere clubs in de weg. Nieuwe Londense voetballiefhebbers worden al naar Chelsea, Tottenham of Arsenal gelokt voordat ze überhaupt weten wat pakweg Charlton, Leyton Orient en Millwall te bieden hebben. Zo zijn deze clubs nauwelijks meer in staat om hun stadion elke week te vullen.

Maar ook dat is slechts een onderdeel van het probleem. Bij een volksclub zoals Millwall is de omgeving van levensbelang. Wat gebeurt er als die omgeving ineens drastisch verandert?



New Cross – de wijk waarin het stadion van Millwall staat – is een van de meest verwaarloosde gedeelten van Londen, maar dat zal waarschijnlijk binnenkort veranderen. Zoals bijna voor elke buitenwijk van Londen staat ook voor New Cross een ontwikkelingsproject op het programma. Dit kan natuurlijk heel positief zijn voor de leefomgeving van de bewoners, maar de club loopt het risico dat er ook een hoop mensen verhuizen. De vraag is dan of er nog veel mensen in de wijk zullen wonen met een passie voor hun lokale voetbalclub.



En dat is een flink probleem voor Millwall. Het stuk grond dat grenst aan stadion The Den zal een soort Vinex-wijk worden. Het clubbestuur heeft al hun zorgen daarover al geuit. En de fans zullen hetzelfde doen. Het idee van een hele rits nieuwe mensen in de wijk lijkt op het eerste gezicht een mooie kans voor de club, maar van deze mensen hebben waarschijnlijk geen enkele connectie met Millwall. Bovendien kan de vernieuwing negatieve effecten hebben op de huur- en huizenprijzen. Dan is de kans aanwezig dat een deel van de trouwe aanhang van Millwall moet gaan verhuizen.

“Zodra de infrastructuur hier verbetert en het centrum van Londen makkelijker te bereiken wordt, zal de wijk in rap tempo moderniseren,” zegt Nick Hart, redacteur van het tijdschrift Cold Blow Lane.Arbeiderswoningen zullen vervangen worden voor moderne appartementen. “Het is moeilijk voor te stellen dat die nieuwe bewoners enthousiast worden van het idee dat Leeds United op bezoek komt,” zegt Hart. “Deze wijk is altijd al een klein eiland dat bestaat uit arbeiders en traditioneel Engels voetbal, maar ik ben bang dat dat verloren gaat.”



De problemen bij Millwall hebben natuurlijk ook te maken met het slechte imago van de club, maar hun situatie staat symbool voor wat alle kleine clubs in Londen meemaken. Millwall bevindt zich op een kruispunt. Of de club overleeft in het nieuwe Londen of zelfs de trouwe, oude aanhang van Millwall haakt af. En dat zou doodzonde zijn.

